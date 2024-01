Ap-krav fra Nord-Norge: Vil frede Helse Nord-styret som stanset omstridt kuttforslag

– Jeg mener det er klokt at det styret som sitter i dag fortsetter. Det er fordi det er en av de største og mest omfattende saker som skal behandles. Da mener jeg det er klokt at styremedlemmene blir sittende til saken er helt ferdigbehandlet i Helse Nord.

Det sier leder i Nordland Arbeiderparti og stortingsrepresentant, Mona Nilsen, til NRK.

Hun får støtte fra gruppeleder og tidligere fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

Også lederen i Finnmark Ap, Kristina Hansen støtter man forslaget fra Nilsen.

– Jeg er helt enig med Mona Nilsen. Ikke bytter i styret nå midt i denne prosessen, sier Hansen.

Nils-Ole Foshaug er fylkesleder for Arbeiderpartiet i Troms. Han støtter partikollega Mona Nilsen i Nordland og vil la sittende styre i Helse Nord fortsette frem til prosessen er i mål. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Uten at jeg har diskutert dette med de andre medlemmene, så har jeg tenkt på akkurat denne problemstillingen.

Det sier Nils-Ole Foshaug, stortingsrepresentant og leder for Troms Ap.

– Når styret har fulgt saken tett, og konklusjonen ble som den ble, mener jeg det er fornuftig at styret prolongerer sitt tidsansvar og gjennomfører oppdraget. Det kan naturligvis være ulike grunner til at det ikke lar seg gjøre.

Han mener det er avgjørende at Helse Nord-sjef Marit Lind lovet å komme tilbake til styret med svar på de innvendingene som styremedlemmene hadde tirsdag.

Det er dermed ikke en ny prosess – og en helt ny sak – som på et senere tidspunkt skal tilbake til styret.

– Jeg tror det kan være klokt at de får avslutte jobben de har begynt, men det viktigste er at prosessen ikke stopper opp, sier Foshaug.

Administrerende direktør Marit Lind og styreleder Renate Larsen måtte innse at de ikke fikk med seg flertallet for å sende den omstridte sykehusplanen ut på høring. Møtet endte med at Lind trakk saken. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Fikk ikke flertall – trakk omstridt forslag

Styremøtet i Helse Nord tirsdag har blitt beskrevet som ett av de mest dramatiske i foretakets historie.

Helse Nord-sjef Marit Lind og styreleder Renate Larsen nærmest tryglet styret om å sende den omstridte kuttplanen ut på høring.

Men et flertall i styret (6 mot 4) nektet å gå med på Linds ønske.

Dette er det omstridte forslaget fra Helse Nord Ekspander/minimer faktaboks Det var høsten 2022 at helseministeren ga Helse Nord beskjed om å finne løsninger for å sikre bærekraftig drift framover. Fem arbeidsgrupper jobbet gjennom fjoråret med mulige endringer innen hvert sitt område. Anbefalingene deres ble så samlet i et felles utkast. Blant forslagene er å fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Lofoten og Narvik, men å beholde indremedisinsk beredskap begge steder. Et annet forslag er å avvikle keisersnittberedskapen i Lofoten, som fortsetter som fødestue.

Etter over sju timer på styrerommet endte det med at Lind trakk forslaget.

Men allerede mandag kan det komme store utskiftninger i styret i Helse Nord.

Det skjer fordi helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og departementet skal utnevne nye styremedlemmer i alle helseforetakene i Norge.

Det skjer på et såkalt foretaksmøte mandag klokken 13.15.

Sp-Mossleth: – Tonedøvt

Det murrer også hos enkelte i Senterpartiet rundt mandagens utvelgelse av nye styremedlemmer.

Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen Siv Mossleth (Sp) har vært en tydelig motstander av planene fra Helse Nord-ledelsen.

Siv Mossleth (Sp) er stortingsrepresentant fra Nordland og sitter i helse- og omsorgskomiteen. Foto: William Jobling / NRK

Hun motsetter seg at Kjerkol bytter ut styremedlemmene som utgjorde flertallet under tirsdagens styremøte.

– Jeg tenker at det vil være særdeles tonedøvt å bytte ut de som utgjør det flertallet som setter grenser for hva administrerende direktør kunne tillate seg å ville ha ut på høring.

– Men da blir jo dette en litt umulig situasjon, hvis styreleder, administrerende direktør og kanskje også Kjerkol vil ha gjennomført dette.

– De kan ikke ... Nå er det ikke flertall i styret, det er ikke flertall på Stortinget og det er ikke flertall i regjeringa for å legge ned akuttfunksjoner i nord.

– Er dette noe som du har støtte på i eget parti, det du sier nå?

– Ja.

Selv om kuttforslagene fra Helse Nord-sjefen aldri kom så langt at den ble votert over, ga styremedlemmene sitt standpunkt kjent under den lange debatten i styret tirsdag. Grafikk: Egil Ursin / NRK

Stemte for kuttplan – vil fortsette i styret

At det skal utnevnes nye medlemmer i styrene, betyr ikke nødvendigvis at hele styret vil bli skiftet ut.

