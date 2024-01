Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Helse Nord-lederen har i dag trukket det omstridte kuttforslaget etter kritikk fra styret.

Forslagene, som inkluderte endringer i sykehusstrukturen, ble ansett som ikke tilstrekkelig bearbeidet.

Dette betyr at sykehusplanen, som skulle vedtas i slutten av april, nå ligger på vent.

Overleger i Lofoten og politikere på Helgeland er lettet over beslutningen.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, mener at Helse Nord-leder Marit Lind har en krevende lederposisjon.

Helseministeren er ventet å utnevne et nytt styre neste uke.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Etter flere timer med diskusjon, ble det klart at Helse Nord-sjefen trekker planen om endringer av sykehusene etter å ha møtt kritikk fra styret.

Flere uttrykte bekymring over at forslagene ikke er blitt grundig bearbeidet, og flere tok til orde for at de må arbeides mer med før man sender dem ut på høring.

Dette betyr at sykehusplanen, som egentlig skulle vedtas i slutten av april, ligger på vent.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier Helse Nord-leder Marit Lind har en krevende lederposisjon.

Politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen sier at det vil bli krevende for Marit Lind å bli sittende i lederposisjon. – Men gode helseledere vokser ikke på trær. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg tror det blir krevende å fortsette som leder, sier Aglen.

– En ting er om hun har tillit nok til å bli sittende, noe en del lokalpolitikere i Nordland har antydet at hun ikke har. Noe annet er om hun selv er motivert til å fortsette når styret gir tommelen ned til en utredning de selv har bestilt.

Også Børre Arntzen, politisk kommentator i Avisa Nordland, er enig med Angelen.

– Jeg tror hun føler på presset på at å måtte gå nå, sier han.

NRK har forelagt denne kritikken for administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind.

– En seier for oss

Det var høsten 2022 at helseministeren ga Helse nord beskjed om å finne løsninger for å sikre bærekraftig drift framover.

Fem arbeidsgrupper jobbet gjennom fjoråret med mulige endringer innen hvert sitt område. Anbefalingene deres ble så samlet i et felles utkast.

Kuttforslagene har ført til voldsomme protester blant lokalbefolkningen og sterke reaksjoner fra helsepersonell, tillitsvalgte og politikere. Her fra Narvik. Foto: Frida Brembo / NRK

Blant forslagene er å fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Lofoten og Narvik, men å beholde indremedisinsk beredskap begge steder. Et annet forslag er å avvikle keisersnittberedskapen i Lofoten, som fortsetter som fødestue.

Avdelingsoverlege Robert Hammer ved sykehuset i Lofoten er fornøyd med at hele forslaget er trukket.

– Dette er helt klar en seier for oss. Men helst skulle vi sett at styret fikk stemme over forslaget, sier Hammer.

– At styret var splittet var positivt for oss. Det var mange gode argumenter fra dem som synes denne prosessen har vært for dårlig.

Når saken nå utsettes må de ansatte i Lofoten vente lengre på en avgjørelse. Det er han ikke bekymret for.

– Når de komme tilbake, tror de vil gjøre en mye mer grundig jobb. Jeg håper de ser at de kuttene ikke lar seg gjennomføre. sier avdelingsoverlege Robert Hammer ved sykehuset i Lofoten. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Styreleder Renate Larsen argumenterte for at en høringsprosess ville gitt mange gode svar man nå går glipp av. Det er ikke legen i Lofoten enig i.

– Det vi trenger er en skikkelig ROS-analyse. Den vil vise at sykehuset i Lofoten har reddet liv, som ellers ikke ville vært reddet.

For Helgeland er det blitt anbefalt å samle de tre akuttsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen til ett felles sykehus i regionen.

Derfor ville en slik høringsprosess bli spesielt vanskelig for Helgeland, mener overlegen.

– Der vet de jo ikke hva det er de skal ta stilling til, legger han til.

Ordførere på Helgeland: Lettet

Geir Waage, ordfører i Mo i Rana sier at han registrerer at Helse Nord har utsatt saken, og at de vil forholde seg til de prosesser som Helse Nord og Departementet legger opp til.

Rana kommune ønsker to sykehus på Helgeland.

