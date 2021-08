Høyre og Frp mister halvpartene av mandatene i nord – samtidig kan Geir bli historisk

Det er en måned igjen til valget og veldig mye tyder på at nordnorske velgere vil ha en forandring.

Ifølge NRKs nyeste supermåling peker pilene nedover for de borgerlige partiene.

I Finnmark mister Frp sitt ene mandat, mens Høyre mister sitt utjevningsmandat.

I Nordland mister Høyre og Frp ett mandat hver.

I Troms beholder partiene de to mandatene de har til sammen i dag.

Det betyr i så fall at de borgerlige blokken mister halvparten av de åtte representantene de har i Nord-Norge i dag.

Samtidig har oppsiktsvekkende nok en outsider meldt seg på i kampen om stortingsplass både i Nordland og i Troms.

I grafikken under kan du selv velge hvilket fylke du til se resultatene for:

Mandatfordeling august 2021 for Nordland Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring SP SP: 3 mandater, endring +1 3 +1 AP AP: 2 mandater, endring 0 2 0 SV SV: 1 mandat, endring +1 1 +1 H H: 1 mandat, endring −1 1 −1 FRP FRP: 1 mandat, endring −1 1 −1 R R: 0 mandater, endring 0 0 0 MDG MDG: 0 mandater, endring 0 0 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 V V: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført av Norstat 29. juli–2. august ― 600 svar I tillegg til direktemandatene blir det valgt inn et utjevningsmandat fra Nordland. Dersom denne målingen var valgresultatet ville utjevningsmandatet i Nordland gått til Rødt Les mer om NRKs meningsmålinger

Kan bli historisk valg for Rødt i Troms og i Nordland

Rødts førstekandidat i Nordland, Geir Jørgensen, er bare 600–700 stemmer unna et fast mandat.

Ifølge målingen er han inne med et utjevningsmandat nå – det samme er Rødt i Troms – selv om dette er svært usikkert og avhengig av mange variabler.

– Vi er selvfølgelig kjempeglade for det. Meningsmålingen bekrefter en tendens vi har sett i Nordland over tid, så jeg er ikke forbauset, men veldig glad for at nordlendingene har oppdaget Rødt, sier Jørgensen.

Dersom han får plass på Stortinget, blir det første gang at partier er inne med en representant fra Nordland. Slik er også situasjonen i Troms, der Hanne Stenvaag er førstekandidaten.

KAN FÅ PLASS: – Ved tidligere valg har mange tenkt at det ikke er vits i å stemme Rødt fordi man ikke har hatt mulighet til å komme over sperregrensa. Men det har vi i år, sier Hanne Stenvaag, førstekandidat for Rødt i Troms Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Stenvaag tør ikke håpe på en direkte plass på Stortinget, men setter sin lit til at Rødt havner over sperregrensa på 4 prosent, og dermed kan få et utjevningsmandat.

– Nøkkelen er å få Rødt over sperregrensa. Det er inngangsbilletten. Og for meg ville det være helt historisk å representerer Troms og Rødt på Stortinget, det er første gang Rødt blir representert fra Troms, sier hun.

Både Stenvaag og Geir Jørgensen tror den viktigste årsaken til Rødts oppslutning er det de omtaler som de store forskjellene i det norske samfunnet.

Satser på skatt, fisk og klima

– Etter åtte år med borgerlig regjering ser vi at forskjellene øker også i Nordland. Vi ser for eksempel at ungdom ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet, verken i byene eller ute på bygda, sier Jørgensen.

Førstekandidaten til Rødt lover at de skal jobbe hardt for å spre Rødts politikk inn mot valget i september.

Etter den knusende rapporten fra FNs klimapanel tidligere denne uken, tror Jørgensen klimaet kommer til å bli en viktig sak i valgkampen.

– Rapporten må jo bli et endelig punktum for debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har fortsatt regjeringspartier som ennå ikke har lagt bort den tanken, sier Jørgensen.

Rødt lover å kjempe mot ordninger som er innført i Bø i Vesterålen, der de har kuttet i den kommunale formuesskatten for å lokke til seg flere folk.

– I tillegg skal vi satse på å gjenreise fiskeindustrien i Nordland. Den har slitt i mange år. Vi ser blant annet at store mengder fisk ikke kommer inn til kysten. Det bidrar verken med arbeidsplasser eller verdiskapning, sier Geir Jørgensen.

Samtidig er partiet tydelig på at de ikke ønsker å være en del av regjering.

– Vi kan tilby en samarbeidsavtale med regjeringen vi ender opp med, Men Rødt skal være et opposisjonsparti de neste fire årene og fremme vår politikk på den måten, sier Jørgensen.

