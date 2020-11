Drev «amerikansk» valgkamp i Norge – slik skaffet Bård Ludvig (44) seg sikker plass på tinget

Mens Trump og Biden reiste rundt med sine svære partiapparat i vår og sommer, hadde en ukjent bodøværing sin egen amerikanske valgkamp i Nordland.

I en gammel blå Volkswagen Caravelle kjørte Bård Ludvig Thorheim fra bygd til bygd for å sanke støtte som kandidat for Høyre i hjemfylket.

Et fylke han selv hadde forlatt til fordel for et liv i Oslo og utlandet.

For CV-en består av alt annet enn verv i lokalpartiet.

Thorheim har jobbet for etterretningstjenesten i land som Bosnia og Irak. Han har gjennom arbeid i utenrikstjenesten vært stasjonert ved ambassader i Colombo og Washington DC.

Han har også vært politisk rådgiver for to statsråder i Utenriksdepartementet.

Overgangen må ha føltes stor fra ambassadelivet, der han overnattet i sovepose i varebilen i Nord-Norge tidligere i vinter.

Overnattet i bilen. Bård Ludvig Thorheim brukte baksetet i kassebilen som seng. Foto: privat

– Det var en stor kontrast. Det var tidspunkt der jeg bare stoppet langs veikanten og tenkte hva er det jeg holder på med, beskriver Thorheim selv.

Inspirert av USA-valget

NRK møter han noen dager før nominasjonsmøtet i hjemfylket, og rett etter valget i USA.

Les lenger ned i artikkelen hvorfor valgeksperter og kommentatorer mener Thorheims amerika-inspirerte kampanje kan styrke demokratiet i Norge.

Thorheim, som er selverklært USA-entusiast, har latt seg inspirere av den amerikanske måten å drive valgkamp på.

– Der borte er det grasrotkampanjer som man kjører på alle nivå. Politikerne reiser rundt til lokalsamfunnene, snakker med folk og har såkalte «townhall-meetings». Det er noe grunnleggende demokratisk over det, mener Thorheim.

I vinter tok Thorheim permisjon fra jobben og kjørte rundt i kassebilen og besøkte rundt 30 byer og bygder i Nordland.

Disse stedene har Bård Ludvig Thorheim besøkt i Nordland Ekspandér faktaboks Brønnøysund Herøy (digitalt) Vevelstad Sandnessjøen Dønna Drevjamoen, Drevja Glomfjord Ørnes Mosjøen (3) Mo i Rana (4) Rognan (1) Nygårdsjøen Sandhornøy Fauske (2) Kjerringøy Bodø (arbeid ved Nord Univ og bosted) Steigen (digitalt) Hamarøy Sørfold / Straumen Narvik (3) Evenes Andøya Bø i Vesterålen Sortland (2) Lødingen Melbu Stokmarknes (2) Fiskebøl Svolvær Leknes Gravdal

– Det var en skikkelig lavbudsjett-kampanje. Av og til valgte jeg bare å sove i baksetet. Ofte alene, noen ganger var familien med på tur, sier firebarnsfaren.

Og resultatet: Denne helgen blir han valgt som listetopp for Høyre til neste stortingsvalg.

Men var selv ikke sikker på å lykkes.

– Men jeg hadde en sterk motivasjon om å bidra for Nordland på tinget. Samtidig måtte vi ha familieråd. For dette innebar naturlig nok veldig nye reising.

Bård Ludvig Thorheim besøker på aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Omtrent 40 prosent av alle øl og brusbokser på markedet i Europa har lokk som fremstilt av metall fra Mosjøen. Thorheim besøker Andøya Space Center sammen med lokale høyrefolk og direktør Odd Roger Enoksen (t.h) Planene om et europeisk satellittbase her, kan tilføre kommunen 450 arbeidsplasser. Thorheim på Øyfjellet i Vefsn kommune på Helgeland. Her bygger selskapet Eolus Vind 72 vindmøller, som blant annet skal forsyne aluminiumsverket i Mosjøen med strøm. Hos batterifabrikken Freyr i Mo i Rana. Her planlegges en fabrikk som kan gi 2000 arbeidsplasser. Thorheim prøvesitter en dumper i Bø i Vesterålen hos entreprenørfirmaet Ottar Bergersen og sønner. Her sammen med 18-årige Marie Anita Bergersen. Cafebesøk på Rognan i Saltdal. Møte med en lokal kommunestyrerepresentant i Høyre. Ved Nord-Norge-porten. Thorheim besøkte 30 byer og bygder på sin turne i Nordland.

– Gjort noe veldig uvanlig

Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, har fulgt Thorheims uvanlige valgkampanje i år.

– Jeg vil si at han er en liten sensasjon. Han har gjort noe som er veldig uvanlig, sier Aglen.

At Thorheim ikke bor i Nordland, og likevel vinner fram mot sittende stortingsrepresentanter, imponerer Aglen.

– Han har bodd i Oslo. Noe som er det verste du kan gjøre når du stiller til valg i et nordnorsk fylke.

Styrke for demokratiet

VG-kommentatoren mener det er en styrke for demokratiet at personer som Thorheim, kan nå opp ved hjelp egeninnsats og pågangsmot.

