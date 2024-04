Ny EØS-utgreiing går god for den europeiske kraftmarknaden

Klokka 11 overleverte Line Eldring, leiar for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, den nye EØS-utgreiinga til utanriksminister Espen Barth Eide (Ap).

EØS-avtalen gir Noreg tilgang til EUs indre marknad, i byte mot at Noreg godtar EUs lover og reglar på områda som avtalen omfattar.

Utgreiinga har vore Senterpartiets «påfunn». Partiet ønsker ein annan handelsavtale med EU, og har ønskt å vite meir om korleis Sveits, Storbritannia og Canada har handtert sin «lausare» samband til Brussel.

Statsminister Jonas Gahr Støre, som det siste året har åtvara mot ein ny og polariserande EU-debatt, har ikkje vist den same interessa for rapporten.

Det er likevel grunn til å tru at EU-tilhengaren vil gle seg over at «Eldring-utvalet» åtvarar mot å erstatte EØS-avtalen med ein avtale etter britisk eller sveitsisk modell.

– Etter vår vurdering gir EØS eit breiare, djupare og meir føreseieleg samarbeid, som samla sett varetar fleire interesser og behov, heiter det i rapporten.

Utvalet viser også til at Brussel har signalisert at EU ikkje ønsker særløysingar for land som står utanom unionen.

Alt i mars skreiv Energi og Klima at regjeringa truleg vil legge innstillinga frå EØS-utvalet rett i skuffa.

– Dette kan vanskeleg tolkast på annan måte enn at EØS-debatten er død. Det er ei utvikling vi ønsker velkomen, skriv Europabevegelsen i ei pressemelding.

Sjå fleire oppfordringar frå utvalet under.

Oppfordringane til utvalet Ekspander/minimer faktaboks Noreg må ta eit ansvar for å redusere det store etterslepet av lovgiving som har tredd i kraft i EU, men som ennå ikkje har blitt ein del av EØS-avtalen

Norske myndigheiter bør bruke dei moglegheitene som finst for å delta i domstolsbehandling i Efta- og EU-domstolen av saker som er viktige for norske interesser.

EU og EØS bør utgjere ein langt større del av pensum på ungdomsskulen og vidaregåande skole

Handlingsrommet innanfor EØS-avtalen på energiområdet bør brukast, både når det gjeld støtte til hushald, støtte til energieffektivisering og tiltak for å sikre forsyningssikkerheita

Meir må gjerast for å bevare og vidareutvikle EØS-kompetansen i sentralforvaltninga, direktorata, fylkeskommunane og kommunane.

Noreg bør ha ein klar strategi for å sikre ønskt og nødvendig rekruttering av arbeidskraft frå EØS-området til Noreg framover, og også sette i verk tiltak for å sikre nasjonal rekruttering og kompetansebygging.

Tiltak for å sikre eit organisert arbeidsliv og nedkjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, må førast vidare og styrkast der det er nødvendig.

Internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerheit og sivil beredskap, både med dei nordiske landa og med EU, bør førast vidare og styrkast.

Regjeringa bør legge til rette for sterkare involvering av ramma partar i tidleg fase av EØS-arbeidet.

Noreg bør styrke kunnskapen om korleis andre land gjennomfører EU-reglane, og vurdere å innføre ei ordning med systematisk nabosjekk tilsvarande Danmark

Utvalsleiar Line Eldring har tidlegare sagt til NTB at ho vart overraska over nokre av funna. Foto: NTB

EU vil vurdere nødvendige steg

Vidare slår utgreiinga fast at Noreg er godt tent med å vere ein del av eit fritt og ope europeisk kraftmarknad.

Eit fleirtal i utvalet (men ikkje alle) meiner at Noreg bør føre vidare klimasamarbeidet med EU fram mot 2050, og at vi bør gjere noko med etterslepet som gjer at Noreg «ligg to rundar bak» det europeiske energiregelverket.