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, mener der er spesielt at Rødt nå kan få en kandidat fra Nordland inn på Stortinget.

NRKs supermålingar Ekspandér faktaboks Før stortingsvalet i 2021 gjennomfører NRK fire supermålingar. 600 veljarar i kvart av dei 19 valdistrikta blir spurde om kva parti dei vil stemme på.

Kvar gong blir resultata fra dei 11.400 intervjua samla til ei stor, nasjonal måling som NRK publiserer. I tillegg presenterer vi enkeltmålingane frå kvart av dei 19 distrikta.

Funna i distriktsmålingane blir delte på førehand med region- og lokalaviser som er interesserte.

Målingane blir publiserte i slutten av april, første halvdel av juni, midten av august og veka før valet 13. september.

Norstat gjennomfører målingane for NRK.

Sten Sneve: – Oppsiktsvekkende

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Rødt bare 2,4 prosent av stemmene i hele landet. I NRKs supermåling får de en oppslutning på 4,9 prosent (se tallene for hele landet nederst i saken).

– Utviklingen for Rødt er voldsom. At de snuser på et mandat i Nordland er ganske oppsiktsvekkende, sier Sneve.

Han mener vi nå ser tydelige dreininger i norsk politikk.

«NORMALT» PARTI: Politiske kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve mener Rødt har blitt et mer «normalt» parti med årene. – De har skrellet vekk en del av disse veldig radikale og ekstreme synspunktene de har hatt. Væpnet revolusjon og slike ting er noe som ikke lenger relevant for veldig mange ung, sier han. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Velgermassen beveger seg mot venstre i politikken generelt. Det har vært et rødgrønt flertall på målingene veldig lenge. Det nyter alle de rødgrønne partiene godt av, også Rødt, sier Sneve, som mener Rødt ikke lenger blir vurdert på samme måte som tidligere.

– Rødt har blitt spiselig for mange velgere, som for kanskje 10–15 år siden så på dem som litt for ekstreme. Det skyldes blant annet at de har fått en karismatisk og veltalende leder i Bjørnar Moxnes.

Et parti som derimot ikke gjør det så godt i nord er Høyre. Både i Nordland og Troms går oppslutningen deres ned, med henholdsvis 2,7 og 1 prosentpoeng.

I grafikken under kan du selv velge hvilket fylke du til se resultatene for:

Meningsmåling august 2021 for Nordland Endring sammenlignet med juni 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 6,6 % (endring: +1,7 +1,7 6,6 % SV SV: 7,4 % (endring: −0,1 −0,1 7,4 % AP AP: 23,7 % (endring: +2,0 +2,0 23,7 % SP SP: 25,5 % (endring: −0,6 −0,6 25,5 % MDG MDG: 1,4 % (endring: −0,1 −0,1 1,4 % KRF KRF: 1,7 % (endring: −0,6 −0,6 1,7 % V V: 2,6 % (endring: +1,1 +1,1 2,6 % H H: 14,6 % (endring: −2,7 −2,7 14,6 % FRP FRP: 13,2 % (endring: −0,9 −0,9 13,2 % Andre partier: 3,2 % Utført av Norstat 29. juli–2. august ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Tror på stortingsplass

Ut fra den siste meningsmålingen står Høyre i Nordland med en oppslutning på 14,6 prosent. Dermed kan de miste en av sine mandater på Stortinget.

– Veldig mye tyder på at nordnorske velgere har fått nok av Erna ved roret, sier Stein Sneve.

Et slik resultat på valgnatta vil ramme Marianne Dobak Kvensjø, Høyres andrekandidat i Nordland.

FRYKTER KAOS: I Nordland er Rødt og SV til sammen like store som Høyre på meningsmålingene. – Det bekymrer meg at vi kan få et slik politisk eksperiment. Det kan bli kaos, ikke minst for Nordland, sier Høyres andrekandidat Marianne Dobak Kvensjø. Foto: Høyre

– Dette er en måling vi ikke er fornøyd med. Vi ønsker å ha to mandater fra Nordland på Stortinget, det er vi sikre på at vi skal klare, sier hun.

– En nedgang på 2,7 prosentpoeng siden målingen i juli. Hva har gått galt?

– Nå er vi inne i en periode hvor det begynner å gå bedre etter en lang pandemi. Folk er tilbake i jobb, vi skaper arbeidsplasser. Flere blir inkludert i arbeidslivet, nå er det fart igjen på Norge.

– Men meningsmålingen tyder ikke på at velgerne er helt enige?

– Nå har vi har reist rundt i månedsvis og vi opplever en optimisme i hele Nordland. Vi får tilbakemeldinger på at folk ønsker Erna som statsminister og at Høyre har den beste politikken, svarer Kvensjø.