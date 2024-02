Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En maskin opprinnelig kjøpt for koronatesting hjelper Helgelandssykehuset med å behandle blodforgiftning tidligere ved å redusere ventetiden på prøvesvar med flere dager.

Tidligere måtte blodprøver sendes til et mikrobiologisk laboratorium for analyse, noe som kunne ta flere dager.

Forskning utført av Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetet i Tromsø viser at maskinen har en treffsikkerhet på 97,8 prosent for å identifisere bakteriene som forårsaker blodforgiftning.

Dette er spesielt viktig for pasienter på lokalsykehus, da det kan gi mer målrettet behandling og redusere bruken av bredspektret antibiotika, noe som kan føre til resistens mot antibiotika.

Forskningen har vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, og ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (APMIS).

Neste steg er å undersøke hvilken effekt de tidligere prøvesvarene har på pasientenes prognoser. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Hvert år får 10.000 mennesker i Norge den alvorlige tilstanden blodforgiftning.

Rundt 20 prosent av de som får infeksjonen dør av den.

For å kunne behandle infeksjonen best mulig, er det viktig å raskt få svar på hvilke bakterier som forårsaker infeksjonen.

Nå har to leger ved Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, i samarbeid med UiT, vist at en «ny» test reduserer ventetiden på prøvesvar med opptil flere dager.

– Vi syns dette er kjempeviktige funn, spesielt for pasienter innlagt på lokalsykehus.

Denne maskinen ble egentlig kjøpt inn til koronatesting ved sykehuset i Mosjøen og mange av landets sykehus. Nå har den fått en ny og viktig jobb. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det sier medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Hege Harboe-Sjåvik, til NRK.

Nøkkelen? En maskin som egentlig ble kjøpt inn til koronatesting.

Men aller først: la oss forstå hvordan slike prøver har blitt analysert tidligere.

Må sende prøvene med post

Pasienter som legges inn på sykehus med mistanke om blodforgiftning tas blodprøve av.

Men for å påvise hvilken bakterie som er årsaken til infeksjonen, må prøven sendes til et mikrobiologisk laboratorium.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Dette er det langt fra alle lokalsykehus i Norge som har.

For Helgelands del er det nærmeste laboratoriet av denne typen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Der må vi ofte vente flere døgn før man har prøvesvaret. I mellomtiden behandler man pasientene med det man tror vil fungere, veldig ofte en bredspektret antibiotika, sier Harboe-Sjåvik.

Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er først når prøvesvarene fra laboratoriet er klar, at legene vet hvilken bakterie som har skylden, og at de kan behandle pasienten med målrettet, ofte smalspektret antibiotika.

– I utgangspunktet tok dette lang tid, og pasienten kunne i noen tilfeller enten være ferdigbehandlet, utskrevet eller død før svaret kom.

Det sier overlege ved diagnostisk klinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø, Kristoffer Hammer Endresen.

Derfor spurte man seg om det var noen måte å korte ned denne prosessen.

Svaret kunne ligge i en maskin som flere sykehus i Norge kjøpte inn under koronapandemien.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kjøpte hurtigtestmaskin under pandemien

Et veldig likt problem oppsto nemlig da koronaviruset herjet i Norge.

Helgelandssykehuset ville vite om pasientene som ble innlagt på sykehuset måtte i isolasjon eller ikke.

– Da tok det for lang tid å sende prøvene opp hit til Bodø, forklarer Hammer Endresen.

Derfor anbefalte laboratoriet i Bodø en maskin som de allerede hadde erfaringer med.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I tillegg til å kunne påvise koronavirus, kunne den også undersøke blod og spinalvæske ved mistanke om hjernehinnebetennelse.

Maskinene ble kjøpt inn og plassert ved Helgelandssykehusets laboratorier i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen, i tillegg til i Lofoten og Vesterålen.

– Selv om primærbruken var tiltenkt pandemi, visste vi at det var et større potensial, sier Hammer Endresen.

Blodforgiftning (Sepsis) Ekspander/minimer faktaboks Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

Alle kan få blodforgiftning, men det er vanligst hos eldre og hos personer som er svekket av annen sykdom.

Alle bakterier kan gi blodforgiftning. En blodforgiftning skyldes at en infeksjon et eller annet sted i kroppen er gått over i blodet. Utløsende årsak kan være lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner.