- Men vi har samtidig sagt at dersom det konkluderes med at det skal være ett sykehus, viser den faglige og uavhengige utredningen til den eksterne resursgruppa

at sykehuset i Rana er klart best egnet til å sikre rekruttering av helsepersonell og en forsvarlig og bærekraftig økonomi, sier Waage.

Ordfører i Rana Geir Waage (AP) sier at de ønsker seg to sykehus på Helgeland, men at om det blir ett bør det ligge i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Rune Krutthov, ordfører i Vefsen, sier at de hadde håpet at saken kom ut på høring for å kunne komme med sine syn i saken.

Likevel er han glad de velger å trekke sykehusplanen.

Vefsen-ordføreren ønsker seg ett sykehus på Helgeland.

- De faglige utredningene har visst og pekt på at dette er det beste alternativet til Helgeland. Vi håper at vi kommer dit, sier han.

Peter Talseth i Alstahaug kommune sier at det viktigste nå er å bevare fagmiljøet på Helgeland og ikke utsette dem for mer press. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ordfører og kommunedirektør Peter Talseth i Alstahaug kommune sier at hans opplevelse var at flertallet i styret var ukomfortable med høringsgrunnlaget.

- Jeg tror ikke Helgeland ønsker seg noen omkamp slik det lå i kortene i framlegget fra Helse Nord, sier Talseth.

- Nå handler det om å bevare fagmiljøet på Helgeland og ikke utsette dem for ytterligere press.

– Ikke overraskende

Den politiske kommentatoren sier at det ikke er overraskende at Helse Nord nå utsetter planene.

– Jeg tror nok at Helsing Nord-ledelsen har nok lenge sett at det ikke er et politisk flertall nasjonalt, for det de har foreslått. Men så har de jo håpet, og inntil i går kveld, så trodde man at et knapt flertall i styret ville sende saken ut til høring.

Fakkeltog i Lofoten mot forslaget nedleggingen av akuttfunksjonene ved sykehuset i Lofoten. Foto: Vilde Bratland Erikstad

På dagens møte har altså minst ett styremedlem skiftet mening. Derfor ble det ikke flertall for å sende saken ut på høring likevel.

Aglen beskriver styremøtet som spesielt og dramatisk.

– Både styreleder og administrerende direktør Marit Lind, var tydelig opprørt og prega, sier Aglen og legger til:

– Lind både lokka og trua for å få saken ut på høring. De prøvde alt uten å lykkes.

Aglen tror nok at vurderingen til direktøren er at det er bedre å komme tilbake med et nytt forslag.

Vil utnevne nytt styre neste uke

Årsaken til dette er at det er mange ubesvarte spørsmål om den nye sykehusstrukturen.

Det ene er akuttberedskapen, hvor særlig hurdalsplattformen sier noe annet enn det styret sier.

Det andre er at sykehuset Helgeland fremstår litt prematurt.

Det tredje er funksjonsfordelingen mellom de to store sykehusene i UNN Tromsø og Bodø.

Den politiske kommentatoren legger til at Helse Nord-direktøren også skriver i saksutredningen at det var en litt halvhjertet av det hun kom med, og at hun har tvilt seg fram.

Neste uke er det jo ventet at helseministeren skal utnevne et nytt styre.

Aglen sier at det er interessant at helseministeren vil utnevne et mer lojalt styre.

– Det er jo veldig tydelig å se en postkassetilhørighet hos en del av styremedlemmene.

Samtidig er jo utfordringen til Kjerkol at hun ikke har verken full forankring i egen regjering eller opposisjonen på Stortinget, sier Aglen.

Derfor mener hun at det vil bli utfordrende å utnevne nytt styre.

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Børre Arntzen, mener det er feil om Kjerkhol nå velger å utnevne et nytt styre bare på grunnlag av at de er mer lojale.

- Vi i media må følge nøye med på hvem hun faktisk plukker ut i det nye styret, sier han.

- Hvis det viser seg at hun lar de som var for direktørens forslag sitte videre i sin stilling, så ser jo dette ut som en renhekla politisk prosess. Det er ikke bra.

Dette mener politikere om andre parti om at Helse Nord trekker sykehusplanen.

