Norske kommuner står i kø for å bli batteri-kommune.

Før jul gikk Hydro, Equinor og Panasonic sammen ut og etterlyste kontakt med kommuner og regioner i Norge hvor det er mulig å bygge en storskala batterifabrikk.

Der planen er å etablere en massiv fabrikk for litium-ion-batterier i Norge.

Men i Rana har de kommet et godt stykke lenger i prosessen. I dag annonserer Freyr at de går på børsen i New York, og slik sikrer 7,3 milliarder til investeringer.

Dermed er de ett stort skritt nærmere realisering.

– Dette er industrihistorie. Vi har sikret 7,3 milliarder til å realisere Norges første batterifabrikker. De skal vi snart begynne å bygge i Mo i Rana, sier konsernsjef i FREYR, Tom Einar Jensen, til NRK.

– Dette representerer stor milepæl i ny, tung industriutvikling i Nord-Norge.

1500 nye arbeidsplasser

Dette «markerer igangsettelsen av en av Fastlands-Norges største industrisatsinger i nyere tid med planlagte investering på rundt 20 milliarder koner», heter det i en pressemelding.

Teknisk sett blir det fem fabrikker inne i Mo industripark. Det blir mindre fabrikker som kan produsere mer, enn hva som tidligere ble forespeilet.

Fabrikken i Mo i Rana vil gi 43 gigawattimer med battericelleproduksjon innen 2025.

Satsingen forventes i første omgang å skape rundt 1500 arbeidsplasser på Helgeland de kommende fire-fem årene.

Freyr noteres på New York Stock Exchange Ekspandér faktaboks Selve transaksjonen gjennomføres ved at FREYR slås sammen med Alussa Energy Acquisition Corp.

Dette er et selskap notert på New York Stock Exchange (NYSE) satt opp spesielt for å gjennomføre oppkjøp eller fusjoner (SPAC) innen energisektoren.

Transaksjonen tilfører anslagsvis 850 millioner dollar, tilsvarende 7,3 milliarder kroner til selskapet.

100% av FREYRs eksisterende aksjer vil overføres til det sammenslåtte noterte selskapet.

Transaksjonen representerer en egenkapitalverdi tilsvarende 12 milliarder kroner for det sammenslåtte selskapet som vil hete "FREYR Battery" når avtalen er endelig gjennomført, som forventes skje i andre kvartal i år.

Aksjene i FREYR Battery vil på samme tidspunkt kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE) under ticker-koden FREY. Styrene i både Alussa Energy og FREYR har godkjent den foreslåtte fusjonen. Kilde: Pressemelding.

Produksjonsstart er ventet i løpet av 2022. Prosessen med å bestille utstyr til de første produksjonslinjene for battericeller er alt i gang.

Tom Einar Jensen ved Freyr. Foto: Freyr

Kapasiteten vil øke frem mot 2025, med det selskapet beskriver som «industriell storskala battericelleproduksjon i Norge».

Tilgang på billig grønn energi og en unik industrikompetanse på Mo gir et stort konkurransefortrinn internasjonalt, sier Jensen.

– Det å være børsnotert i New York gir oss dessuten tilgang på verdens fremste og største kapitalmarked. Og noen av de største og tøffeste investorene i verden.

– Det mener vi er viktig. Det å bygge avkarboniserte batterier i voldsom stor skala, med stor hastighet, vil kreve stor mengde kapital. Å gå på børs gjør oss is stand å akselerere og øke planene våre kontinuerlig fremover.

Her er en tidlig skisse av prosjektet. Foto: Illustrasjon: Nordconsult

Stort potensial

Battericeller brukes til mangt. Det er de minste byggeklossene i batteripakkene som inngår i eksempelvis elbiler. Kortbanefly, stasjonær laging av kraft, skipsfart og fornybare kilder som solenergi er andre bruksområder.

Markedspotensialet beskrives som enormt: Hele 5000 gigawattimer per år innen 2030, skriver Freyr i en pressemelding.

I en NHO-rapport står det at dersom Norge lykkes med battericelleproduksjon, vil dette skape store verdier for Norge. Omsetningspotensialet anslås til 9 milliarder euro årlig i 2030 og 18 milliarder euro i 2050.

En pressemelding hos Siemens antyder behov for hele 120 nye batterifabrikker som kan produsere batterier i stor skala fram mot 2030.

Behovet for batterier til elbiler driver langt på vei veksten, men også behov for å kunne lagre strøm fra fornybare kilder.

Det er Rana industripark som er stedet for de nye fabrikkene. Foto: SENORD

Bak står kampen mot klimaendringer og et nødvendig grønt skifte. Det er dette som er ventet å skape en kraftig vekst i etterspørselen etter batterier det neste tiåret.

Ordfører Geir Waage vil ikke ligge på laurbærene. Han vil straks starte jobben med å se hvordan de kan få mest mulig ut av etableringen.

– I vår vennskapskommune Skellefteå i Sverige, hvor batterifabrikken NorthVolt er under bygging, har de allerede oppjustert forventningene til befolkningsvekst. Det skal vi også gjøre her i Rana.

Kritikk

Batteriplanene på Mo har imidlertid også skapt debatt. Kritikerne har kalt det et «luftslott» og et «nytt Danny Hayes-eventyr».

Jensen medgir at det å starte opp et nytt selskap med så store ambisjoner, skapte mange reaksjoner da planene først ble presentert.

– Mye er skrevet og sagt av folk rundt våre intensjoner. Vi forstår det. Det er en hårete ambisjon vi har hatt, men som nå er vesentlig nærmere realitet.

– Mange trakk på smilebåndet. I dag trekker også mange på smilebåndet, men av litt andre grunner, sier konsernsjefen.

Direktør Ole M. Kolstad i Rana Utvikling er veldig fornøyd.

– Ikke bare skal Norges første battericellefabrikk bygges i Mo i Rana, men vi får en av verdens mest moderne battericellefabrikker lokalisert her. Den nye 24M-teknologien innebærer at det skal produseres såkalt semi solid state-batterier, som er svært framtidskompatibel, sier Kolstad.

Rana Utvikling får nå henvendelser fra hele verden som følge av FREYR sin etablering. Ole M. Kolstad i Rana Utvikling

I medvind

At Freyr virkelig er i medvind, kommer også fram av prisene på Freyr-aksjer.

I oktober var Freyr verdt 700 millioner kroner. For to uker siden 2,1 milliarder kroner. En formidabel og rask vekst, skriver Rana Blad.

Rana kommune kjøpte i fjor vår aksjer for 10 millioner kroner i Freyr. Disse aksjene har nå en papirverdi på 100,03 millioner kroner, ifølge avisa.

Kommunen møtte massiv kritikk etter oppkjøpet, men EFTAs overvåkningsorgan endte med å lukke klagesaken.