Frykter at Arbeiderpartiet vil la EØS-avtalen bli et forhandlingskort

Arbeiderpartiet står klippefast på EØS-avtalen, ifølge eget partiprogram.

Men alle partiene Arbeiderpartiet er avhengig av for å danne en ny regjering, er imot dagens EØS-avtale.

Det er bakgrunnen for at Høyre nå ønsker et tydelig svar fra Arbeiderpartiet:

Kan Arbeiderpartiet garantere for at det ikke blir noe utredning av alternativer til EØS-avtalen ved et potensielt regjeringsskifte?

– Vi er veldig opptatt av at Arbeiderpartiet nå må garantere at EØS-avtalen ikke er en del av forhandlingene om en eventuell ny regjering, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) til NRK.

Dette mener partiene til venstre om EØS-avtalen: Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet vil beholde dagens EØS-avtale.

Rødt vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med en ren handelsavtale som gir markedsadgang, men ikke politiske og juridiske bindinger.

SV og Senterpartiet har det siste året vært opptatt av å kreve en utredning av alternativer til dagens EØS-avtale.

Senterpartiet har, etter landsmøtet i juni og i starten av valgkampen, også understreket at de ikke vil si opp dagens avtale, før en ny (og bedre) er fremforhandlet. Kilde: Lars Nehru Sand

Høyre krever tydelig avklaring

I 2005 avklarte Jens Stoltenberg at EØS-avtalen og NATO-medlemskapet ikke skulle være en del av forhandlingene med de rødgrønne som han gikk til valg med.

Jonas Gahr Støre har tidligere i år uttalt at Arbeiderpartiet ikke sitter i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn.

Men Høyre er ikke fornøyd med den garantien.

De mener det fortsatt hersker tvil og usikkerhet rundt spørsmålet.

Nå vil Høyre forsikre seg om at ikke EØS-avtalen blir gjenstand for utredninger, hvis de taper makten ved valget.

Førstekandidat Bård Ludvig Thorheim i Nordland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– I dag har vi en veldig god EØS-avtale som gir oss både markedsavgang og innflytelse på en måte som ingen annen avtaler kan gjøre. Og det er akkurat det nei-partiene vil sette på spill.

Førstekandidat Bård Ludvig Thorheim i Nordland er enig.

– Det er så mye som står på spill. Det skapes tusenvis av nye jobber i grønn industri som er avhengig av markedstilgang. Det har vi i dag, men hvis vi skal forhandle det bort blir den dårligere. Hvor mye dårligere vet vi ikke, men den blir dårligere, sier Thorheim.

Frykter tap av arbeidsplasser i distriktene

Gjennom EØS-avtalen har Norge en adgang til å handle varer med alle land i EU. Uten at det stilles spørsmål med hvordan disse varene er blitt til. Varene slipper også toll.

Det gjør blant annet logistikken ved eksport mye lettere.

I Nord-Norge er man spesielt avhengig av EØS-avtalen. Her jobber mange innen fiske, og her er EU Norges viktigste eksportmarked.

Høyre og Arbeiderpartiet er helt enig i at å forlate avtalen vil bety trøbbel.

– Det vil bety at tusenvis av arbeidsplasser settes i direkte fare. Vi er nå i den situasjonen av vi kan eksportere til Europa på lik linje med andre EU-land, sier Søreide.

Nesten 80 prosent av norsk vareeksport går til EØS-området.

– Det betyr enormt mye for arbeidsplasser og bosetting i distriktene, ifølge Søreide.

Ap vil legge EØS til grunn

Bjørn Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, mener at Høyre er altfor opptatt av andres politikk i stedet for å fremme egne saker i valgkampen.

– Dette er jo typisk Høyre. Mens vi andre prøver å få frem egen politikk i valgkampen, er de mest opptatt av spill og å snakke om andre sin politikk.

VIL IKKE SKROTE EØS: Bjørn Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skjæran er ikke bekymret for at EØS-avtalen skal bli et problem ved et potensielt regjeringsskifte.

– Jeg er veldig trygg på at vi finner gode løsninger rundt det her.

Nestlederen gjentar Jonas Gahr Støre sitt utsagn fra tidligere i år.

– Vi sitter ikke i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn. Så er vi veldig klare på at vi må utnytte handlingsrommet i avtalen på en helt annen måte enn det Høyre-regjeringen har gjort.

Skjæran forteller at Ap vil gjennomføre kraftfulle tiltak for å styrke arbeidernes vilkår i Norge for å blant annet forhindre sosial dumping.

– Ikke gangbart å si opp

Sosial dumping er blant de sterkeste argumentene for å forhandle frem en ny avtale på venstresiden.

– Avtalen gir jo fri flyt av arbeidskraft mellom landene som er med i denne avtalen. Og det gjør for eksempel at hvis du er snekker og jobber i Narvik, vil du oppleve at en polsk snekker kanskje utkonkurrerer deg på lønn og pris.

Lars Nehru Sand er politisk kommentator for NRK Nyheter. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Det forklarer Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.

– Har Høyre noen grunn til å være bekymret for at avtalen skal smuldre opp ved et regjeringsskifte?

– Nei, jeg tror det er vanskelig å se for seg at det skal være mulig og gangbart å si opp denne avtalen. Derfor er også Senterpartiet opptatt av nå, i motsetning til før, å snakke om at de ikke vil si opp denne avtalen for enhver pris.

Sand forklarer at Brexit har gjort flere oppmerksomme på hvor vanskelig det er å forhandle med EU.

Han tror derfor ikke at EØS-avtalen er truet med det første.

– Hvordan disse forhandlingene skal skje er opp til en ny regjering å finne ut av, hvis de ønsker det. Men vi har sett at dette er ekstremt komplekse ting å forhandle om.