NTB Einar Frogner, Nei til EU-leiar – Det vi ser er at 30 år med EØS-avtalen har svekt det norske folkestyret. Korleis EØS-avtalen har ført til dramatiske endringar både i norsk arbeidsliv og kraftmarknad er noko den ferske utgreiinga berre overflatisk behandlar. Utgreiinga tar ikkje på alvor den usikkerheita som mange bedrifter merkar på kroppen med dei historisk høge straumprisane. William Jobling / NRK Ole Erik Almlid, administrerande direktør i NHO – Det er positivt at EØS-utgreiinga peikar så tydeleg på verdien av EØS-avtalen. EØS-avtalen betyr føreseielegheit og moglegheiter for norske bedrifter, noko som sikrar arbeidsplassar og verdiskaping i bygd og by. Vi er også fornøgde med at EØS-utgreiinga viser fram korleis siste tiårs utviklingstrekk gir oss nye utfordringar i eit elles godt avtaleforhold. Prisen for norsk utanforskap aukar. Vidar Ruud / NTB scanpix Heidi Nordby Lunde, leiar i Europabevegelsen – Dette kan vanskeleg tolkast på annan måte enn at EØS-debatten er død. Det er ei utvikling vi ønsker velkomen.

I eit brev til energiminister Terje Aasland (Ap), datert 13. mars, skriv EUs energikommissær Kadri Simson at Noreg må innføre Fornybardirektivet seinast innan fem månader.

Dersom dette ikkje skjer, vil EU «vurdere nødvendige steg», heiter det i brevet, som først blei omtalt av nyheitsnettstaden Montel News.

NRK har tidlegare skrive at europeiske lover hopar seg opp på norskegrensa, og at presset på å harmonisere lovverket aukar.

Utvalsleiar Line Eldring seier til NTB at ho vart overraska over nokre av funna.

– Kva har overraska deg mest?

– Det må vere erkjenninga av kor store endringar det har vore i EU det siste tiåret. Og kor djupt integrert Noreg er i den europeiske unionen – utan å vere medlem. Eg er overraska over den store breidda i samarbeidet. Les også Acer-dommen skaper press på å ta inn fleire EU-reglar

Den som formelt sette ned utvalet i 2022 var tidlegare utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt var ein profilert EU-motstandar på nittitalet, men fleire spekulerer i at ho – i selskap med Trine Skei Grande (V), Kari Henriksen (Ap) og Øystein Djupedal (tidlegare SV; no Ap) – har «bytta side».

Sjølv held ho korta tett til brystet:

– Det er heilt uinteressant kva eg meiner om norsk EU-medlemskap, seier ho til Klassekampen.

– U forsvarleg at norsk EU-debatt til evig tid skal vere knebla

Onsdag la MDG fram eit forslag i Stortinget om å komme i gang med medlemskapsforhandlingar med EU.

Målet er at eit utkast til avtale deretter skal leggast fram for ein folkeavstemming.

– Det er uforsvarleg at norsk EU-debatt til evig tid skal vere knebla av berøringsangst og redde partistrategar, forklarte stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson.

Venstre-leiar Guri Melby kommenterte forslaget i Politisk kvarter torsdag morgon. Ho presiserte at ho var nesten heilt einig med MDG i sak, men at ho hadde innvendingar til framgangsmåten.

Treng vi ein ny EU-debatt? Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Marie Sneve Martinussen (R), Guri Melby (V) og Arild Hermstad (MDG) diskuterer. Du trenger javascript for å se video. Treng vi ein ny EU-debatt? Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Marie Sneve Martinussen (R), Guri Melby (V) og Arild Hermstad (MDG) diskuterer.

Seks av ti nordmenn sluttar opp om EØS-avtalen

Torsdag morgon viser ei ny måling som Ipsos har gjort for NHO at det er stor oppslutning om EØS-avtalen

Meir enn seks av ti nordmenn – 63 prosent – sluttar opp om EØS-avtalen.

EØS-oppslutninga er den største som er målt sidan april i fjor. 37 prosent er heilt einige i at Noreg framleis bør delta i EØS-samarbeidet, mens 26 prosent er delvis einige.

17 prosent er heilt eller delvis einig i at Noreg bør ut av EØS. Like mange har ikkje har tatt stilling til saka.

NHO-direktør Ole Erik Almlid meiner undersøkinga viser at alt snakk om alternativ til EØS-avtalen er eit feilspor.

– Det er kritisk å sikre eit tettast mogleg samarbeid med EU, også på område som ikkje er dekt av EØS, eller hamnar i gråsona av avtalen.

Les også Folk kjem ut av skapet som EU-tilhengarar