Snudde ryggen til Nord-ledelsen: – Klarer ikke se dem i øynene

Wie kom ut fra det lukkede personalmøtet etter bare et halvt minutt.

Hun forteller til NRK at noen av de vel 20 ansatte som var møtt fram satt med ryggen til – i protest mot at lærerutdanningen på Nesna skal avvikles.

– Flere gråt og stemningen var dårlig. Jeg klarte ikke å være der. Jeg har det helt forferdelig. Aller helst ville jeg gjemt meg under dyna, sier norsklektor Anne Lise Wie.

Reaksjonene var sterke da styret ved Nord universitet på et styremøte på Værnes torsdag vedtok å legge ned Nesna og Sandnessjøen som studiesteder.

På Nesna var de ansatte samlet i et auditorium for å følge styremøtet på storskjerm. Ingen i ledelsen var til stede da dødsdommen falt.

Inn i løvens hule

I dag kom imidlertid Nord-ledelsen til Nesna. Det var ikke nytilsatt rektor Hanne Solheim Hansen som kom, men dekan Egil Solli, fakultetsdirektør Olav Frigaard, faggruppeleder Morten Edvardsen, direktør for økonomi og HR, Anita Eriksen og organisasjonssjef Arne Brinchmann.

Wie kjenner ikke til hva slags budskap Nord-ledelsen hadde til de ansatte, men følte ikke de kunne bidra med noe hun ikke allerede vet.

– De har laget en omstillingshåndbok, og den har jeg lest. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og høre på at de forklarer det som har skjedd.

Wie er også styremedlem i Utdanningsforbundet. Hun forstår ikke hvordan man kan bruke økonomi som argument for å legge ned et studiested som eksistert i mer enn 100 år.

- Stemningen på møtet var trykket. Og i forhold til det praktiske som vi tenker på, ble ingenting avklart, sier tidligere studiesjef Alf-Magne Jacobsen. Foto: Frank Nygård / NRK

Styret håper å kunne spare 30 millioner i kroner i året i driftsutgifter på å legge ned.

– Jeg føler meg kjempelurt. Jeg føler meg som en idiot som faktisk trodde på at vi gjennom fusjonsavtalen skulle utvikle lærerutdanningen. Det håpet har ledelsen knust.

– Ble ofret

Den gamle lærerhøyskolen på Nesna. Styret ved Nord universitet besluttet onsdag å avvikle studiestedet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De ansatte mener Nesna ofres for å redde Nord universitet, og håper vedtaket på sikt blir snudd.

– Vi har en ledelse som ikke kjenner lærerutdanninga vår i det hele tatt. Det er flaut, forteller Wie.

Påkjenningen ved å ha nedleggingstrusselen hengende over seg i flere år har tatt på. I mai ble beordret verneombudet full arbeidsstans ved studiestedet.

Bakgrunnen var fare for de ansattes psykiske helse.

– Mange sliter veldig og føler bitterhet. Vi har det ikke godt. Men hensynet til studentene veier tyngst. Vi er veldig stolt over den institusjonen her. Vi har jobbet hardt, og tallene viser at vi gjør en god jobb.

Får tre år på seg

Den tidligere lærerhøgskolen på Nesna feiret 100-årsjubileum i fjor. Etter 98 år som selvstendig utdanningssted, ble høgskolen en del av Nord universitet i 2016.

Det er fortsatt tre år til studiestedet legges ned. Det skal tas opp studenter på Nesna høsten 2019, men det blir det siste opptaket.

HR-direktør Anita Eriksen skal jobbe med omstillingsavtaler, tilbud og tiltak for de ansatte framover. Målet vårt er at vi skal finne en løsning for alle ansatte på Nesna, sier hun. Foto: Frank Nygård / NRK

Ledelsen opplyser at målet er å få med seg ansatte på Nesna med seg videre til Bodø og Mo i Rana. Samtidg kan de ikke utelukke at noen må gå.

– Vår ambisjon er på avklare situasjonen for den enkelte ansatte innen utgangen av dette året, sier Anita Erksen, som er direktør for økonomi og HR ved Nord universitet.

Det blir en treårig omstillingsperiode for studiestedet og de ansatte.

– Vi forstår at situasjonen er krevende. Det er en tøff beslutning, og vi skal prøve å ha et tilbud til de ansatte som trenger det, legegr Eriksen til.

Wie og kollegene kjenner på usikkerhet over hva framtiden bringer.

– De ansatte på Nesna har følt seg motarbeidet i flere år. Det har tatt på, sier norsklektor Anne Lise Wie. Foto: Frank Nygård / NRK

– Jeg flyttet til Nesna fordi jeg trives på et lite sted. Jeg har ikke råd til å flytte her ifra, så jeg blir vel værende på et eller annet vis. Kan jeg bruke dette som en jobbsøknad? Hvis det er en videregående skoler her i området som har bruk for en norsklærer, så bare si ifra.

Avlyser omkamp

Styret ved Nord universitet besluttet tirsdag, mot studentrepresentantens ene stemme, å avvikle studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Han stilte seg bak forslaget om å legge ned Nesna, men kom med kritikk om at innsparingene ble for små.

– 30 millioner kroner i direkte årlig innsparing er for lite i forhold til hva en nedlegging påfører Nesna-samfunnet. Vi treng å samle fagmiljø, og da er det viktig å gjøre tøffe grep. Men skal vi gjøre noe i dag må det være verdt det, sier studentmedlem Mathias Lauritzen.

Et enstemmig styre ved Nord universitet har bak lukkede dører vedtatt å ansette Hanne Solheim Hansen som rektor ved universitetet. Her gratuleres hun av Mathias Lauritzen og Asbjørn Røiseland. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Rektor Hanne Solheim Hansen sier innsparingene er en del av et større bilde og at flere sparetiltak vil komme.

– Dette er det første steget på en endringsreise. Det neste vi skal se på er vår administrative organisering. Så skal vi fortsette med å utvikle studieporteføljen.

Flere politiske partier har varslet omkamp om onsdagens styrevedtak i Nord universitet. Nybø minner om at de selv var med på å gi makt til styrene.

Utdanningsminister Iselin Nybø (V) kommer ikke til å overprøve styrevedtaket fra Nord universitet om å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen.