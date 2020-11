Mener Nord-Norge framstilles som en eksotisk utmark i nord

Fredag presenterte statsminister Erna Solberg (H) og sju andre statsråder regjeringens nye nordområdemelding, som ble lagt fram i Alta.

For å få folk til å ville bo og leve i Nord-Norge har regjeringen hatt fokus på «bolyst», kultur og tiltak for å hindre fraflytting i meldingen.

Men verken Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV har latt seg imponere.

SVs nestleder og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, kaller meldingen «det rene skjære svada brettet ut over nesten 200 sider».

Han anklager regjeringen for å knapt ha kommet opp med et eneste nytt tiltak.

– Nordområdemeldinga er en resirkuleringsmaskin. Ordene «fortsette», «videreutvikle», og «videreføre» er brukt 112 ganger i meldinga, sier Fylkesnes til NRK.

Koser seg rundt bålet

Men det er ikke bare innholdet i nordområdemeldingen som vekker oppsikt.

Rammen rundt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sin presentasjon av nordområdemeldingen har fått både politikere og en nordområdeekspert til å steile.

Under framleggingen var hun plassert i et miljø med reinskinn, hundesleder og bålrøyk.

Torgeir Knag Fylkesnes sier til NRK at han nesten ikke trodde det han så.

– Man satt seg rundt et bål og dyrket på mange måter ideen om det nordnorske som en utmark og villmark langt der nord. Her ble lua til «han Oluf» plutselig tredd nedover hodet på oss. Dette er en «olufisering» av Nord-Norge.

Rollefiguren «Oluf» Foto: NRK Ekspandér faktaboks Oluf Rallkattli er en av de mest folkekjære humorfigurene i Norge.

I 1967 utga skuespiller, skribent, journalist og musiker Arthur Arntzen den første boka med sin komiske skikkelse «Oluf Rallkattli» eller «Oluf i Raillkattlia», en frittalende småbruker fra Tromsdalen som kommenterer fenomener i samtida.

Arntzen opptrådte siden selv i rollen som Oluf, karakteristisk iført «oluf-lue», svart loslue med øreklaffene ut, i revyer og en lang rekke innslag i NRKs radio- og fjernsynssendinger på 1970- og 80-tallet.

Det ble også utgitt flere lyd- og videoinnspillinger med rollefiguren. Boksalget i serien om Oluf har kommet opp i over 700 000.

I 1989 ble Oluf-bøkene omarbeidet til et skuespill for Hålogaland teater. Dette ble teaterets største suksessforestilling noensinne, og TV-versjonen ble også en tilsvarende suksess. Kilde: Wikipedia

Fylkesnes kan ikke skjønne hva regjeringen tenkte på da de planla framleggingen.

– Jeg trodde det skulle være en pressekonferanse. Men så ble det en tv-sending hvor man hentet inn forskjellige folk fra Finnmark, som nærmest var instruert til å bejuble forslaget til ny nordområdemelding.

– Dette var en «olufisering» av Nord-Norge og nordlendingen som jeg trodde vi var ferdig med, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det pinligste er at det virker som om regjeringen nettopp har oppdaget et eksotisk sted kalt «Nord-Norge», og at det bor folk der. «For Norge er det viktig å påpeke at nordområdene er hjem for en betydelig del av vår befolkning», skriver de. Var det noen som var i tvil?

– Helt komisk

Også redaktør og nordområdeekspert Arne O. Holm i High North News reagerer.

– Her har det gått fryktelig galt. Jeg vet at utenriksministeren kjenner Nord-Norge bedre enn som så. Her har nok noen rådgivere fått en fiks ide, og så har ingen vært i stand til å korrigere underveis.

Ansvarlig redaktør i nettavisen High North News, Arne O. Holm.

I en kommentar i High North News viser han til ungdommens nordområdemelding, hvor de tar til orde for å få «bort bildet av Nord-Norge som noen forblåste, falleferdige naust i et mørkt isøde».

– Forestillingen i Alta forsterker nettopp disse mytene om Nord-Norge. Det hele blir egentlig bare komisk.

Holm mener at regjeringen i meldingen på mange måter gir en god beskrivelse av utviklingen og potensialet i det moderne Nord-Norge.

Derfor blir framleggingen en grell kontrast til innholdet i meldingen, ifølge Holm.

Utenriksminister Eriksen Søreide sier at hun trives i Alta. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Han mener den kunne vært lagt til en moderne fiskeribedrift, eller Universitetet i Tromsøs avdeling i Alta.

– Ingen ville funnet på ideen å arrangere en pressekonferanse om byutvikling i Oslo midt inne i Østmarka.

– Ser problemer der vi ser muligheter

Statssekretær Marte Ziolkowski i Utenriksdepartementet mener opposisjonens kritikk går på autopilot.

– I stedet for å være med og diskutere politiske løsninger, velger de altså å henge seg opp i stedet for lanseringa. Det er smått utrolig.

– At Knag Fylkesnes synes det hadde vært bedre at vi satt inne i et grått møterom i stedet for å vise en liten flik av alt det som Nord-Norge har å by på, hvor vi i tillegg kunne ivareta smittevernhensyn, får være hans problem, sier Ziolkowski.

Hun understreker at stortingsmeldinger verken er en tiltaksliste eller et budsjettdokument. De er strategiske dokumenter som skal peke ut retning for mange år fremover.

– Det er synd at opposisjonen ikke støtter opp om de gode tiltakene vi har lansert, og som har vært etterspurt i den tette dialogen vi har hatt med aktørene i nord. Det aller viktigste og mest etterspurte tiltaket er opprettelsen av et investeringsfond på minst en halv milliard kroner som skal forvaltes fra Nord-Norge.

– Et svik mot Nord-Norge

Senterpartiets Willfred Nordlund sitter i Stortingets arktisk parlamentariske delegasjon. Han kaller nordområdemeldingen et svik mot Nord-Norge.

– Det er ikke slik at det store flertallet i nord sitter ved et bål i det daglige, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp). Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det er en melding uten innhold. Den svarer på noen av de store utfordringer i Nord-Norge. Men regjeringen legger ikke konkrete tiltak eller virkemidler på bordet.

Han synes det er påfallende når statsministeren og de andre statsrådene bruker uttrykk som «de i nord», «Norges gullkyst» og «folk i nord».

Han tror valget av skinnfeller og bålkaffe var et bevisst valg for å flytte fokus. Men her bommer man både i innhold og stil, mener Nordlund.

– Jeg vet at Ine Eriksen Søreide har en oppriktig interesse for nordområdene. Derfor hadde jeg ærlig talt forventet mer.

Blant de konkrete satsingene i meldingen er opprettelsen av et nytt investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge, samt opprettelsen av et fond for unge gründere.

Men Nordlund hadde ønsket at regjeringen også pekte systemendringer.

Nordland gikk tilbake med 555 innbyggere i tredje kvartal 2020. Det er mest i landet, og alle andre fylker øker innbyggertallet i tredje kvartal, utenom Troms og Finnmark.

– Vi som bor i nord ønsker svar på de utfordringene som regjeringen helt riktig presenterer i nordområdemeldingen. Men skal vi ungdommen hjem må vi kunne tilby levende lokalsamfunn. Med jobber, desentralisert utdanningstilbud, beredskap og sikkerhet og tjenestetilbud, sier Nordlund.