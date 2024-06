Sametinget saksøker staten – mener de ikke har blitt respektert

Loga sámegillii.

– Når det foreligger en konflikt som ikke kan løses politisk, så er det helt naturlig å gå til domstolene for å løse den, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NRK.

Sametingsrådet har tidligere tatt til orde for at Melkøya-vedtaket må omgjøres og minnet om at Sametinget skal rådføres i samiske saker.

Det mener de nå ikke har blitt respektert og at det dermed ikke har vært noen politiske prosesser om konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

Elektrifisering av Melkøya Foto: Allan Klo / NRK Ekspander/minimer faktaboks På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august 2023, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Samtidig ble det gjort klart at det tas sikte på å bygge ut den mye omstridte 420 kV-linja mellom Skaidi og Hammerfest, og deretter til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033.

– Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det hverken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt, sier sametingspresidenten.

– Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, legger hun til.

Det Sametinget mener staten har brutt er konsultasjonsplikten.

En plikt staten, fylkeskommuner og kommuner har til å rådføre seg med Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Søksmålet kommer i etterkant av at NVE har bestemt seg for 12 kraftprosjekter som skal gå videre til en ny høringsrunde i Finnmark. Disse prosjektene skal være med på elektrifiseringen av gassanlegget ved Hammerfest.

IKKE HØRT PÅ: Sametingspresidenten mener de ikke har blitt konsultert i Melkøya-saken. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Skepsis til elektrifisering

Kritikken haglet etter at Støre-regjeringen i valgkampen i fjor ga Equinor klarsignal til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya innen 2030.

Regjeringen mener tiltaket er «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering».

FOR ELEKTRIFISERING: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland holder pressekonferanse om elektrifiseringen i 2023. Foto: Terje Haugnes / NRK

Anlegget på Melkøya er i dag drevet av et gasskraftverk som står for det tredje største enkeltutslippet av karbondioksid i året i Norge.

Ved å drifte anlegget med strøm fra land vil utslippene av klimagasser kuttes med 850.000 tonn.

Sametinget har siden annonseringen vært kritiske til disse planene.

– Det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen kunngjør elektrifisering av Melkøya på denne måten. En slik beslutning viser at regjeringen setter til side alle løfter om hensyn til samiske rettighetshavere, sa sametingspresidenten i etterkant av annonseringen.

– Løftet om styrket dialog med Sametinget virker også å være tomme ord.

Men hun presiserer nå at:

– I bunn og grunn er ikke regjeringens politiske ønske om et kraftløft i Finnmark som er vårt anliggende her, men det at vi mener det foreligger alvorlige saksbehandlingsfeil, sier sametingspresidenten.

Tidligere denne måneden fikk rådet fullmakt av Sametingets plenum til å gå til sak mot staten i denne saken.

Sametingspresidenten forteller til NRK at hun har informert statsminister Jonas Gahr Støre om søksmålet.

– Ikke et klimaprosjekt, men en gave til Equinor

Stortingsrepresentant Une Bastholm, som er i energi- og miljøkomiteen, er klar om hvilken side Miljøpartiet de grønne står på.

TRIST: Une Bastholm (MDG) mener det er trist og alvorlig at urfolk må saksøke staten for å bli skikkelig konsultert i tråd med menneskerettighetene. Foto: William Jobling / NRK

– At urfolk må saksøke staten for å bli skikkelig konsultert i tråd med menneskerettighetene, er ordentlig pinlig for Norge, og helt uhørt, sier Bastholm.

Bastholm mener at saksmålet kunne vært unngått hadde Stortingets ønske om karbonfangst på Melkøya hadde blitt reelt vurdert.

– La det være klart: Elektrifisering av Melkøya er ikke et klimaprosjekt, men en gave til Equinor. De store inngrepene i reinbeiter og natur kunne vært unngått hvis en hadde fjernet utslippene med karbonfangst, framfor å elektrifisere.

Villige til å protestere

– Vi er fullt og helt enig i Sametingets beslutning om å saksøke staten for det her.

NESTLEDER: Anja Jernsletten er nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh Foto: Privat

Det sier nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Anja Jernsletten til NRK.

Hun mener det er en sak som har berørt veldig mange i det samiske miljøet med tanke på arealinngrep.

– Bare det at to av tre i nord som sier nei til beslutningen som er vedtatt av staten, så er det selvfølgelig en sak som vi er villige til å protestere og demonstrere mot, sier Jernsletten.

– Hvordan omfanget blir får vi følge med på. Det er selvfølgelig en sak som vi er villige til å protestere og demonstrere mot, legger hun til.

Les også: to av tre sier nei til elektrifisering av Melkøya.

Mener de ikke har brutt plikten

I en e-post til NRK skriver statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet at de ikke har brutt konsultasjonsplikten.

Statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet. Foto: Johan Moen / NRK

– Regjeringen deler ikke Sametingets beskrivelse av Melkøya-vedtakene og kraft- og industriløftet for Finnmark. Regjeringen eller departementene har ikke brutt konsultasjonsplikten i forbindelse med elektrifisering av Melkøya eller kraft- og industriløftet for Finnmark.

– Sametinget ble konsultert i den delen av Melkøya-saken som berører samiske interesser direkte. Departementet tar til etterretning at sametinget har varslet søksmål, skriver Sæther.