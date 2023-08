Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) åpner for at kraften som var satt av til elektrifisering av Melkøya kan brukes til andre formål

350 MW er holdt av til Melkøya, men kan nå frigis til andre prosjekter

Det er Statnett som har fått i oppgave å finne ut hvor mye av kraften som kan frigis - og når det kan skje.

Kraftdirektør Eirik Frantzen mener den ekstra strømmen vil være positivt for regionen.

Fiskefôrprodusenten BioMar i Vesterålen vil bli kvitt sine utslipp ved å elektrifisere fabrikken sin, men fikk avslag på søknad om strøm.

NHO: Mangel på kraft er en hodepine for mange bedrifter.

I begynnelsen av august åpnet regjeringen for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

For å få strøm nok til dette, skal man sette i gang en storstilt kraftutbygging i Finnmark.

I mellomtiden har Statnett holdt av 350 MW – dersom Melkøya skulle elektrifiseres uten bygging av ny kraft.

Nå åpner olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for at denne kraften kan «frigis» og brukes til andre formål.

– På bakgrunn av regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark kan det frigjøres nettkapasitet til andre formål. Statnett jobber nå med å finne ut hvor og når dette kan skje, sier Aasland i et skriftlig svar på Stortinget etter spørsmål fra Høyres Bård Ludvig Thorheim.

Fakta om Melkøya-anlegget Ekspander/minimer faktaboks Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass - Liquified Natural Gas (LNG).

Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd blir ført i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.

På Melkøya blir gassen kjølt ned for å gjøre den flytende. Den flytende gassen blir transportert til utlandet med spesialbygde tankskip.

Anlegget på Melkøya er drevet av et gasskraftverk, som slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, som er Norges tredje største enkeltutslipp. Kilde: Store norske leksikon

Det mottas som gode nyheter i en region som allerede er «utsolgt» for kraft til industrietableringer.

NRK har tidligere omtalt hvordan bedrifter i Nord-Norge har fått avslag på avslag når de har søkt om strøm hos Statnett.

Fabrikken til BioMar ligger på Myre i Vesterålen. Foto: BioMar

Fiskefôrprodusent: – Det haster

En av dem er fiskefôrprodusenten BioMar i Vesterålen.

De vil elektrifisere fabrikken på Myre for å få bort klimautslippene. Det vil de bruke mellom 300-400 millioner kroner på.

Men i vinter fikk de nei fra Statnett da de søkte om mer kraft. Men etter en lengre politisk diskusjon gjennom våren fikk de likevel gjennomslag om 40 prosent av kraften de ville ha.

– Vi er selvfølgelig glade for de 40 prosent, men vi må ha mer strøm for å nå målene våre om null utslipp, sier administrerende direktør Håvard Ynge Jørgensen i BioMar.

De vil i løpet av høsten søke om de resterende 60 prosentene de trenger.

BioMar-sjef Håvard Ynge Jørgensen fikk til slutt strøm fra Statnett, men kun 40 prosent av det de egentlig ville ha. Foto: Graham / Graham

– Det haster for oss å få en strømgaranti. Å gå fra gass til elektrisitet i storindustri er ikke gjort over natten. Elektrifiseringen vi planlegger på Myre tar til sammen 4-5 år, og vi må selvfølgelig vite om vi har tilgang til strøm før prosjektene settes i gang.

Om prosjektet i det hele tatt blir gjennomført er usikkert. Til det er svarene for uklare.

Kraftdirektør: Positivt for landsdelen

Eirik Frantzen er administrerende direktør i Nordkraft, et kraftselskap i Narvik.

Han sier en frigjøring av 350 MW vil være positivt for landsdelen.

– Gitt at det skal bygges ut kraft før man elektrifiserer Melkøya, er det åpenbart at det vil være svært positivt for landsdelen. Statnett har selv sagt at de er utsolgt for kraft i Nord-Norge på grunn av den lange listen med søknader.

Eirik Frantzen er administrerende direktør i kraftselskapet Nordkraft, som holder til i Narvik. Foto: Frida Brembo / NRK

Det er det i all hovedsak to årsaker til, sier Frantzen.

Kraften i Nord-Norge er fortsatt relativt billig

Kraften er i all hovedsak grønn, fornybar energi

– Skulle det derimot oppstå en ubalanse, der man får for lite kraft, så vil strømprisene stige betydelig. Det vil også gjøre noe med køen.

Dagens forbruk i Nord-Norge i tall Ekspander/minimer faktaboks Dagens forbruk i Nordland, Troms og Finnmark er 2900 MW.

Forbruket i Nord Norge i dag utgjør under 10 prosent av Norges samlede forbruk.

Selve nettet har plass til nytt forbruk i hele Nord-Norge på omtrent 2200 MW – 1800 MW er allerede reservert.

Dette er over 25 % av den totale reserverte kapasiteten i hele Norge og vil øke forbruket i Nord-Norge med 65 %.

I Finnmark, Troms og Nordland ned til Ofoten er planer som venter på tilknytning og som er bekreftet modne på ca. 1700 MW.

For Helgeland og Salten kjenner vi til modne planer som venter på tilknytning på rundt 3600 MW. Kilde: Statnett

Men han stiller seg mer tvilende til om regjeringen faktisk klarer å bygge ut nok kraft

– Det virker urealistisk at man klarer å bygge ut like mye kraft som forbruket vil være, og jeg er usikker på når gasskraftverket faktisk blir tatt ned. Jeg skulle gjerne sett at det ble drevet så lenge Melkøya-anlegget eksisterer for å sikre en forsyningssikkerhet på kalde dager med høyt forbruk.

NHO: – En hodepine for mange

Regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Kaurin Hansson, sier signalene fra regjeringen er oppløftende – fordi etterspørselen etter kraft er enorm.

– Mangel på kraft er en hodepine for mange av medlemsbedriftene våre, og et hinder for vekst i regionen, sier han.

Han sier man ikke kan være i en situasjon der bedrifter i Nord-Norge nærmest får automatisk nei fra Statnett på grunn av kraftmangelen i nettet.

Hans Christian Kaurin Hansson er leder i NHO Nordland. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hvor mye haster det å få denne kraften ut til andre prosjekter?

– Mange viktige og gode prosjekter står på vent – og noen bedrifter har heller ikke søkt om kraft til sine prosjekter fordi de vet at kraftkøen allerede er lang og at svaret hittil har vært nei.

Hansson sier saken står på høyt på agendaen for NHO-fellesskapet i hele landsdelen og at de skal ha et møte med Statnett i neste uke.

Statnett: Vet ikke når eller hvor mye kraft som kan frigis

Det er nå Statnett som har fått ansvaret om å finne ut hvor mye av de 350 MW som kan frigis til andre prosjekter – og når dette kan skje.

I et svar til NRK skriver pressevakt Marianne Veggeberg at det er spørsmål man nå jobber med å finne ut av.

– Vi jobber med vurderingene av dette, og vi trenger noe tid på det. Konklusjonene vil bli formidlet når de er klare.