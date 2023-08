Ap-ordførere med krav til regjeringens Melkøya-plan: – Må ikke gå ut over andre prosjekter

– Regjeringen sier at elektrifiseringen av Melkøya ikke skal gå ut over pågående og planlagte prosjekter, og at dette gjelder først og fremst i Finnmark, hvor man skal produsere mer strøm og ikke påvirke nettet vårt i Nordland.

Det sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).

Han er ordfører i en kommune hvor en rekke kraftkrevende industriprosjekter er på tegnebrettet. Alt fra batterifabrikk, produksjon av hydrogenbrenselsceller, ammoniakk, grønt stål og næringsparker.

Dette vil kreve strøm. Mye strøm.

Derfor har ordfører Edvardsen et ufravikelig krav: Elektrifisering av Melkøya skal ikke gå ut over tilgangen på strøm til eksisterende prosjekter.

– Vi har bruk for den strømmen vi har, og vel så det.

Fakta om Melkøya-anlegget Ekspander/minimer faktaboks Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass - Liquified Natural Gas (LNG).

Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd blir ført i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.

På Melkøya blir gassen kjølt ned for å gjøre den flytende. Den flytende gassen blir transportert til utlandet med spesialbygde tankskip.

Anlegget på Melkøya er drevet av et gasskraftverk, som slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, som er Norges tredje største enkeltutslipp. Kilde: Store norske leksikon

Edvardsen sier at elektrifiseringen isolert sett er et bra prosjekt, men stiller spørsmål ved hvor kraften skal hentes fra.

– Man snakker om strøm fra land og da er det trolig vindturbiner. Og da snakker vi flere hundre vindturbiner. De har gitt konsesjoner til flere utbygginger der oppe, men det er ikke nett til å føre strømmen videre. Mye må gjøres på kort tid for å gjennomføre dette.

– Er det rart at man ikke er enda mer konkret på hvordan strømmen skal produseres?

– Ja, det som slår meg er at foreløpig ligger det ingen konkrete planer. Det har vært pratet om, men planer ligger det ikke. Så her må det jobbes fort for å få realisert dette.

LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest er i dag selvforsynt med strøm gjennom et gasskraftverk. Men dette slipper ut store mengder klimagasser, og det er disse regjeringen vil kutte ved å elektrifisere anlegget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Krevende budskap for regjeringen

Oppfatningen deles av Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap).

– Det er helt nødvendig. Vi har klimamål som vi er nødt til å nå.

Men også han setter en tydelig forutsetning at prosjektet ikke går ut over andre kraftkrevende prosjekter i Nord-Norge.

– Produksjonen og distribusjonen av kraft må prioriteres, slik at elektrifiseringen av Melkøya ikke gå utover øvrig industri og heller ikke bidrar til økende priser.

Terje Bartholsen (Ap) er ordfører i Evenes kommune. Foto: Frida Brembo / Frida Brembo/NRK

Bartholdsen mener den eneste løsningen er å bygge ut mer kraft.

– Vi må klare begge deler. Den omstillingen vi står foran, med elektrifisering av hele samfunnet, vil kreve mer kraft og mer nett. Det satser regjeringen ganske tungt på, ikke minst på havvindsiden.

Men han innrømmer at dette er et krevende budskap for Arbeiderpartiet.

– Det er mange som er ute etter å skåre enkle poenger i denne saken. Dette er ingen enkel sak, industribygging og kraft har alltid vært krevende spørsmål.

Etterlyser bedre nett i Nordland

Lødingen-ordfører Hugo Bongard Jacobsen (Ap) liker at regjeringen satser på Nord-Norge, men savner en mer helhetlig plan for landsdelen.

– Vi i Midtre-Hålogaland er selv i en strømknipe. Vi bord i Nord-Norges mest befolkede område med 120.000 mennesker, og vi har et nett som ikke er godt nok til å ta imot fremtiden i næringslivet.

I dag har Nord-Norge et kraftoverskudd på 6–7 TWh. Eksperter spår derimot at det vil bli spist opp av nettopp kraftkrevende industriprosjekter i nord.

Hugo Bongard Jacobsen er ordfører i Lødingen kommune for Arbeiderpartiet. Foto: Lødingen kommune

– Det må mer strøm hit, i tillegg til at vi må få et nett som tåler det.

Regjeringen planlegger å styrke kraftlinjen fra Skaidi til Hammerfest med en ny 420kv kraftlinje.

Kraftlinje Skaidi-Hammerfest Ekspander/minimer faktaboks Prosjektet Skaidi-Hammerfest er en videreføring av den nye 420 kv kraftlinja mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Vest-Finnmark.

Forlengelsen mot Hammerfest bygger på Equinors planer om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Traseen er planlagt bygd som en parallell med dagens 132 kv ledning langs det meste av traseen, og vil gi tre ganger så høy strømkapasitet i Hammerfest kommune.

I tillegg til å forsyne Melkøya med strøm, vil kraftoverskuddet gi store utviklingsmuligheter for industrien i området.

– Samtidig sitter vi med en 132 kv-kabel. Så vi ønsker også å være med, slik at vi får en 420kv-kraftlinje ut til Vesterålen og Lofoten.

Han er derimot glad for at regjeringen lover å ikke stenge gasskraftverket på Melkøya før det er bygd ut like mye kraft som anlegget vil trenge.

Offensiv og ambisiøs plan

– Jeg oppfatter at dette er en offensiv og ambisiøs plan for å bygge ut mer strøm og mer nett i Finnmark. Totalt sett for Nord-Norge er det en bra sak. Elektrifiseringen av Melkøya skal ikke gå på bekostning av industri- og næringsutvikling i landsdelen, sier Rana-ordfører Geir Waage (Ap).

– Er det er et ufravikelig krav?

– Ja, det er landsmøtevedtak på i Arbeiderpartiet, og det har vi O6-ordførere vært opptatt av. Det oppfatter jeg at det legges til rette for.

Også i Rana kommune er det flere planlagte industriprosjekter som trenger strøm. Ordfører Geir Waage (Ap) forutsetter at Melkøya-prosjektet ikke vil påvirke disse. Foto: Frank Nygård / NRK

Han minner om at mesteparten av kraftoverskuddet i Nord-Norge befinner seg i Nordland fylke.

– Hvis man ikke får økt kraftproduksjonen lenger nord, vil det være kritisk til industri- og næringsutvikling i landsdelen for øvrig.

Krever mer kraft enn Fosen

Regjeringen sa tirsdag ja til Equinors planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Selv beskriver regjeringen prosjektet som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering».

Ett av hovedargumentene for satsingen er å forlenge levetiden til anlegget til 2040.

Elektrifiseringen innebærer at gasskraftverket på Melkøya, som i dag forsyner anlegget med strøm, legges ned.

Melkøya er anslått å legge beslag på 3,6 terawattime (TWh). Til sammenligning produserer Fosen-anlegget, med 277 vindturbiner, 3,4 TWh.

Det er til sammen 277 vindturbiner i Fosen-anlegget i Trøndelag, som produserer 3,4 TWh i året. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

I stedet skal strømmen komme fra andre kraftkilder.

Derfor har regjeringen planlagt en større kraftpakke til Finnmark.,

Regjeringen har satt som mål at ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt at konsesjon kommer på plass.

I tillegg skal den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark øke med minst like mye som den planlagte forbruksøkningen på Melkøya.