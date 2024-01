Jubelen sto i taket på sykehuset i Lofoten og Narvik under helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) sykehustale tirsdag.

Her har både akuttkirurgi og fødetilbud stått på spill, før Kjerkol fredet begge tilbudene fra talerstolen i Bergen.

Men ingen av de tre sykehusene på Helgeland ble nevnt med ett ord.

Her har flere tiår med sykehuskamp gjort at regionen har fått kallenavnet «Nord-Norges Balkan»,

Nå frykter flere at det brygger opp til nok en kamp.

Det er stikk i strid med det Støre lovet for tre år siden.

Det er mange dramatiske historier i sykehusdebatten. For gravide Christin ble det høydramatisk da hun plutselig begynte å fossblø.

To fikk leve, et ble nedlagt

Høsten 2020 var Ap-leder Jonas Gahr Støre på politisk frierferd på Helgeland.

Der kom han med en krystallklar lovnad: Det skulle ikke bli omkamp om sykehusstrukturen på Helgeland.

Lovnaden kom ni måneder etter at daværende helseminister Bent Høie (H) hadde konkludert en årelang kamp om sykehusene:

I januar 2020 vedtok daværende helseminister Bent Høie (H) at Helgeland skulle ha to sykehus. Bak går styreleder i Helse Nord, Renate Larsen. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Det skulle være sykehus i både Sandnessjøen og Mo i Rana.

Det betød også at sykehuset i Mosjøen skulle legges ned.

Med det trodde man at en årelang sykehusstrid hadde fått sitt endelige punktum.

– Vil få to av verdens beste sykehus

Det var også inntrykket til Støre ni måneder senere.

– Det blir ingen omkamp. De som skaper omkamp, skaper unødig tvil og uro hos folk. Her gjelder det å få gjennomført det som er vedtatt. Hvis det går som planen, så vil regionen få to av verdens beste sykehus, sa Støre til iSandnessjøen.

Historisk har det vært tre sykehus på Helgeland, men i januar 2020 vedtok daværende helseminister Bent Høie (H) at kun Sandnessjøen og Mo i Rana skulle videreføres.

Han la til:

– De som skaper tvil om det, tar på seg et stort ansvar – og det er ikke oss, konkluderte Støre – ett år før de rødgrønne vant valget og han selv ble statsminister.

Siden har Arbeiderpartiet inntatt regjering, Støre blitt statsminister og Helse Nord havnet i et uføre.

Åpnet for omkamp

Og da Kjerkol (Ap) i fjor ga Helse Nord i oppgave om å vurdere tiltak for å få orden på en skakkjørt økonomi, var ingen deler av driften fredet.

Heller ikke Helgeland, som fikk et sykehusvedtak så sent som i 2020.

I januar 2020 ble det vedtatt av Sandnessjøen skulle ha det ene av to sykehus på Helgeland. Foto: Helgelandssykehuset HF

Situasjonen ble ikke mindre spent når Helse Nord-direktøren Marit Lind la fram sin visjon for Helgeland.

Der anbefalte hun at Helgeland skal ha ett felles sykehus – men uten å si hvor det skal ligge.

Det andre sykehuset på Helgeland skulle ligge i Mo i Rana. Foto: Helgelandssykehuset HF

SMK henviser til Helsedepartementet

NRK har stilt spørsmål til Støre gjennom Statsministerens kontor (SMK). De har ikke villet svare på spørsmålet.

– Vi ber dere kontakte Helse- og omsorgsdepartementet med dette spørsmålet.

Les også Helse Nord-sjef trakk omstridt kuttforslag: – Tror hun føler presset på å gå

NRK har silt spørsmål til SMK om hvorfor et annet departementet skal svare for Støres lovnad fra 2020, foreløpig uten å få svar.

Fødelovnad skaper full forvirring

Selv om Kjerkol ikke nevnte Helgeland i sykehustalen tirsdag, gjorde særlig én formulering forvirringen komplett:

Regjeringen vil også opprettholde dagens fødetilbud i perioden 2024-2027, med samme føring om faglig forsvarlighet. Ingvild Kjerkol (Ap) Helse- og omsorgsminister

For både Sandnessjøen og Mo i Rana har i dag fødeavdeling. I tillegg har Brønnøysund fødestue på sitt DMS.

