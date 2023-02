NRK har tidligere skrevet om Mæla ungdomsskole i Skien som bruker appen TikTok og mobiltelefon i undervisningen.

På andre siden av landet har Andøy kommune i Nordland gjort det motsatte. De siste årene har skolene strammet mer og mer inn på mobilreglene.

Det startet med mobilforbud i timene på Risøyhamn og Andenes skole, men nå er det utvidet til også å gjelde friminuttene, ifølge elev Elena Blix.

– Når forbudet kom på skolen vår var det mange som ble skuffa. Også det ble en ting som ble tatt ifra oss.

I en kronikk publisert i Bladet Vesterålen slår hun som leder av Andøy ungdomsråd et slag for mer mobilbruk i skolen.

Opp til skoleeier

Grunnen til innstrammingen skal ha vært bilder av elever og lærere som ble delt på sosiale medier uten lov i skoletiden, ifølge Blix.

– Det var jo ikke alle som hadde gjort det, så det ble en salgs kollektiv avstraffelse.

Skolene kan sette relativt strenge regler når det gjelder mobilbruk. Det forteller avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet, Cathrine Børnes.

Cathrine Børnes i utdanningsdirektoratet sier skolen kan forby mobilbruk på skolen, også i friminuttene. Foto: UDIR.no

– Skoleeier bestemmer selv hva slags regler som gjelder for mobilbruk, men kan ikke nekte elevene å ha den med seg på skolen. Læreren kan ta fra eleven mobiltelefonen slik at den ikke skal forstyrre undervisningen.

– Hva slags argument kan skolene bruke for at elevene ikke kan få bruke telefonen i friminuttene?

– Det skal ikke påvirke skolemiljøet på en negativ måte. Skolen kan da, med grunnlag i ordensreglementet, forby at elevene bruker mobil i friminuttene.

Børnes sier at et eksempel på dette kan være at mobilen brukes til å krenke en annen elev i et friminutt.

– Fører til ensomhet blant elevene

De siste ukene har det vært flere kronikker på NRK ytring om mobilbruk blant barn og unge.

Blant annet ønsker 18 år gamle Solveig Bagle Bjerknes økte aldersgrenser for sosiale medier.

Hun er bekymret for hva barn og unge møter på nett, men også at det er nesten umulig å holde seg unna sosiale medier.

Men sosiale medier er tidstyver, og de er lykketyver. Solveig Bagle Bjerknes (18)

Blix mener å ikke ha mobil i friminuttene kan føre til mer ensomhet blant elevene.

– Det er ikke alle som har så mange venner på skolen, og da er det å få brukt mobilen i friminuttet muligheten deres til å få kommunisert med vennene sine rundt om i landet.

NRK har vært i kontakt med rektorene på Risøyhamn og Andenes skole. De ønsker ikke å kommentere saken.

Må være klare retningslinjer

– Ønsker du at det blir en nasjonal ordning på mobilbruk i skoletida?

– Jeg er litt usikker på det. Jeg føler det må være opp til hver enkelt plass. For min egen del ønsker jeg å ha tilgang til telefonen, sier Blix.

Debatten om mobil i klasserommet er over ti år gammel, og dukker ofte opp igjen når vi diskuterer skjermer i skolen mer generelt, slik det har blitt gjort i Norge de siste to ukene.

Det sier Øystein Gilje. Han er forsker og professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Øystein Gilje sier bruk av mobiltelefon i undervisning må komme med klare retningslinjer. Foto: Universitetet i Oslo /

Ifølge han er det å ha mobilen tilgjengelig i klasserommet ofte alt for fristende for elevene. Dilemmaet knyttet til friminuttene er han litt mer usikker på.

– Det er veldig vanskelig å svare på og er avhengig av skolestørrelse, miljø, aldersgruppe, øvrige regler og liknende.

Gilje sier at dersom skolen skal bruke mobilen aktivt i undervisningen, må skolen ha klarert sin holdning på dette med tydelig informasjon til foresatte og elevene må ha klare retningslinjer for hva som er lov.