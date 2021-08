Slik kan Støre løse EØS-floken

EØS-debatten er like sprelsk som fisken vi selger til Storbritannia. Like brennbar som gassen vi eksporterer i rør til kontinentet. Like kompleks som små komponenter en norsk bedrift vil gjøre til et internasjonalt industrieventyr.

EØS-avtalen gir oss avgjørende tilgang til vårt viktigste eksportmarked. Ingen ønsker at dette skal ødelegges.

Alle vil ha plettfri handel. Men EØS-avtalen har også sine ulemper.

Spør politikerne som ikke vil ha jernbanedirektiv fra Brussel. Spør snekkeren som ser at arbeidsinnvandring presser prisene. Spør det juridiske Norge som hele tiden trodde NAV-utbetalingene var korrekt norsk juss.

Debatten har endret karakter

Situasjonen på venstresiden har de siste årene vært som følger:

Ap vil regjere på EØS-avtalen.

Så hvorfor er SV og Senterpartiet mindre ultimative i sin EØS-motstand? Hvorfor sier de ikke, som en rekke venstresidevelgere, at vi må si opp dagens EØS-avtale?

For Senterpartiet ligger svaret langs kaikanten og kantinebord i distriktene. EØS-motstanden var enklere når Sp var mindre. Nå truet den veksten fordi det gikk fra å være et spørsmål om selvråderett og Brussel-motstand til å handle om konkrete, målbare, norske distriktsarbeidsplasser.

Sp og Vedum kunne ikke bli beskyldt for å gamble med arbeidsplassene i Distrikts-Norge (som han er så glad i).

I tråd med Sps vekst og tilfang av ny velgergrupper har det rett og slett blitt vanskeligere for partiet å være totalt motstandere av EØS-avtalen.

I Senterpartiet har man over tid vært oppgitte over at distriktspolitikk og EØS har vært satt opp mot hverandre på denne måten, av partiets kritikere og motstandere. Til og med Ap har angrepet Sp for EØS-synet, for eksempel under en partilederdebatt i regi av NHO i høsten 2020.

Årets senterpartilandsmøte presiserte derfor en viktig ting som skulle dempe angrepene: Dagens avtale skal KUN sies opp i det øyeblikket en bedre foreligger. Vi skal hele tiden under en forhandling med EU kunne si at dersom vi ikke får det bedre, vil vi ha det som i dag.

Verken Høyre eller Ap vil si opp EØS-avtalen. Sp vil vente med å si den opp til det foreligger et bedre alternativ. Foto: Berit Roald / NTB

Resultatet av manøveren er at Trygve Slagsvold Vedum stod litt nølende med både et ja-skilt og nei-skilt uten å løfte noen av dem da VGTV i begynnelsen av årets valgkamp spurte om han ville si opp EØS-avtalen.

Antiglobalisme på norsk

SV blir på sin side stadig oftere møtt med at det rimer dårlig for et klimaparti å være mot internasjonalt samarbeid. Både MDG og Venstre er vesentlig mer europavennlige.

SV svarer at man ønsker en handelsavtale som sikrer Norge problemfri tilgang til markedet, men ikke har mange politiske og juridiske forpliktelser med på kjøpet. Det er dette partiene til venstre for Ap er opptatt av.

Men er det realistisk å få til?

EØS-motstanderne er lei av at Norges handlingsrom når det kommer til kraftpolitikk, jernbanepolitikk, vikarbyråbestemmelser og en rekke andre viktige saker, rammes inn i EU.

Skepsis til internasjonalt, overstatlig samarbeid er en politisk megatrend i mange land. Dette har vært med å forklare både hvordan Donald Trump kunne bli amerikansk president og hvordan britene kunne forlate EU.

Den norske EØS-debatten blir en fjern fetter i denne familien, men like fullt en slektning.

Brexit viser at silke forhandlinger er omstendelige, tidkrevende og at Brussel med stor grad av sannsynlighet vil tenke at «dere kan få en avtale, men det skal ikke lønne seg å lage bråk».

Tross vår størrelse har også EU interesse av at norsk gass, fisk og andre varer fortsatt er å få tak i.

Som følge av Brexit har også vi nordmenn fått erfare hvor komplekst det er å forhandle om handelsavtaler. Det er et mylder av detaljer, sertifiseringer, standarder, overenskomster og tollsatser som skal avtales på papiret.

For salget av norsk fisk er særlig veterinæravtaler som sikrer at norsk fisk kommer raskere til salgsdisker og restaurantbord som følge av avtaleverket. Det er altså ikke bare handelsavtaleverk, men en helsemessig forsikring, som gjør selve handelen og logistikken enklere.

Det er en fordel når man skal kjøpe og selge.

Utredning til å leve med

EØS-debatten er ekstra interessant ved et regjeringsskifte, fordi Sp og SV ikke godtar å regjere på EØS-avtalen som i dag, slik de gjorde i de åtte årene Jens Stoltenberg var statsminister og Ap hadde flere enn halvparten av statsrådene i regjeringen.

Nå er styrkeforholdet mellom de tre partiene annerledes, Ap kan ikke nødvendigvis tvinge frem sin europa-politikk. Kanskje trenger de tre partiene Rødt med på laget for å få flertall.

Hva kan Ap gi EØS-skeptikerne de skal samarbeide med?

Ved et regjeringsskifte ligger det norske handlingsrommet i første rekke i å utrede hvilke reelle alternativer til dagens EØS-avtale vi faktisk har. Tilhengerne av dagens avtale vil håpe dette viser hvor vanskelig det er å rokke ved avtalen, motstanderne vil håpe en slik utredning viser at vi ikke er så låst til å fortsette som i dag.

En slik utredning er til å leve med for Støre.

Hvis ikke mandatet og sammensetningen av utvalget kommer ut av kontroll, da.