Betyr dette at alle disse fødetilbudene skal bestå de neste fire årene?

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) svarer.

– I Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil regjeringen melde at dagens fødetilbud skal opprettholdes i planperioden, gitt forsvarlig drift. Det må altså være nok fagfolk for å sikre forsvarlig drift.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), her avbildet under et besøk i Lofoten før jul. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Hun har nå utsatt Helse Nords frist til å vurdere endringer i driften til utgangen av juni i år.

– I dette arbeidet skal det legges til grunn at dagens fødetilbud skal opprettholdes, gitt forsvarlig drift.

Men selv om Kjerkol langt på vei har fredet fødetilbudet og akuttkirurgi i Lofoten og Narvik, er ikke problemene i Helse Nord løst.

– Hvis ikke vi løser utfordringene med tilgang til fagfolk og demografiske endringer, kan nord få et dårligere helsetilbud og det vil ikke regjeringen akseptere, sier hun.

Lokalpolitikere: Støre bør holde lovnaden

– Vi er veldig klar over at han sa det, fordi han var i Sandnessjøen da han sa det.

Det sier leder i ett av Arbeiderpartiets lokallag på Helgeland.

Odd Arnold Skogsholm i Alstahaug Arbeiderparti sier at han forventer at Støre står ved lovnaden han kom med under besøket høsten 2020.

– Ja, det forventer jeg, sier Skogsholm.

Odd Arnold Skogsholm er leder for Alstahaug Arbeiderparti. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det Helgeland nå trenger, ifølge Skogsholm, er å få gjennomført vedtaket som Høie kom med i 2020.

– Vi er utmattet av kamper og interimsperioder som ikke blir noe av. Nå må det skje noe.

Han får støtte fra gruppelederen i Rana Arbeiderparti, Lars Yngve Frøysa.

– Vi har et klart standpunkt på at vi trenger to sykehus på Helgeland, og at vedtaket som ble gjort under Høie bør gjennomføres.

Lars Yngve Frøysa er leder i Rana Ap. Foto: Are Bjørgen

På spørsmål om han forventer at Støre dermed står ved lovnaden, er Frøysa klar.

– Ja, når det gjelder Helgelandssykehuset er vi klare på det.

Vil ha omkamp

Men ikke hele Arbeiderpartiet på Helgeland er enige om hva moderpartiet skal gjøre.

For mens både Sandnessjøen og Mo i Rana fikk beholde hvert sitt sykehus, skulle sykehustilbudet reduseres kraftig i Mosjøen.

Derfor ønsker Vefsn-ordfører en omkamp om Høies sykehusvedtak.

Rune Krutå er ordfører for Arbeiderpartiet i industribyen Vefsn på Helgeland. Foto: Terje Haugnes

– Vi mener det må bygges ett sykehus sentralt plassert på Helgeland. En viktig forutsetning at en tosykehusmodell skulle fungere ville vært at det ble bygd et nytt sykehus mellom Mosjøen og Sandnessjøen og dekket begge regionene, sier Rune Krutå.

Han legger til at ett sykehus sentralt plassert på Helgeland er også i tråd men ønsket til de 12 kommunene som samarbeidet om sykehus fra starten.

Krf-leder: – Støre bør svare

Partileder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti mener Støre selv bør svare for lovnadene han kom med for drøye tre år siden.

– Støre bør selv svare på hvorfor han har endret mening, og ikke skyve departementet foran seg.

KRF-leder Olaug Bollestad skjønner ikke hvorfor Støre fredet sykehusene på Helgeland, bare for at hans regjering åpnet døren for omkamp så fort de kom til makten. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Hun stiller spørsmål ved om hvorfor Støre kom med uttalelsene, sett i lys av at Arbeiderpartiet selv har åpnet for en ny omkamp på Helgeland.

– Man kan jo spørre seg hvorfor det var så viktig å mane til ro etter vedtaket om sykehusstrukturen i 2019, som et nesten samlet storting stod bak, mens regjeringen nå er opptatt av å presse gjennom avgjørelsene i departementet.

Partileder Kirsti Bergstø i regjeringens støtteparti SV, besøkte sykehuset i Narvik mandag.

Her fikk hun spørsmål fra NRK om hvorvidt SV mener statsministeren bør stå ved sine lovnader fra 2020, men hun ville ikke svare på spørsmålet.