Det er undersøkelser gjennomført av fageksperter fra Universitetssykehuset i Oslo og St. Olav Hospital i Trondheim, som viser feil og mangler i forbindelse med operasjoner gjort spesielt i Sandnessjøen.

NRK har fått innsyn i rapportene. De ble bestilt av sykehusledelsen etter at det i januar ble avdekket unormalt høy dødlighet etter kreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset HF.

I den ene rapporten konkluderer overlege Arild Nesbakken i Gastrokirurgi ved OUS slik om sykehuset i Sandnessjøen.

«Halvparten av alle opererte pasienter hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft»

– Jeg mener at andelen pasienter som ikke fikk tidlig nok og adekvat behandling av komplikasjoner er for høyt, og gir grunnlag for bekymring, skriver han i rapporten.

Rana Blad omtalte saken først.

Kaller inn til ekstraordinært styremøte

Det kalles nå inn til ekstraordinært styremøte Helgelandssykehuset i ettermiddag.

Denne meldingen la sykehuset ut på sitt intranett i dag, ifølge ranablad.no:

«Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».

Stanset operasjoner i januar

I januar i år stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister. Der gikk det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen enn landsnittet.

Etter stansen gjorde Helse Nord undersøkelser og valgte så å gjenåpne kreftkirurgien. Dette kom opp midt under en opphetet debatt om lokalisering mellom sykehusmiljøene i Rana og Sandnessjøen.

Undersøkelsene som nå er gjort er basert på gjennomgang av journalene til samtlige pasienter operert i perioden 2016- 2019. I alt 49 pasienter ved Sandnessjøen og 105 pasienter ved Mo i Rana.

– Dårlig behandlet

Ingeborg Steinholt er lege i Sandnessjøen og representant for sykehusets kvalitetsutvalg.

– Vi hørte rykter om at evalueringene var klare. Og ba om å få disse i midten av forrige uke. Vi er kalt inn til et møte på fredag. Derfor ba vi og ba vi om å få dem slik at vi kunne sette oss inn i saken.

Først i går kveld fikk Steinholt tilgang til rapportene, etter at de først hadde vært omtalt i Rana Blad.

– Vi føler oss svært dårlig behandlet, sier Steinholt.

Steinholt sier at det lille de har rukket å lese viser at det er sprik i konklusjonene. Rapporten fra UNN i Tromsø skal ikke være like kritisk som rapportene fra Universitetssykehuset i Oslo og St. Olav Hospital.

– Men er det ikke grunn til å være bekymret når dere ser konklusjonene?

– Vi skal alltid være ydmyke for at vi har potensiale til å forbedre oss. Men vi anser dette som å være samme forhold som ble undersøkt i januar, sier Steinholt.

Grundig gjennomgang

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, skriver i en e-post til NRK.

«Det var planlagt og innkalt til et felles møte med ledere og fagfolk i de kirurgiske miljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana fredag 4. september. Der skulle vi ha en gjennomgang av alle de tre delrapportene og den sammenstilte rapporten som nå er utarbeidet.»

Og hun skriver videre:

«Det er sterkt beklagelig at media har fått tilgang til disse rapportene før vi fikk gjort denne gjennomgangen og satt i gang den planlagte prosessen og tiltakene. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset. Nå er det viktig at vi får gjort en grundig gjennomgang og at vi jobber som ett Helgelandssykehus.»