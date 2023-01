Lykketyvene

Som en politisk interessert 18-åring med langt mer sympati for norsk venstreside enn høyreside, er det sjelden jeg blir så glad for å lese en Høyre-politikers kronikk som da jeg leste Nikolai Astrups innlegg om aldersgrense på sosiale medier.

Jeg er født i 2004, og tilhører med det et av de årskullene som har blitt mest påvirket av sosiale medier i oppveksten. Så ta det fra en med god erfaring: det er ikke gøy, og det er ikke sunt.

Foreldre kan være så kule og «in touch» med ungdommen de bare vil, men dere vil fortsatt ikke forstå alt det barna deres utsettes for på den digitale arenaen. Astrup nevner sprittaxien, langere og pedofile, men det er virkelig bare en brøkdel.

La barn være barn, la dem tegne når de kjeder seg.

Et vennskap mellom to 10-åringer kan gå i grus når den ene legger ut et stygt bilde av den andre. To 14-åringer kan legge ut nakenbilder av hverandre – bilder som ikke forsvinner – fordi de er usikre.

Du kan bli radikalisert i alle retninger. Du kan få en sugardaddy eller en spiseforstyrrelse, kanskje til og med begge.

Jeg har alltid blitt irritert på voksne som svarer med «så bare slett alle appene», når vi klager på sosiale medier. For det er ikke så enkelt. Den digitale arenaen har for meg vært en like viktig sosial plattform som kantina i friminuttet eller idrettshallene etter skolen.

Det å si «bare slette alle appene» til en ungdom som er lei, er som å si «bare begynn med hjemmeundervisning» til en skolevegrer. Det er ikke en løsning. For når minst halvparten av de sosiale hendelsene er digitale, går man glipp av mye hvis man ikke melder seg på.

Sosiale medier er tidstyver, og de er lykketyver.

Som sagt, det er ikke ofte jeg applauderer Høyre-politikeres innlegg, men Nikolai Astrup har skrevet et av de viktigste debattinnleggene for unges helse på lenge, etter min mening.

En reell aldersgrense på sosiale medier, ville spart de kommende generasjonene for mange skumle og uvisse inntrykk. Inntrykk som har gjort min generasjon sinte og deprimerte, og som har vært med å gjøre at Forskning.no kan fortelle at ungdom er mer framtidspessimistiske enn før og at FHI finner at jenter i alderen 13-24 år har rapportert økte stressnivåer.

For når 9-åringer har menneskehetens verste kun noen tastetrykk unna, da kan man ikke forvente at de skal vokse opp og tenke at verden er vakker.

Den eneste løsningen på disse problemene, er å ikke gjøre sosiale medier til den viktige sosiale plattformen helt fra barneskolealder av.

Det er ikke gøy, og det er ikke sunt.

La barn være barn, la dem tegne når de kjeder seg og la dem få ha sosiale arenaer som tillater dem å være til stede i øyeblikket, og ikke gjør at de stresser videre. For sosiale medier er tidstyver, og de er lykketyver.

Ta det fra en oppgitt og lei ‘04er, som har fått barndommen sin frastjålet av TikTok, Instagram og Snapchat, og som ikke føler at hun har noe kontroll over egen framtid:

Innfør en aldersgrense, vær så snill!