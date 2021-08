Det var til lokalavisen Rana Blad at Johansen og partikollega Line M. Lund kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen i forrige uke.

Bakgrunnen er at Johansen og Lund ikke har tillit til de to kandidatene som topper lista i Nordland: Dagfinn Olsen og Hanne Dyveke Søttar.

Johansen viser til at Olsen og Søttar har vært imot etablering av storflyplass og nytt akuttsykehus i Mo i Rana.

– Det har stort sett bare vært negativ omtale av Rana fra disse to. De har forsøkt å motarbeide alt som skulle skje i Rana.

Søttar er i dag sittende stortingsrepresentant for Frp, mens Olsen har vært fast møtende representant for tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

– Men disse er valgt gjennom demokratiske prosesser – bør ikke du forholde deg til det?

– Jeg er valgt inn av folk i Rana og føler det som et svik mot de som har stemt på meg, at deres stemme går til Olsen og Søttar som ikke har gjort noe bra for kommunen.

– Jeg mener Frp sin stortingsgruppe ville være bedre uten de to på lista, legger Johansen til.

Vil anke utkastelsen

Johansen (74) har tidligere vært leder i Nordland Frp og er nå inne i sin fjerde periode i kommunestyret i Rana. Han er en av partiets mest erfarne lokalpolitikere i Nordland.

Nå har fylkesstyret vedtatt å kaste Johansen og Lund ut av partiet. Det gjennom såkalt aktiv utmelding. Rana No meldte om dette først.

– Vi blir å anke utmeldelsen til sentralstyret, sier Line M. Lund.

Line M. Lund tar saken opp i partisystemet. Foto: Bendik Aarsæther

På spørsmål om ikke denne saken kunne vært tatt opp på en annen måte enn gjennom media, svarer Johansen:

– Jeg ser det er spesielt, og jeg har ikke hørt om at noen andre har gått ut på denne måten tidligere i Frp. Men jeg her tenkt på det lenge, og prøvd å ta det opp internt. Jeg følte dette var det eneste jeg kunne gjøre.

Avviser kritikken

Fylkesleder Dagfinn Olsen svarer til NRK at Johansen og Lund må forholde seg til normale demokratiske prosesser og spilleregler, men konstaterer at de har valgt å bryte med partiets vedtekter.

Dagfinn Olsen er 1. kandidat i FrP i Nordland. Foto: Frp

– Det er synd at det er to representanter fra Rana som går ut mot eget fylkeslag fordi at man har ulikt syn på en sak.

Olsen avviser påstandene om at han har vært imot sykehus og flyplassprosjektet i Rana og at Nordland Frp forholder seg til vedtakene fattet i disse sakene.

– Det mener jeg er helt feil. Undertegnede har aldri motarbeidet. Nordland Frp har stått opp for helheten i den politikken som skal føres.

– Tar du noe selvkritikk?

– Nei, for jeg mener at i dette ligger det en nominasjonskamp hvor undertegnede vant fram, noe Johansen ikke var helt fornøyd med. Så skal man prøve å ødelegge valgkampen for Nordland-Frp. Det tar jeg ikke selvkritikk på.

Partileder Sylvi Listhaug drev i forrige uke valgkamp i Nordland via sin egen Frp-bobil, men stoppet ikke i fylkets nest største by.

– Å klare å legge nominasjonsprosessene bak seg, og gå videre, er en del av politikken. Hvis det er slik at Allan Johansen og andre tillitsvalgte i Rana ikke vil drive valgkamp, så får andre gjøre det. Vi kan ikke ha det slik, sa hun til avisa Helgelendingen.

– Veldig spesielt

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, sier utspillet til lederen i Rana Frp er oppsiktsvekkende.

– Å gå ut som dette som lokallagsleder er veldig spesielt. Men det er ikke tilfeldig at dette skjer på Helgeland. Det går inn i den årelange striden mellom de ulike regionene på Helgeland.

Søttar er fra Mosjøen, mens Olsen er fra Lødingen i nordre Nordland.

Nordland er tradisjonelt et av FRPs beste valgdistrikter, og partiet lå på siste meningsmåling i NRK på 13,1 prosent.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Kan det påvirke valgresultatet?

– Det kan svekke oppslutninga til Frp i Mo i Rana, men det kan igjen gi økt oppslutning i Mosjøen og omegn. Så effekten blir neppe stor, forklarer Sneve.

Sneve mener dette mest er pinlig for Fremskrittspartiet.

– De har brukt flere tiår på bygge et seriøst parti. Dette minner litt mer om partiet på 70- og 80-tallet, da det ofte kom mange rare uttalelser rundt om.