SP: – Akuttberedskapen i Nord-Norge skal ikke svekkes Ekspander/minimer faktaboks Siv Mossleth, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Senterpartiet og stortingsrepresentant for Nordland, er enig med rødt i at det er bra at styret nå viser klokskap. – Dette vedtaket gir klare rammer for Helse Nord og administrerende direktørs oppdrag. For helsetilbudet i Nord-Norge må styrkes, sier hun og legger til: − Akuttberedskapen i Nord-Norge skal ikke svekkes – det er Senterpartiets klare standpunkt. Nå mener hun Helse Nord må nå jobbe med å bedre rekrutteringen, og bruke de 200 millioner kronene vi bevilget til dette på tampen av 2023 godt.

Rødt: – Kjerkhol må ta kontrollen Ekspander/minimer faktaboks Helsepolitisk talsperson på Stortinget for Rødt, Seher Aydar, sier at dette også er et tydelig signal til regjeringa. – Helseministeren er ikke bare en passiv tilskuer, og det er syvende og sist hennes ansvar, sier Aydar og legger til: – Styret drar heldigvis nødbremsen. Flertallet i styret har valgt å lytte til bekymringene fra ansatte, tillitsvalgte og lokalbefolkninga, og nå følger styreleder etter. Det viser at det nytter å si fra når befolkningas trygghet settes på spill. Aydar sier det ikke være opp til styrene i helseforetak å bestemme hvor det skal være trygt å bo i Norge. – Regjeringa har stått stille på sidelinjen altfor lenge nå, her må Kjerkol ta tilbake kontrollen. Vi kan ikke la Helse Nord sette tryggheten til befolkningen på spill.

Høyre: – Prosessen står til styrk Ekspander/minimer faktaboks Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, sier at de tar direktørens beslutning om å trekke saken til orientering. – Et flertall i styret pekte på at deler av arbeidet er for dårlig utredet og Helse Nord RHF vil nå komme tilbake med en ny helhetlig plan, sier Trøen og fortsetter: – Prosessen regjeringen har satt i gang står til stryk og er dårlig politisk håndverk. Hun mener Helseministeren har startet en prosess som det ikke engang ser ut til å være støtte for i hennes egen regjering. – Det er skaper stor uro for innbyggerne, helsepersonell og kommuner.

Frp: Berømmer styret i Helse Nord Ekspander/minimer faktaboks Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, berømmer flertallet i styret i Helse Nord for at de ikke ville sende planene om blant annet nedleggelse av akutt- og fødetilbudet i Nordland ut på høring. – Jeg er glad for at styret brukte fornuften og ikke ville sende planene om rasering av sykehustilbudet ved sykehusene i Lofoten og Narvik på høring, fordi det var for dårlig utredet, sier Bård Hoksrud. – Det hadde vært tonedøvt å videreføre en prosess som nesten samtlige stortingspartier er mot, sier Bård Hoksrud. Nå forventer Hoksrud at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gir klar beskjed til ledelsen i helseforetaket at nedleggelse av akutt- og fødetilbud er uaktuelt i arbeidet med en ny sak. – Lokalbefolkningen og de ansatte ved sykehusene må få ro og slippe å måtte frykte for fremtiden. Hvis ikke helseministeren endelig tar grep, mener Hoksrud Stortinget må instruere regjeringen om ikke å legge ned akutt- og fødetilbud.

SV: – Styret har vist mot Ekspander/minimer faktaboks Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV, sier dette viser at spørsmålet om hvem som har tilstrekkelig helsetilbud i nord er politikk. – Her har styret vist mot, og tatt en klok beslutning. Nå sier hun alles blikk er rettet mot statsministeren, finansministeren og helseministeren. – Nå må regjeringen følge opp løftene sine fra valgkampen og Hurdalsplattformen. Hussein mener regjeringen oppgave er å sikre et sterkt, offentlig, sykehustilbud i hele landet. De må slutte å dytte helsedirektørene foran seg. – De tillitsvalgte har vært tydelige, men ikke blitt lyttet til. Resultatet av dette styremøtet viser helseforetaksmodellens manglende evne til å lytte til egne fagfolk.