Blant annet skal de tre styremedlemmene som er valgt av de ansatte, Kari B. Sandnes, Martin Alexander Øyen Jenssen og Sissel Alterskjær, sitte frem til våren.

Da velger fagforeningene disse representerer hvilke medlemmer som skal sitte i styret.

NRK har ringt rundt til de sittende styremedlemmene og spurt om de har hørt noe fra departementet, og om de har blitt spurt om å fortsette i styret eller ikke.

Rune Gjertin Rafaelsen – Det får du vite på mandag. – Kunne du tenke deg å fortsette i styret? – Jeg ser på denne jobben som et viktig samfunnsoppdrag. Hvis jeg blir spurt, takker jeg ja.

Anne Husebekk – Før mandag kan jeg dessverre ikke si noe. – Vil du fortsette i styret? – Jeg syns det er en krevende, men også viktig oppgave. Hvis det blir meg, takker jeg ja.

Henrik Olsen – Jeg har ikke fått bekreftet noe, nei. – Hva betyr det? – Du spør om vi er forespurt oppnevning eller ikke? Det kan jeg ikke bekrefte på noen måte. – Ønsker du å fortsette i styret? – Jeg er fremmet som kandidat fra Sametinget, som har rett til å fremme forslag. Jeg har blitt spurt av Sametinget, og har bekreftet at jeg kan fortsette i en periode til. Men man har ikke noe veto på oppnevning.

Jan Oddvar Sørnes – Jeg har ikke hørt noe fra departementet ennå om en ny periode. – Vil du fortsette i styret? – Ja. Jeg ble rekruttert inn fordi fagkompetansen min var ønsket i styret. Jeg er interessert i å fortsette og har et geniunt ønske om å se hele denne prosessen fra start til mål. Jeg synes det er lurt å la dem som har startet prosessen, fullføre den.

Kari Jørgensen – Jeg har meldt til departementet tidlig i høst at jeg ikke tar gjenvalg.

Svenn Are Jenssen – Jeg har ikke fått beskjed om jeg skal være med videre nei. – Vil du fortsette i styret? – Jeg ble i høst spurt om jeg var villig til å fortsette og svarte ja på det.

Styreleder Renate Larsen har så langt ikke besvart NRKs henvendelser.

Helseministeren: Viktig balanse mellom fornyelse og kontinuitet

– Ved oppnevning av styremedlemmer til de regionale helseforetakene er det viktig å sørge for at styret har kompetanse som gjenspeiler utfordringene i helseregionen, og som bidrar til gode helsetjenester til pasienter i regionen.

Det skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post til NRK.

– Det er dessuten viktig å ha en riktig balanse mellom fornyelse og kontinuitet blant styrets medlemmer.

Mandag skal helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) peke ut nye styremedlemmer i sykehusene i Norge. Men hennes partikollegaer i Nord-Norge mener styret i Helse Nord bør få sitte videre. Foto: Vilde Bratland Erikstad

På spørsmål om det er aktuelt å følge Nilsens forslag om å la sittende styre fortsette til saken er avklart, svarer ministeren ullent.

– Det følger av paragraf 24 i helseforetaksloven at styremedlemmene velges for to år. Det vil derfor være et nytt valg i foretaksmøtet mandag 15. januar, i tråd med allerede utsendt innkalling. Sammensetningen av nytt styre vil bli offentliggjort etter dette foretaksmøtet.

Hun ønsker ikke å kommentere mulige endringer i styresammensetningen som kan bli endret på mandag.

– Når det gjelder navn og andre forhold rundt det kommende styret, så venter jeg med å kommentere det til styreoppnevningene er offentlige 15. januar.

– Har regjeringskollega Senterpartiet vært involvert i utnevnelsen av nytt styre i Helse Nord?

– Ja, beslutningen om nye styremedlemmer gjør jeg i tett samarbeid med mine regjeringskollegaer i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i NRK. Foto: Øystein Otterdal / NRK

NRK-kommentator: – Svakt forankret

Tone Sofie Aglen, som er politisk kommentator i NRK, sier at enigheten i nord viser hvor kaotisk og svakt forankret denne prosessen er.

– Styret som er utnevnt av helseministeren ga tommelen ned til bestillinga de fikk av sin oppdragsgiver. Alle som så og hørte tirsdagens styremøte skjønner at motstanden i styret handler om mer enn litt mangelfulle utredninger, sier Aglen.

Og legger til:

– Nå er det fylkesledere og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene Ap og Sp som motsetter seg endringer og ønsker å frede det samme styret. Det er ikke rart mange opplever at politikerne snakker med minst to tunger.

Det gjør ikke oppgaven enklere for Helse Nord-ledelsen, som har en formidabel jobb foran seg, sier hun.

– For samtidig sier helseministeren at tidsplanen skal holdes og at helseregionen må løse sine økonomiske og personellmessige utfordringer. Styret virker langt unna å ha noen gode svar og løsninger på det.