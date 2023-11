Fra 1. september neste år skal døgn- og akutt-tilbudet ved sykehuset i Mosjøen flyttes til Sandnessjøen.

Dette betyr en reisevei på 130 kilometer og mer to timer hver dag eller natt, for de ansatte som blir med på flyttelasset fra Mosjøen til Sandnessjøen.

Veien mellom de to byene på Helgeland er både bomvei og værutsatt

I vår ble det gjennomført såkalte nullsamtaler med 120 ansatte i Mosjøen.

Hensikten var blant annet å kartlegge hvilke bekymringer de ansatte hadde i forbindelse med flytteprosessen.

Ifølge Helgelendingen er konklusjonen at majoriteten av de 120 ansatte i Mosjøen ikke ønsker ikke å pendle til Sandnessjøen.

I håp om at pendlerviljen skulle bli større har foretakstillitsvalgte og ledelsen ved Helgelandssykehuset i Mosjøen fremforhandlet en avtale.

– De skal få kompensert for kjøringen mellom Mosjøen og Sandnessjøen.

Det sier administrerende direktør Lena Nielsen i Helgelandssykehuset som slår fast at reisetid skal kompenseres for en periode.

Administrerende direktør Lena Nielsen ved Helgelandssykehuset har spikret på plass en avtale for pendling til Sandnessjøen. Foto: Eirik Palm / Finnmarkssykehuset

– Vi håper at det vil være lettere for de ansatte og ta et valg.

Men de ansatte er ikke fornøyd med avtalen:

– Vi har hele tiden sagt at det er liten pendlervilje her i Mosjøen. Det har vært soleklart.

Det sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved sykehuset i Mosjøen, Elin Pettersen.

Avstanden mellom Mosjøen og Sandnessjøen er 65 kilometer en vei.

– Ikke stormende jubel

Ledelsen i Helgelandssykehuset har ikke gitt opp å få med seg de ansatte på å godta avtalen. Neste post på programmet er å kjøre en-til-en-samtaler med staben.

– Vi kjører en prosess nå der vi har fremforhandlet disse avtalene og så skal vi gå i gang med individuelle samtaler. Så håper vi at flest mulig vil bli med, sier Nielsen.

Nielsen ønsker ikke å kommentere på hvorvidt pendlerviljen har endret seg etter at avtalen ble lagt på bordet.

Blant de ansatte på sykehuset er det derimot klar tale.

Ledelsen i HSYK vet godt at utfordringen med å flytte arbeidsstokken til Sandnessjøen blir enorm. Foto: Helgelandssykehuset HF

– Mitt inntrykk er at tiltakene som har kommet, ikke endrer på pendlerviljen, sier Elin Pettersen.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Mosjøen, Mai-Linn Ottesen stiller seg bak uttalelsen fra Pettersen.

– Jeg opplever ikke at det er noen stormende jubel etter at den ble lagt frem, sier Ottesen.

– Jeg hører foreløpig ikke om flere som tenker at avtalen er så attraktiv at de har fått større pendlervilje. Det har jeg ikke hørt noe om enda i hvert fall.

Ottesen forteller at det er mange som ikke har mulighet til å bruke så lang tid på å pendle til og fra jobb.

– Det er en dyrebar tid for veldig mange.

Ottesen trekker frem at pendlingen kan være vanskelig for småbarnsforeldre, som

Noen av ansatte ved sykehuset i Mosjøen må pendle hit til Sandnessjøen etter 1. september neste år. Foto: Helgelandssykehuset HF

skal levere og hente i skole og barnehage.

– De har ikke mulighet til å starte en og en halvtime før arbeidsdagen starter. For veldig mange er det uaktuelt.

– Mange av tilbakemeldingene er at avtalen ikke erstatter den tiden man mister på pendlerveien, erstatter ikke tiden man har hjemme sammen med familien. Jeg tror ikke det finnes noen avtale som kan erstatte det.

Bekymret for pasientsikkerheten

Både Pettersen og Ottesen tror det vil bli vanskelig å rekruttere ansatte fra Mosjøen til sykehuset i Sandnessjøen.

– Som helsepersonell i dag er ikke folk redd for arbeidsledighet. Det er skrikende behov for sykepleiere, helsefagarbeidere og leger. Men man er bekymret for pasienten og pasientsikkerheten, sier Pettersen.

Pettersen er redd for at pasientene flyttes til Sandnessjøen, uten at fagfolkene flytter etter:

– Da er vi sterkt bekymret for det tilbudet som man ender opp med, sier Pettersen.

Også Ottesen tror at de ansatte kommer til å søke seg andre steder.

– Det man får høre på gulvet er at folk søker seg til kommunene der de trenger folk, eller ut ifra helsesektoren så de kan være her lokalt for å jobbe istedenfor å pendle.

– Det er fare for å miste fryktelig masse god kompetanse og flotte ansatte med en erfaring som ikke alle har. Og det er kjempeskummelt for Helgelandssykehuset sin del.