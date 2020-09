Styret i Helse Nord var i dag samlet til et ekstraordinært møte.

Bakgrunnen er en nå ett år lang strid som startet med at tall fra Kreftregisteret som viste at dødeligheten etter kreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen var mye høyere enn landsgjennomsnittet.

I etterkant har tre eksterne fagrapporter vurdert kvaliteten på tarmkreftoperasjonene på Helgeland.

To av rapportene fant urovekkende avvik ved operasjoner i Sandnessjøen fra 2016-2019, og saken er meldt til Helsetilsynet.

Etter onsdagens møte sier styrelederen i Helse Nord at de har full tillit til Helgelandssykehuset.

– Vi fikk god informasjon om for hvordan Helgelandssykehuset jobber med å sikre god kvalitet og sikkerhet. Jeg har tillit til at det er trygt å bli operert for tarmkreft på sykehuset i Sandnessjøen, sier Renate Larsen.

Nå har de bedt sykehuset om umiddelbart å redegjøre for hvordan de skal sikre god nok kvalitet i framtiden.

Rapporten skal sendes til Helse Nord.

Måtte snu etter medieoppslag

Rapportene var i utgangspunktet ikke planlagt offentliggjort.

Men sist helg offentliggjorde Rana Blad konklusjonen av den eksterne gjennomgangen av tarmkreftkirurgien.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae sier at dette satte kjepper i hjulene for Helgelandssykehusets planer om arbeidet med rapportene.

– I og med at konklusjonene kom ut i media fikk ikke sykehuset gjennomføre sin opprinnelige plan, verken med tanke på prosess eller med hensyn til tidsforløp, sier Daae.

Helgelandssykehuset har tre avdelinger, og det er her i Sandnessjøen tarmkirurgien har havnet under lupen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fagmiljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana har gjennomgått rapportene.

Torsdag skal de samles, og sammen jobbe med å komme fram til hvordan de skal sikre kvaliteten på kirurgi for tarmkreft i Helgelandssykehuset framover.

Deretter vil Helse Nord få oversendt saken.

– Det er planlagt å skje raskt, kanskje allerede i morgen.

Stanset alle operasjoner midlertidig

Tallene fra Kreftregisteret ble klare september 2019, men først januar 2020 stanset operasjonene. Da med umiddelbar virkning. Bare dager senere fikk de imidlertid lov til å operere igjen.

Styrelederen sier hun stoler på sykehusets beslutning om å starte opp med operasjonene.

– De beslutta å åpne igjen, og da legger vi til grunn at det var riktig, sier Larsen, onsdag.

Operasjonene ble stanset på bakgrunn av flere Facebook-innlegg som omtalte tallene fra Kreftregisteret.