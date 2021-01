– Det er bare en ting å si om dagens fergepriser. De er hårreisende.

Småbarnsmor Marlen Thoresen fra nordlandskommunen Herøy pendler hver dag med ferga over til nabokommunen Alstahaug, hvor hun jobber i PP-tjenesten.

I løpet av de sju årene hun har pendlet har Nordland fylkeskommune skrudd opp prisene, blant annet på grunn av omlegging til mer miljøvennlige ferger.

Nå punger hun ut med 4500 kroner i måneden for å komme seg til og fra jobb i Sandnessjøen. Det er med rabatt, som tilsvarer halv pris.

Da har hun allerede betalt 3700 kroner for å kjøpe fergekortet hun trenger for å få rabatt. Enkelte måneder bruker hun mer enn 3700 kroner, og da må hun kjøpe et kort til.

– Det skal ikke være sånn. Dette er veien vår, og ferga er det eneste alternativet.

Også på Sunnmøre gjør fergeprisene et stort innhogg i privatøkonomien.

Hilde Ljøen Melchior og Roy Johnny Meek mener at en halvering av fergeprisene vil bety mye for lommeboka. De har bygd seg hus i den vesle bygda og med tiden skal de ta over hjemgården. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Trebarnsforeldrene Hilde Ljøen Melchior og Roy Johnny Meek fra Norddal jobber på andre siden av fjorden og er avhengig av ferge.

I tillegg må de krysse fjorden når barna skal på fritidsaktiviteter.

– Ferga tar et stort jafs av pengene våre. Vi drar sjelden på ferie, og vi kan ikke gjøre større investeringer i hjemmet, sier Hilde Ljøen Melchior.

Paret kjører hver sin bil siden de skal i forskjellige retninger på jobb. Nå har de tatt grep for å redusere fergekostnadene. De har kjøpt en elbil som gir rabatt på ferga.

I tillegg kjører Roy Johnny Meek egen båt over fjorden de dagene været tillater det.

Likevel må familien ut med mellom 40.000 og 50.000 kroner i året på ferge.

Frir til distriktene

Arbeiderpartiet lover å halvere fergeprisene langs hele kysten hvis de får makta fra høsten av.

Partiet vil bruke opp mot 1,5 milliarder kroner, og det skal de finansiere med blant annet hardere skatt til de rikeste.

– Flytting er ikke et alternativ. Det er her jeg kommer fra, og det er her jeg har familien min, sier Marlen Thoresen, her om bord i «Herøysund». Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det er det verdt, mener Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

– Vi har hørt altfor mange historier om folk som vurderer å flytte, som har måttet si opp jobben, eller som ikke har råd til å være med fritidsaktiviteter fordi det har blitt for dyrt med ferge.

Skjæran sier at priskuttet skal gjøre det mer attraktivt å bo og skape arbeidsplasser på kysten.

Arbeiderpartiet lover å halvere alle fergeprisene i landet. – Dette gjør vi for å hjelpe kystbefolkninga med altfor høye billettpriser, sier Bjørnar Skjæran. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hvis vi kommer i regjering skal vi sette oss ned med fylkene og finne en løsning. Vi ser for oss et felles takstregulativ, som skal fungere som en makspris for de offentlig finansierte fergesambandene.

I dag er det stort sett fylkenes ansvar å drive ferger. Ap mener staten skal ta ansvar for riksveifergene og fylkene for fylkesveifergene.

– Fergefylkene har hatt det veldig tøft under Høyreregjeringen. Fylkene bruker alle de pengene de får på samferdsel og skole, sier Ap-nestlederen.

Hilde Ljøen Melchior og Roy Johnny Meek er en nyetablert familie. – En halvering av prisene vil gi oss en tryggere økonomi, sier de. Foto: Remi Sagen / NRK

Høyre: – Ansvarsfraskrivelse

Høyre mener Ap vil ha fokuset bort fra dårlig styrte fylkeskommuner.

Høyres Bård Ludvig Thorheim er enig i at billettprisene må ned. – Men dette er fylkenes ansvar, ikke statens, mener han. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Rutekutt og høye fergepriser er et vanskelig og ømtålig tema for Ap og Sp. Det er de som i stor grad styrer fergefylkene, og sitter med ansvaret, sier Bård Ludvig Thorheim, som er Høyres førstekandidat i Nordland.

Han mener Ap med utspillet prøver å dekke over at de ikke har lyktes på fylkesnivå.

– Resultatet er en sentraliseringspolitikk, som rammer folk og næringsliv langs kysten.

Han hevder at fylkene har store overskudd i budsjettene sine, og gis store overføringer fra staten. Likevel har de ikke klart å skjøtte oppgaven til kystbefolkningens beste,

– De må bruke det handlingsrommet de har fått. Så skal staten dekke de enorme kostnadene knyttet til det grønne skiftet.

Håper Ap lykkes

Marlen Thoresen har familie og livet sitt på Herøy. Men 50.000 kroner i året til fergebilletter svir. Nå håper hun Ap klarer å gjennomføre løftet sitt.

Øyene på Helgelandskysten har en verdiskapning som er helt enorm. Da må storsamfunnet bidra slik at det går an å leve der, mener hun.

– Å ta vare på kysten er gull verdt, sier hun.

Arnt Erling Sommerlund i Protestgruppen mot økte ferjetakster i Møre og Romsdal håper ikke lovnaden fra Ap blir en politisk markering som dør i Stortinget. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Arnt Erling Sommerlund i Protestgruppen mot økte ferjetakster i Møre og Romsdal sier at kutt i fergeprisene er avgjørende for at folk skal kunne bo og leve langs kysten.

Han mener at en halvering av prisen er et steg i riktig retning.

– Nå har mange bompengestasjoner blitt fjernet. Det er på tide å gjøre et solid løft for ferge-Norge.

Han mener det viktige nå er at blir en politisk enighet om fergesatsingen og at det ikke bare blir en politisk markering som dør i Stortinget.

– Vi har i åtte år sett hva høyreregjeringa sin politikk er. De ser på kysten som en utgiftspost, og det har vært store kutt til fergefylkene. Deres største satsing har vært flere titalls milliarder i skattekutt, mest til de med mest fra før.