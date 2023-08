Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere klima- og miljøminister:

«Å kutte utslippene fra Melkøya er et klimatiltak. Venstre mener det må gjøres med fangst og lagring av CO₂ slik at fra gassen brukt i et gasskraftverk på Melkøya ikke gir utslipp. Det gir en direkte klimaeffekt med opp mot 850 000 tonn CO₂ reduserte utslipp hvert år og uten en negativ effekt i Troms og Finnmark med dyrere strøm og nedbygging av natur.

Kraft fra land er også et klimatiltak fordi det begrenser bruken av gass på samme måte som at mange gasskraftverk i Europa nå brukes stadig mindre og det samtidig føres en politikk i EU for at gass til oppvarming reduseres. Mindre bruk av gass på Melkøya er derfor et bidrag til at den totale bruken av gass i Europa går ned.

Det gjelder selv om Melkøya er en del av EUs kvotesystem for klimagassutslipp. Som betyr at de må betale stadig mer for hvert tonn CO₂ de slipper ut. Utslippene innenfor kvotesystemet har i lengre tid blitt kuttet raskere en taket i systemet tillater. Det er derfor ikke et spørsmål om en fordeling av hvor utslippene kan skje, men en situasjon der hvert tonn redusert ut over kvotesystemets tak gir en ekstra klimaeffekt.»