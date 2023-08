Ny meningsmåling: To av tre i nord sier nei til elektrifisering av Melkøya

Kritikken har haglet etter at Støre-regjeringen sist uke ga Equinor klarsignal til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest innen 2030.

Med strøm fra land.

Anlegget på Melkøya er i dag drevet av et gasskraftverk som står for det tredje største enkeltutslippet av karbondioksid i året i Norge.

Men Støre og Vedums forsøk på å selge elektrifisering av Melkøya som et lurt klimavalg, faller på steingrunn i Nord-Norge, viser en fersk meningsmåling.

Fakta om målingen: Ekspander/minimer faktaboks Utfører InFact AS

InFact AS Populasjon Nordland Fylke, innbyggere +18 år

Nordland Fylke, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1 073

1 073 Vekting Kjønn, alder, partivalg 2021

Kjønn, alder, partivalg 2021 Feilmargin Fra +/- 0,2 – 2,6%- poeng gjelder politisk barometer

Fra +/- 0,2 – 2,6%- poeng gjelder politisk barometer Metode InFact automatiske telefonintervjuer

InFact automatiske telefonintervjuer Periode 17.august 2023

To av tre av de spurte i meningsmålingen svarer nei. Kun rundt 15 prosent er for.

Slik fordeler motstanden seg mellom Nordland, Troms og Finnmark:

I Nordland svarte 59 prosent av de spurte i meningsmålingen at elektrifisering er en dårlig ide. Bare 17 prosent svarte ja til elektrifisering.

– Budskapet kom feil ut

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap) er ikke overrasket over at to av tre nordlendinger som er negative til klimatiltaket.

– Men det var et høyt tall, det var det. Det som er viktig for meg å presisere er at krafta som skal brukes til å elektrifisere Melkøya skal utvinnes og skapes i Finnmark.

Eide beroliger folk i nord om at det skal ikke bli mindre kraft til verken industri eller privatpersoner i landsdelen, som mange frykter.

– Det er de vi jobber for. Forutsetningen for å elektrifisere Melkøya er at det ikke skal gå ut over annen industri.

Fylkesrådssleder Elin Dahlseng Eide er ikke overrasket over den store motstanden. Hun mener all kraften som kreves til dette prosjektet ikke vil gå ut over annet næringsliv. Foto: ThorWiggo Skille

Partikollega Odd Arnold Skogsholm (Ap) på fylkestinget i Nordland mener Melkøya-saken kom feil ut.

– Man fikk ikke ut hele budskapet. Elektrifisering av Melkøya er egentlig en kraftpakke til Nord-Norge. Og i denne landsdelen trenger vi mer kraft. I prosjektet ligger det også at gassturbinene skrues ikke av før man har fått bygget ut mer kraft i Finnmark.

Senterpartiet kraftig tilbake

I dag er det rødgrønt samarbeid på fylkestingene i Nord-Norge.

På NRKs ferske meningsmåling i de nordnorske fylkene går Senterpartiet kraftig tilbake.

Melkøya-saken har ikke akkurat hjulpet på stemningen.

Senterpartiet har nemlig et landsmøtevedtak som slår fast at de er imot elektrifisering med strøm fra dagens nett.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland på pressekonferansen Melkøya forrige uke. Foto: Mads Rønning / nrk

Lokalpolitikere i Senterpartiet har gitt uttrykk for at saken har ødelagt valgkampen.

Torsdag ga Senterpartiet i Karasjok beskjed til partileder Trygve Slagsvold Vedum om at han ikke er ønsket hos dem.

Lokallaget ønsker å få besøk av Per Olaf Lundteigen, som de mener er en «sann Sp-politiker som forstår oss i Nord-Norge».

Høyre: – Plaster på såret

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Høyre har en annen forklaring på den enorme motstanden i nord.

– Den store motstanden skyldes at flere titalls bedrifter allerede i dag står i kø for å få strøm.

Han mener utfordringen med strøm kan løses med at den kapasiteten i strømnettet, som var reservert til Melkøya, nå kan frigjøres til andre prosjekt.

Det vil fungere som et plaster på såret for folk og industrien i nord, mener Thorheim.

– Slik at når man nå har garantert for at Melkøya skal erstattes av annen kraft, så vil den bli ledig. Da må den gjøres tilgjengelig for alle de bedriftene som står i strømkø.