Symptomer er høy feber, frysninger og svekket allmenntilstand, rask puls, rask pustefrekvens, lavt blodtrykk, og ofte endret mental fungering. Mange eldre utvikler vage symptomer som tretthet, sløvhet, akutt forvirring, og bevisstløshet. Tidlig i forløpet er huden ofte varm og rødlig, senere ofte kald, blek og klam.

Pasienter med sepsis skal bringes til nærmeste sykehus for undersøkelser.

Hovedbehandling er væsketerapi, oksygentilskudd og antibiotika.

Ofte kan pasienten returnere til dagliglivet uten varige mén. Men blodforgiftning kan også medføre alvorlige og livstruende komplikasjoner som sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt, blodlevringssvikt, nyresvikt, leversvikt og blodsyresvikt. Eldre mennesker har større risiko for uheldige komplikasjoner.

Ubehandlet sepsis er svært alvorlig, og det er derfor viktig at pasienter med tegn på alvorlig infeksjon bringes til sykehus. Tidlig diagnose og behandling bedrer prognosen. Kilde: Norsk Helseinformatikk og Felleskatalogen

Men selv om potensialet i maskinen var der, hadde ingen i Norge brukt den til å rutinemessig analysere blodforgiftning før.

– I norsk setting er det nybrottsarbeid, sier Hammer Endresen.

Overlege Kristoffer Hammer Endresen ved mikrobiologisk laboratorium ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Derfor ville de kvalitetssikre at prøvesvarene var presise nok.

Da valgte Helgelandssykehuset sammen med Nordlandssykehuset og CANS – Senter for nye antibakterielle strategier ved Universitetet i Tromsø, selv forske på prøvesvarene.

98 prosent treffsikker

Forskerne gikk gjennom 160 blodprøver med bakterier som var tatt på Helgelandssykehuset fra juli til desember i 2021.

Testene ble gjort på lokalsykehusene, og dobbeltsjekket på det mikrobiologiske laboratoriet i Bodø.

– Maskinen kan teste for en «meny» som inneholder nesten 90 prosent av bakteriene som gir blodforgiftning i Norge. På disse bakteriene, viste maskinen en treffsikkerhet på 97,8 prosent, sier Hammer Endresen.

Overlege Kristoffer Hammer Endresen ved mikrobiologisk laboratorium ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Funnene har vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.

I januar ble forskningen publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (APMIS).

– Vi har sett at det er veldig godt samsvar mellom prøvesvarene, og i snitt sparte man to døgn – i enkelte tilfeller enda lengre – på å måtte vente på svar fra laboratorium, sier Harboe-Sjåvik.

Hun mener funnene er særlig viktig for pasienter i lokalsykehus.

– Fordi vi er opptatt av at pasientene skal ha likeverdig behandling, sier hun.

Helgelandssykehuset i Mosjøen. Foto: Helgelandssykehuset HF

Harboe-Sjåvik fortsetter:

– Det større perspektivet er at man i mange tilfeller får muligheten til å gi mer smalspektret antibiotika. Hvis man slipper å gi bredspektret antibiotika i for utstrakt grad, så er det en kjempefordel – både på samfunnsnivå og for pasienten.

Det er fordi utstrakt brukt av bredspektret antibiotika kan føre til resistens mot antibiotika.

Neste steg blir å forske på hvilken faktisk effekt de tidligere prøvesvarene har for pasientene og deres prognoser.

Direktoratet: – Opp til sykehusene å vurdere

– Vi ser det som positivt at metodikken kan brukes til ulike analyser. Slik bruk må alltid samsvare med produsentens formål med utstyret

Det sier enhetsleder Petter Aleksander Strømme i Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Statens legemiddelverk.

Foto: DMP

– Er denne metoden god nok, sammenlignet med tradisjonelle prosedyrer?

– Når virksomhet eller sykehus kjøper inn utstyr, skal de sørge for at det medisinske utstyret passer til sin bruk. Det blir derfor opp til sykehusene og kliniske miljøene å vurdere innføring av tradisjonell eller ny metodikk.

På spørsmål om hvor mange lokalsykehus i Norge som har en slik maskin, opplyser DMP at det har de ikke oversikt over.