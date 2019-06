Styret i Nord universitet behandlet i dag omstruktureringsplanen der studiestedene Nesna og Sandnessjøen var foreslått nedlagt.

Med en motstemme vedtok styret å avvikle utdanningstilbudet i Nesna og Sandnessjøen. Det var studentmedlem Mathias Lauritzen som stemte mot.

Styret også at mediefagene i Steinkjer og teaterutdanninga i Verdal blir flytta til Levanger. Namsos får som kjent beholde blant annet sykepleierutdanninga som de har i dag.

Tung stemning

De ansatte på Nesna følger styremøtet på storskjerm. Ingen av ledelsen ved Nord universitet var til stede på Nesna i dag. Foto: Frank Nygård / NRK

Det var en følelsesladet og tung stemning i auditoriet på Nesna hvor flere av de ansatte var samlet.

– Vi holder sammen og tar vare på hverandre. Vi har et svært godt arbeidsmiljø. Men det er slitsomt. Du skal både passe jobben sin, samtidig som du skal håndtere alt som skjer rundt, sier Anne Grethe Nilsen.

Nord universitet ble opprettet i 2016 da Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble slått sammen med Universitetet i Nordland. Universitetet har studenter fordelt på ni studiesteder, men onsdag ble de redusert til sju.

Onsdag 26. juni er en skjebnedag for studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Styret i Nord universitet behandler omstruktureringsplanen der studiestedene foreslås nedlagt.

– Det var ikke godt og sitte å høre på styremedlemmene. Dessverre ser ikke styret verdien av det vi har her, og har hatt i hundre år. Det er veldig sårt, og synd for Helgeland.

I dag vet vi veldig lite om framtida. Vi er spente på hvordan det blir framover. Vi er lovet en omstillingsprosess, men vi få se. Jeg har ikke lyst til pendle, jeg har lyst til å bo der vi bor, sier Anita Larsen.

Ingen i universitetsledelsen var til stede på Nesna i dag.

– Jeg kjenner ikke til hvorfor de ikke er her i dag. Men vi vet at ledelsen ved Nord universitet holde et informasjonsmøte for de ansatte på Nesna, sier Larsen og Nilsen.

Motstanderne av den planlagte nedleggelsen har på sin side blant annet pekt på at lærerutdanningen i Nesna scorer høyt på både resultater og elevtilfredshet.

I dag har Nesna har nesten 500 studenter på samlingsbaserte lærer- og barnehagelærerstudier.

– Krevende sak

Styreleder Vigdis Moe Skarstein omtalte på styremøtet omstruktureringssaken som den mest krevende saken ved universitetet noensinne.

– Kanskje er dette en mer krevende sak enn det som tidligere er behandlet ved et norsk universitet, sa Skarstein.