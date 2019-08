Hevder Ap-topp fører velgerne bak lyset i Nesna-striden

– Vil dere si til velgerne: Vi vil bruke politisk makt til å bevare campuset?, spør debattlederen.

– Vi vil aldri gjøre som Senterpartiet, å anke enhver styrebeslutning inn til Stortinget. Det gjør ikke vi i Arbeiderpartiet, svarer stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap).

– Så nei?, spør debattlederen.

– Nei, bekrefter Sandberg.

Slik svarte Arbeiderpartiets Nina Sandberg under gårsdagens debatt om forskning og høyere utdanning under Arendalsuka.

Dermed bekrefter hun at Arbeiderpartiet ikke vil bruke politisk makt til å bevare campus Nesna – slik SV og Senterpartiet vil.

– Holder velgerne for narr

Det synes forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er merkelig etter alle utspillene hvor Arbeiderpartiet har lovet omkamp om Nesna i Stortinget.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Nå er det tydelig for alle som var i Arendal at heller ikke Arbeiderpartiet hadde grepet inn om de hadde hatt muligheten, mener hun.

– Nå har Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran vært høy og mørk på Helgeland. Jeg opplever til en viss grad at han holder velgerne i nord for narr. Han fremstiller dette som at det bare er jeg og regjeringen som ikke ville ha grepet inn, sier Nybø til NRK.

– Nå har vi fått svaret på det. Arbeiderpartiet respekterer spillereglene som er satt. Altså at det er styrene selv som skal bestemme strukturen.

Skjæran: – Trist av statsråden

Statsråden mener det blir for lett å sitte i opposisjon og si at man ville gjort noe - uten å faktisk ville gjøre det.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran avviser beskyldningene fra Nybø. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Nå fremstår det på den ene siden som om de er veldig opptatt av å bevare Nesna, mens de på den andre siden ikke ønsker å gripe inn på det styrevedtaket som er fattet. Spørsmålet var om de ville overstyre, og svaret deres var altså nei nå.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran karakteriserer overfor NRK utspillet til statsråden som «trist».

– Jeg skjønner at Iselin Nybø har et sterkt ønske om å få lagt ned utdanningstilbudet på Nesna. Vi har sagt at vi er uenig i det, og at vi skal ta det opp i Stortinget. At Arbeiderpartiet skal gå inn og overprøve styret ved Nord universitet er å snu hele problemstillingen på hodet. Det er statsråden som skal ta kommunikasjonen mellom staten og universitetene.

– Så du har ikke ført velgerne bak lyset?

– Nei, det har jeg selvsagt ikke.

Skjæran sier at det er et samlet Arbeiderparti som var uenige i nedleggelsen på Nesna, og hevder regjeringen ikke har fulgt opp forutsetningene for fusjonen. Han mener heller ikke universitetet har fått handlingsrommet de har behov for i arbeidet.

– I høst kommer vi til å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan man kan ivareta profesjonsutdanningene og forskningen. Der vil vi også si at Nesnas fremtidige rolle må avklares.

– Jeg frykter statsråden i verste fall også være i stand til å samle et borgerlig flertall rundt å stemme ned vårt forslag.

Styret ved Nord universitet har vedtatt å legge ned campus Nesna. Hverken Arbeiderpartiet eller regjeringen ønsker å overprøve vedtaket. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Overrasket

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, synes også det er rart at Arbeiderpartiet ikke vil stå sammen med dem i å ville overprøve Nord-styret.

Marit Arnstad (Sp) sier det er overraskende at Ap og Sp ikke står sammen i saken. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Om man ikke overprøver styrets avgjørelse vil Nesna ribbes, og da gjør vi noe som er uopprettelig, sier Arnstad.

– Arbeiderpartiet var veldig aktive i forbindelse med markeringen under styremøtet. Der vil jeg si at også de var steinharde på at Nesna burde opprettholdes. Det er overraskende at de nå ikke tør å være mer tydelige. Dette er etter mine begreper en politisk sak og en samfunnssak - ikke bare en sak for styret.

Legger frem forslag

Sandberg i Arbeiderpartiet utdyper overfor NRK:

– Man kan ikke gå inn og overstyre et styre, man må respektere styrets autonomi. Likevel er det som har skjedd uheldig. Vi kommer ikke til å gå inn i de enkelte styreavgjørelsene.

Stortingsrepresentant Nina Sandberg i Arbeiderpartiet. Foto: PETER MYDSKE

Hun sier det får stå for Senterpartiets regning å ville overprøve styret.

– Jeg tror rektorer rundt om ville blitt bekymret hvis vi skulle gått inn og overprøvd hvert eneste vedtak.

– Vi kommer til å stå på for å styrke disse utdanningene. Her må regjeringen ta ansvar for situasjonen Nord universitet har havnet i, fremfor å skyve det over på oss etter en liten debatt nede i Arendal.

Se hele debatten:

Den store debatten om forskning og høyere utdanning Publisert av Unio Torsdag 15. august 2019