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i VG. Hun har fulgt Thorheims valgkamp med stor interesse. Foto: NRK

– Jeg tror det er en utfordring at nominasjonsprosessene er for lukket i dag. Det er gjerne en elite av medlemmene som styrer nominasjonene. De som allerede er innenfor og gjør en ålright jobb blir gjenvalgt.

Nylig ble det kjent at Espen Barth Eide overraskende ble vraket av nominasjonskomiteen til sikker plass på lista til Oslo Ap. Også varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam er ikke plassert på sikker plass. Noe som har skapt reaksjoner i lokallagene.

I Troms Høyre er situasjonen ganske lik i Nordland. Sittende stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ligger an til å bli vraket fra topp-plassen for en ukjent outsider.

Der er Erlend Svardal Bøe (27) overraskende nominert på topp. Han er for øvrig innflytta vestlending.

Blir amerika-inspirerte valgkamper mer vanlig tror du?

– Det er vanskelig å svare på. Det krever en del av de enkeltpersonene som gjør det på denne måten. Du skal eksponere deg selv ganske kraftig. Gjerne uten at du har noe apparat i ryggen. Alle har heller mulighet å ta seg fri fra jobben som Thorheim har gjort, sier VG-kommentator Aglen.

Men dette vil nok være til inspirasjon til andre, sier hun.

Partiene har stor makt

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier det norske systemet er lagt opp slik at partiene får veldig mye makt over stortingslistene.

– Vi har ikke personvalg ved stortingsvalg, som betyr at velgerne ikke kan påvirke hvem som står på lista. Det er grunn til å stille spørsmål om dette bør endres, mener Bergh.

Valglovutvalget foreslo tidligere i år å innføre nettopp personvalg ved stortingsvalg.

Valgforsker Johannes Bergh sier det norske valgsystemet gir partiene stor makt over stortingslistene. Han etterlyser personvalg i Norge. Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

Samtidig viser Bergh til at det er fordeler med det norske systemet.

– Partiene sier at det fungerer for det sikrer at man har balanse av kjønn og bakgrunn. Men det gir partiene mye makt og folket begrenset makt.

– Men vet folk nødvendigvis best hvem som er mest egnet til å velges?

– Det kan du si, men det er likevel sånn at i et demokrati er det folket som skal bestemme. Enten de vet best eller ikke. Dette er det sterke demokratiske argumenter for.

Bergh syns likevel partiene forvalter makten på en god måte i dag.

– Skjulte maktstrukturer

Thorheim selv mener Norge har mye å lære av amerikanske nominasjonsprosesser.

Bård Ludvig Thorheim er kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Det er fortsatt på grensen til udemokratisk i Norge. Velgerne har knapt noen innflytelse på stortingslista. Prosessene er parti-interne med skjulte maktstrukturer og allianser.

– Men hvilken troverdighet har du som utflytta bodøværing. Nå sikrer du deg en godt betalt jobb i Oslo?

– Man må bare ta meg på ordet. Jeg har både lønnsmessig og karrieremessig mange andre gode alternativer. Jeg tror folk som møter meg merker at jeg har et ekte engasjement for Nordland.

Jobbe for kysten

Etter at Thorheim startet på sin nordlandsturne, har han også fått ei 80 prosent stilling på Nord Universitet i Bodø.

Nå vil han jobbe for å fremme spesielt kystens interesser.

– Jeg var på besøk ved kystsamfunn som Dønna og Herøy, og opplevde for ei enorm verdiskapning som skjer der. Som gir inntekter til statskassa som er høyst i Norge per innbygger.

Og så ber de om at ferga skal gå litt oftere, sånn at de får frakta ferskfisk, fortsetter Thorheim.

– Det slo meg at de burde hatt en egen Kiel-ferge med 5-minutters avganger, om det skal stå i stil med hva de bidrar med for AS Norge.

– Ville ikke lykkes uten «roadtripen»

Kai Henriksen, som ledet nominasjonskomiteen, mener Thorheims «roadtrip» har vært helt avgjørende for at han ble nominert på topp.

– Det har imponert meg at han har vært så aktiv som han har vært. Det er ikke enkelt å vinne i Nordland med hans bakgrunn.

Henriksen forteller at halvparten av høyremedlemmene i fylket har avgitt stemme på sine favoritter, og med klar støtte til Thorheim.

Kai Henriksen ledet nominasjonskomiteen i Nordland Høyre. De plasserte den utflytta bodøværingen på topp av lista. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi valgte Thorheim på topp etter ei samlet vurdering på bakgrunn av lokalforeningenes innspill, uravstemning blant medlemmene i Nordland og intervjurunde med sju av kandidatene, forklarer Henriksen

– Ville han ha lykkes uten sin uvanlige valgkamp?

– Nei, når du får så mange stemmer fra medlemmene, så må du ha vært veldig aktiv.

Henriksen mener valget av ukjente Thorheim ikke er noen mistillit til sittende stortingsrepresentanter.

– Det er om å gjøre å selge seg inn på beste måte. Det har Thorheim gjort.

Note:

Nordland Høyre har i dag to stortingsrepresentanter. Margunn Ebbesen tapte lørdag kampen om 2.plassen på lista. Jonny Finstad tar ikke gjenvalg på grunn av sykdom.