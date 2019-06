Onsdag vedtok styret i Nord universitet at studiestedet på Nesna, som har utdannet lærere i over 100 år, skal legges ned.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Frp og KrF i Nordland har varslet omkamp på Stortinget. Ap vil fremme et forslag i Stortinget for å vurdere prosessen rundt nedleggelsen. SV har allerede levert sitt forslag for Stortinget der de vil stoppe nedleggelsen av Nesna.

– Distriktspolitikk står høyt på dagsordenen nå. Men jeg tror ikke de klarer å snu denne saken, sier Tone Sofie Aglen, som er politisk kommentator i VG.

VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen. Foto: NRK

Men Frp sine to stortingspolitikerne fra Nordland lar seg ikke skremme. Nå starter jobben med å overtale partifellene på Stortinget.

– Vi skal jobbe med våre folk, og håper at KrF lytter til sin nestleder i Nordland slik at det er mulig å snu denne saken, sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen.

Vil kaste styret

– Det er mulig å få politisk flertall som gir Nesna ei framtid, sier Ingelin Noresjø, som er andre nestleder i KrF. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Olsen går enda lenger og mener at styret i Nord universitet bør kastes. Det synes også nestlederen i regjeringspartiet KrF er en god idé.

– Jeg mener forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø bør vurdere å avsette styret, sier Ingelin Noresjø.

Ministeren sier at hun ikke vil overprøve vedtaket, og at nedleggelsen av Nesna vil styrke universitetet på lang sikt.

– Jeg er veldig opptatt av at Helgeland fortsatt skal ha lærere. Det skal fortsatt være lærerutdanning. Men da med utgangspunkt fra Mo i Rana, sier Iselin Nybø (V) til NRK.

Iselin Noresjø tror likevel det er mulig å få et politisk flertall som gir Nesna ei framtid med lærerutdanning.

– Toget er gått

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i VG tror det blir vanskelig å oppnå tverrpolitisk enighet for å bevare Nesna.

– Namsos som studiested overlevde styrebehandlingen. Jeg opplever at det har vært et mye sterkere tverrpolitisk engasjement for å bevare Namsos enn vi har sett for Nesna.

Heller ikke politisk redaktør Skjalg Fjellheim tror presset fra nord vil kunne snu Nesna-vedtaket.

– Det er ikke tradisjon for at eierne, i dette tilfellet Staten, overprøver styrevedtak ved norske universiteter. Så vedtaket blir stående.

– Slipp Nesna fri

Fjellheim mener at Nesna bør få tilbake til den gamle høgskolestatusen sin.

– Slipp Nesna fri. Vedtaket viser at de tidligere profesjonsstudiene i Nordland betjente regionen mye bedre enn dagens svake universitet. Sammenslåingen med en vitenskapelig svak høgskole i Trøndelag var et strategisk valg som Helgeland nå betaler prisen for, mener Fjellheim.

– En nedlegging av Nesna er veldig alvorlig for den desentraliserte utdanningsmodellen som har vært helt avgjørende for å forsyne landsdelen med arbeidskraft, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Også Iselin Noresjø tror det kan være mulig å drive lærerutdanning utenfor universitetssystemet.

– I dag er det ikke tillit til stede for å fortsette samarbeidet med Nord. Særlig ikke etter alle de harde ordene som har falt på begge sider.

Da Stortinget i 2014 vedtok strukturreformen for høyere utdanning ble det bestemt at styrene skal fastsette institusjonens organisering.

– Det er modellen man har valgt. Politikerne skal gi de overordnede signalene, og profesjonelle styrer skal ta den beslutningen, sier VG-kommentator Tone Sofie Aglen.

Det kan også noen ganger være bekvemt å gi ansvaret til et styre som skal ta en beslutning basert mer på faglighet, og mindre på lokale hensyn, tror hun.

– Det er noen av dilemmaene vi ser med profesjonaliseringen av offentlig sektor. Særlig har universitetsmodellen blitt sterkt kritisert for dette, sier Aglen.

Valgkamp

Nord universitets forslag om å nedskalere og avvikle studietilbudet har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Torsdag presenterte NRK i samarbeid med iFinnmark og Nordlys en meningsmåling som viser at Senterpartiet nå er større enn Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark.

– Velgerflukten fra Ap til Sp i nord skyldes protest og avmakt, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

– Saken er en gavepakke til SV og Senterpartiet. I særlig grad tror jeg den vil forsterke Senterpartiets parademarsj i Nord-Norge, sier Fjellheim.

Valgkampen er like om hjørnet og distriktspolitikk står veldig høyt på dagsordenen.

– Senterpartiet fosser fram, og det gjør nok at mange av partiene kan få litt kalde føtter, sier VG-kommentator tone Sofie Aglen.

Hun tror Arbeiderpartiet kan ha mindre troverdighet enn Senterpartiet i saker som vedtaket om å legge ned studiesteder i distriktene.

– Vi ser i hele Nord-Norge at Arbeiderpartiet straffes på lik linje som regjeringspartiene. Mange forbinder Ap med et parti som ønsker å reformere offentlig sektor, og taper dermed oppslutning.