Statsråden mener situasjonen på Nesna er akutt – men vil ikke gripe inn

Onsdag valgte verneombudet ved Nord universitet på Nesna å stenge ned alt arbeid ved studiestedet.

Bakgrunnen er hensyn til de ansattes psykiske helse.

I april kom nyheten om at Nord universitet vil legge ned studiestedene i Sandnessjøen og på Nesna i Nordland.

Mona Fagerås sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener situasjonen nå har blitt så alvorlig at ministeren må gripe inn.

– Jeg mener statsråden må stoppe den foreslåtte endringen av studiestedstrukturen, sier Fagerås til NRK.

Venter til etter skjebnemøte

Stortingspolitikeren mener de ansatte må få ei avklaring. Hun ber utdanningsministeren om å rydde opp.

Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson for SV. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Regjeringen må komme tilbake med en plan om hvordan de kan oppfylle intensjonene som var da de inngikk fusjonen: Nemlig å styrke studiestedene, sier hun.

Men utdanningsminister Iselin Nybø vil ikke gripe inn. Ikke før Styret ved Nord universitet selv har tatt en avgjørelse.

Styret møtes og avgjør Nesnas skjebne 26. juni.

– Nå er vi der i prosessen at alle skal få anledning til å komme med sine innspill, tanker, innvendinger og motforestillinger. Det må alle få, både de som er tilknyttet campus på Nesna og andre campus, sier Nybø.

– Opp til Nord

Selv om Nybø ikke vil gripe inn er hun enig i at det er en akutt situasjon.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Og den må håndteres av Nord universitet her og nå. Vi oppfatter at universitetet følger opp denne saken godt, sier hun.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en vanskelig og tung situasjon for dem som har sin jobb på Nesna, sier Nybø.

– Jeg er opptatt av at dette er en situasjon som universitetet må håndtere på en god måte, sier Nybø.

– Går utover helsa

Anne Mette Bjørnvik Rosø er lærer på Nesna. Foto: Tonje Vondstad

Anne Mette Bjørnvik Rosø, lærer på Nesna, sier hun støtter verneombudets avgjørelse.

– Jeg er helt sikker på at det har gått utover helsa til noen.

– Folk er engstelige og klarer ikke å fokusere på noe annet enn å snakke om det foreslåtte vedtaket.

Rosø sier at å dele utdanningsmiljøet i to blir det dårlig stemning mellom utdanningsstedene. Ansatte har allerede begynt å søke andre jobber, og Rosø mener fagmiljøet holder på å rakne.

– Folk har bosatt seg her. De har kjøpt hus og har barn, så det får en stor konsekvens å ta med seg flyttelasset til Bodø.