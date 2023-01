Håvard Solhaug fra Fauske tilbringer rundt 100 dager på hytta i løpet av et år. Men hytta, som ligger i Dorro like ved svenskegrensa, har ikke mobildekning.

Solhaug forteller at han har prøvd alle lovlige metoder for å få dekning. Alt uten hell.

Håvard Solhaug er svært positiv til Starlinks tjenester. Foto: Privat

– Det er veldig kjedelig for meg som har mulighet til å ha hjemmekontor.

Til nødssituasjoner har Solhaug en GSM-telefon som bruker simkort. Den er imidlertid ikke 100 prosent stabil, forteller han.

Men nå kan Elon Musks Starlink bli redningen for Solhaug og mange andre hytteeiere uten dekning.

Telia jobber nemlig med å tilby Starlink som mobiltjeneste.

Vanlig basestasjon

– I Telia er vi opptatt av å hele tiden teste ut ny teknologi, og fremveksten av lavbanesatellitter fra selskaper som Starlink og OneWeb skaper mange spennende muligheter.

Det sier informasjonssjef i Telia Norge, Daniel Barhom til NRK.

Daniel Barhom i Telia sier Starlink skaper spennende muligheter for dem. Foto: Telia

Han understreker og at det i første omgang er snakk om testing av lavbanesatellitter fra Starlink i kombinasjon med mobilnettet. Telia har på nåværende tidspunkt ikke inngått noe kommersiell avtale med Starlink.

– Foreløpig er vi på teststadiet, og vi ønsker ikke å si noe konkret utover at våre kunder vil være de første til å få beskjed.

Løsningen vil fungere som en vanlig basestasjon, og kunder vil ikke trenge ekstrautstyr, forteller Barhom.

Telia har den siste tiden gjennomført tester med lavbanesatellitter fra Starlink i kombinasjon med mobilnettet. Foto: Telia

Viktig rolle i Ukraina

– Mange av de tjenester vi er avhengige av i dag er internettbaserte tjenester. Starlink og tilsvarende lavbanesatellittløsninger kan derfor være et aktuelt beredskapsmessig supplement til mobil- og fastnett.

Det forteller Alexander Iversen, fagsjef i sikkerhetsavdelingen i Nkom.

– Fortrinnet med de nye lavbanesatellittløsningene er at de nå legger til rette for bedre kapasitet for datakommunikasjon til overkommelige kostnader.,

Noen andre fordeler er nettopp det at løsningene vil bidra til kommunikasjon og internett i områder hvor det ikke er fastnett- eller mobildekning i dag.

I tillegg forteller Iversen at Starlink har spilt en viktig rolle for å ivareta kommunikasjonsbehovet I Ukraina når bakkeinfrastrukturen har blitt skadet og ødelagt.

Må være levelige priser

Det er ikke lenge siden det ble satt opp en ny antenne for 5g i Risedalen i Saltdal. Da den kom opp, håpte Solhaug og de andre i hytteområdet at dekninga ville bli bedre. Det skjedde ikke.

Nå håper han Telia+Starlink blir en realitet.

– Det hadde vært helt fantastisk, gitt at prisene er levelig.

Solhaug påpeker at bedre dekning i fjellet generelt er positivt og vil være bra for beredskapen og tryggheten.