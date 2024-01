Frontene var harde.

Stemningen var uforsonlig.

Pausene var mange og lange.

Hva snakker vi om?

Et styremøte i Helse Nord om sykehusstruktur i Nord-Norge.

Noe så kjedelig, tenker du kanskje?

Men det er ifølge kommentator i Avisa Nordland, Børre Arntzen, noe «du kan kose deg med på YouTube».

For det ble nærmest høydramatisk utover formiddagen da styreleder Renate Larsen gang på gang ba styret om å følge administrasjonens forslag.

Hun fikk ikke gjennomslag og saken ble trukket etter nok en kaffepause.

Nå hagler kritikken mot styrelederen.

«Mageplask eller en elegant «finte»?

Styremøtet i Helse Nord starta klokka 08.30 tirsdag. De 10 styremedlemmene hadde bare en sak de skulle behandle.

Kanskje den viktigste saka de noensinne har hatt på sitt bord.

Administrerende direktør Marit Lind ville ha med seg styret på å sende ut en plan for omorganisering av sykehusene i nord ut på høring.

Etter ei to timer lang innledning åpna styrelederen for innlegg.

Dette er det omstridte forslaget fra Helse Nord Ekspander/minimer faktaboks Det var høsten 2022 at helseministeren ga Helse Nord beskjed om å finne løsninger for å sikre bærekraftig drift framover. Fem arbeidsgrupper jobbet gjennom fjoråret med mulige endringer innen hvert sitt område. Anbefalingene deres ble så samlet i et felles utkast. Blant forslagene er å fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Lofoten og Narvik, men å beholde indremedisinsk beredskap begge steder. Et annet forslag er å avvikle keisersnittberedskapen i Lofoten, som fortsetter som fødestue.

Styremedlem og konserntillitsvalgt i Helse Nord, Kari B. Sandnes, kaller møtet en selsom opplevelse.

Kommentator Børre Arntzen i Avisa Nordland beskrev det som et «mageplask» og en styreleder som tok i bruk «hersketeknikker». Blant annet fordi hun minnet styret om at det ikke måtte fraskrive seg sitt ansvar.

Og avdelingsoverlege ved Nordlandssykehuset i Lofoten, Robert Hamme, sier til NRK at han synes det virker som styrelederen forsøkte å manipulere styret til å følge hennes syn.

Men det er ikke bare kritikk styrelederen høster.

Maja Sojtaric i Nordlys skriver at Lind og Larsen fintet ut et «fiendtlig flertall». Også samfunnsviterne Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen ved Norges arktiske universitet synes Larsen og Lind gjorde en hederlig innsats.

Ba om at det måtte voteres

Men hva var det egentlig som skjedde?

Styremedlem Svenn Are Jenssen var raskt ute og fremma et forslag om å utsette å sende deler av planen ut på høring. Blant annet det som går på kutt i akuttkirurgien.

Svenn Are Jenssen, mangeårig styremedlem fra Nordland og Bodø Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Det ble tidlig klart at det var flertall i styret for hans forslag. Og ikke for administrerende direktør Marit Linds innstilling.

Flere av styremedlemmene ba gjentatte ganger om at de måtte votere.

Men styrelederen ville det ikke sånn.

– Nei. Det er det jeg som bestemmer, sa Larsen etter at Kari B. Sandnes nok en gang ba om at det måtte voteres.

Styremedlem Kari B. Sandnes tok til orde flere ganger for at det burde voteres, ikke diskuteres videre. Foto: TINE SKJELSTAD / HELSE NORD

Og det ble faktisk aldri ei votering.

– Styreleder skal ikke opptre «diktatorisk». Det er en grunn til at loven regulerer at det skal være et styre der alle har et personlig ansvar. Hvis flertallet ønsker votering, så bør man gjennomføre ei votering, mener professor i rettsvitenskap, Anne Kjersti Befring.

Etter en pause – nærmere klokka 15.30 tok Marit Lind ordet og sa at hun trakk planen.

Autoritær?

Professor Befring mener det som skjedde på gårsdagens styremøte i Helse Nord var spesielt.

– Loven slår fast at det er styret som behandler saker, ikke styreleder alene. Det er uvanlig å bruke slike pressmidler. Det virker autoritært sett ut fra at styret skal behandle saker, hver og en etter beste overbevisning.

Styreleder Renate Larsen og adm. direktør Marit Lind fikk ikke helse Nord-styrets flertall med seg på styremøtet denne uka. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Hva mener du med autoritær?

– Jeg mener at styreleder må akseptere at styremedlemmer engasjerer seg, noe de skal og at forslag får sterk kritikk.

Les Helse Nords kommentarer til utspillet fra jusprofessoren lenger ned i saken.

Befring sier at hvis et styre skal fungere etter intensjonen skal diskusjonen og beslutningene tas i styret.

Ikke før styret, i møte mellom styreleder og administrerende leder.

– I styret bør ulike synspunkter etterspørres. Styreleder må være forberedt på uenighet og makte å få en god diskusjon om viktige temaer.

Professor i rettsvitenskap, Anne Kjersti Befring. Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

Hun legger til:

– I stedet brukes det sterke uttrykk om styremedlemmer og det hindres at forslaget blir gjenstand for votering. Dette er slett ikke slik et styret skal fungere. Inntrykket som blir etterlatt er at styreleder ikke var forberedt på en reell behandling av forslaget.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på besøk ved sykehuset i Lofoten. Foto: Vilde Bratland Erikstad

– Legitimt og forståelig at det er delte meninger

Kommunikasjonsdirektør Skjalg Fjellheim sier til NRK at styreleder Renate Larsen ikke finner det naturlig å kommentere utspillene fra jusprofessoren.

– Vi registrerer at det er delte meninger om hvordan både møtet ble ledet og utfallet av det. Det er både legitimt og forståelig. Både styret og foretaket vil nå se framover og jobbe fram en sak som skal behandles av styret og sendes ut på høring til den nordnorske befolkningen, sier Fjellheim.

Deadline i april

Helse Nord-direktør Marit Lind skriver i en kommentar til NRK at ikke i dag kan tidfeste en beslutning for videre tidsplan.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) står på at hun skal ha saka på sitt bord i april.

– Siden oppdraget ble gitt har situasjonen blitt verre med flere brudd på fristen for å starte opp behandling og lengre ventetider. Helse Nord hadde i fjor et avvik mot budsjett på 4–500 millioner kroner. Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursbruken, og prioriterer pasientene, så vil helsetilbudet i regionen bli dårligere enn i resten av landet. Det vil ikke regjeringen akseptere, skriver Kjerkol i en e-post til NRK onsdag.

Fakkeltog på Stokmarknes i solidaritet med forslaget i Helse Nord om å kutte akutt- og fødetilbud i Lofoten og Narvik. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det sittende styret i Helse Nord har sittet ut sin toårsperiode. Kjerkol har allerede innkalt til foretaksmøte mandag 15. januar for oppnevnelser av nye styrer i alle de fire helseregionene.

– Selve beslutningen gjør jeg i tett samarbeid med mine regjeringskollegaer.