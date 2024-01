Helseminister Ingvild Kjerkol bekrefter tirsdag formiddag at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke skal svekkes.

Beskjeden utløste jubel både i Narvik og Lofoten, der mange hadde samlet seg for å følge sykehustalen fra Bergen.

– Det vi gjør nå, er at vi tar den betente konflikten ut av ligningen. Oppdraget til Helse Nord fortsetter. Det er fortsatt nødvendig med omstilling. For å komme videre tar vi ut disse to elementene, sier Kjerkol til NRK etter talen.

Der har hun nettopp bekreftet at akuttilbudet i Narvik og Lofoten består, slik NRK erfarte på forhånd.

– Helse Nord får et oppdrag om å beregne kostnadene ved disse to tilbudene, og så kommer det en sak i revidert statsbudsjett. Da lukker vi denne boken ganske fort. Så fortsetter den viktige omstillingsprosessen, fortsatte hun.

Med det legger hun foreløpig den omstridte saken død inntil videre.

– Oppdraget var at Helse Nord må spare penger. Belønner dere her dårlig økonomistyring?

Full jubel blant de ansatte på Gravdal sykehus i Lofoten etter helseministerens sykehustale tirsdag. Foto: Privat

– Nei, det vil jeg ikke si. Helse Nord har gjort sin jobb. De skulle gi sin anbefaling, og så skulle dette vurderes politisk. Men nå kom politikken inn litt tidligere. Jeg er glad vi nå får startet samarbeidet med Forsvaret.

De dramatiske forslagene fra Helse Nord var opprinnelig å fjerne akuttfunksjoner og nedgradere fødetilbudet i Lofoten og Narvik.

Det skapte store protester i de to regionene, og det har blitt mobilisert kraftig.

Nå er fortvilelse snudd til glede.

– Vi er veldig godt fornøyd med helseministerens grep videre. Både når det gjelder finansiering og fredningen vi nå har fått, sier avdelingsoverlege Robert Hammer ved Gravdal sykehus i Lofoten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterer sykehustalen sin klokken 11.

Sigve (18): – Mye følelser knytta til dette

Ved Vest-Lofoten videregående skole har elevene fulgt med på Kjerkols tale i dag.

– Først og fremst så var jeg veldig lettet. Jeg tror vi alle sammen her har følt litt på at vi er veldig utsatt for å miste sykehuset vårt, sier visepresident for russen, Sigve Solberg.

Han sier ungdommen har hatt mye følelser knytta til dette.

Sigve Solberg jubler over at sykehuset i regionen for beholde akuttilbudet. Foto: Privat

– Det er ganske mye følelser knyttet til det, med tanke på at det er framtida vår.

– Dere fulgte med på sykehustalen med jubel?

– Ja, nå vi er storfornøyd. Det ble jubel. Og så håper vi virkelig at vi ikke må gå igjennom dette på nytt.

Solberg tror det har hjulpet at ungdommen har stått på og kjempa for sykehuset sitt.

– Jeg tror det har gitt et inntrykk. Jeg tror Kjerkol har kjent på det som litt ubehagelig, at vi ungdommer som snart skal bli voksne, skal ha så mye ansvar og være så politisk aktiv for å presse fram dette.

Ordfører: – Svært fornøyd

– Jeg er svært fornøyd med helseministerens konklusjoner. Hun har tatt vår bekymring på alvor, og gir oss en svært god løsning som også gir et langt bedre økonomisk handlingsrom for sykehusene, sier ordfører i Narvik, Rune Edvardsen.

Det har lenge vært stort misnøye i Narvik om at det snart ferdigstilte milliardsykehuset skulle nedgraderes før det sto ferdig.

Nå er ordføreren derimot fornøyd med helseminister Kjerkol.

– At beredskap også trekkes inn bekrefter Narviks viktige posisjon, og vi ser frem til å spille en viktig rolle i utviklingen av norsk beredskap, Helse Nord og fremtidens helsevesen i nordområdene. Helseministeren har her tenkt klokt.

– Dette viser at den måten Narvik kommune, både politisk og administrativt, har valgt å jobbe på, med tydelighet i kombinasjon med faktabaserte og saklige argumenter, har ført frem.

Lofoten: – Fantastiske nyheter

Leder i Ap i Vågan, Marit Olsen sier dette:

– Det kom overraskende på, men dette er veldig gode nyheter for Lofoten.

Ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy, der sykehuset i Lofoten ligger, sier flagget går til topps i dag.

– Dette er fantastiske nyheter. Nå går flaggene til topps i Lofoten. Dette er en seier for det folkelige engasjementet.

– Hva tenker du om den politiske prosessen her?

– Når det tross alt går den veien vi ønsker, så får vi konsentrere oss om det positive. Nå må vi glede oss over at vi har fått gjennomslag. Det viktigste nå er at folk kan føle på trygghet igjen, og at vi kan se fremover igjen. Men den politiske prosessen har vært feil fra dag en. Den har vært skapt utrygghet og folk har følt på fortvilelse.

Han mener den prosessen som har vært ikke vært bra for helsetjenesten generelt, og heller ikke for omdømmet til Helse Nord.

– Nå handler det om å gjenopprette tilliten, sier Finstad til NRK

SV: – Bra at regjeringa tar til fornuft Foto: Tom Balgaard/NRK / Tom Balgaard/NRK Ekspander/minimer faktaboks – Endelig kom det noen positive nyheter for sykehustilbudet i nord, og bra at regjeringa tar til fornuft. gjelder. Det sier Marian Hussein,nestleder og helsepolitisk talsperson i SV. At akuttilbudet i Lofoten og Narvik bevares betyr enormt mye for de det gjelder, sier Hussein. – Dette viser at det enorme folkelige engasjementet betyr noe. At så mange har vært så tydelige, har vært avgjørende. Regjeringa har innsett at dette forslaget ikke hadde støtte verken i folket eller på Stortinget. Hussein mener det gjenstår flere utfordringer. – Så skal vi ikke glemme alle de andre utfordringene helsevesenet i nord står overfor. Vi skal fortsette å kjempe for tilbudene i psykisk helse og de ansattes arbeidsforhold, sier Hussein.

Nordlund: Ikke aktuelt å legge ned

Stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen, Willfred Nordlund (Sp) sier at dette er en god dag.

– Det har ikke vært aktuelt for Sp å legge ned føde og akuttilbud i Nord-Norge og redusere tryggheten og beredskapen for folk og næringsliv. Det er også regjeringens konklusjon skriver Willfred Nordlund i en e-post til NRK.

– Dette har jeg jobbet for hele veien så dette er en bra dag