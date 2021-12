Nettstedet Finn.no opplever stor giverglede nå i førjulstida.

Mange har et hatt et vanskelig år. En utfordrende pandemisituasjon har toppet seg med høye strømpriser i det siste.

Det har gjort at «Hjelp til jul»-kategorien på Finn er mye besøkt. Både blant de som trenger litt ekstra hjelp, og av dem som ønsker å tilby det.

I en pressemelding forteller Finn at de så rekordbruk av denne kategorien i fjor, og at annonsetallene for 2021 kan bli enda høyere.

Men selv om det for det meste bare er positive ting å si om initiativet, er det også de som har opplevd ubehageligheter.

Kim Bjarne Rosenkrone er en av dem som forteller om hvordan han har hjulpet flere familier med både mat og penger via tjenesten.

– Jeg skulle gjerne ha hjulpet mange flere, sier han, og fortsetter:

– Mange av de jeg har hjulpet har slettet sine annonser på Finn fordi de forteller om meldinger der folk vil bytte penger mot sex. Det er avskyelig at folk kan gjøre dette mot folk som er så desperate at de legger ut en annonse på nett og spør om hjelp.

Alenemor tilbudt penger i bytte mot sex

NRK har vært i kontakt med en kvinne. Vedkommende er aleneforsørger til to barn, og ønsker å være anonym.

Hun forteller at de langt fleste hun har vært i kontakt med, har vært både hyggelige og velmenende.

– Men så finnes noen som tror at en julehjelp-annonse er en natura-annonse som prøver å utnytte alenemødre som har det vanskelig økonomisk.

Hun forteller om et tilfelle der hun ble kontaktet av en mann som sa han ønsket å hjelpe.

– Han spurte om nummeret mitt. Jeg trodde han kanskje skulle vipse så jeg sendte han det. Isteden sendte han meg SMS der han foreslo at han kunne betale meg 1000 kroner hvis han fikk i natura.

Hun forteller om et annet eksempel der en person tok kontakt via hennes annonse, og begynte å spørre om bilder. Da hun ikke gikk med på dette, fikk hun til svar at:

– Det var synd og at det hadde vært godt for han.

En annen gang tok hun kontakt med en person som hadde lagt ut en annonse hvor vedkommende tilbudte julehjelp. Og som så begynte å hinte om betaling, forteller hun.

Kvinnen sier kundeservice hos Finn har vært behjelpelig, og hjulpet til i slike saker.

– Jeg synes det er forferdelig at noen prøver å utnytte folk i en sårbar situasjon.

– Men jeg må spesifisere at jeg er veldig glad for at Finn gjør det mulig for folk å spørre om hjelp til jul og at de aller fleste, både menn og kvinner, tar kontakt med gode intensjoner om å hjelpe, forteller hun.

Finn: Har sett at dette har forekommet

Leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen, kommenterer saken slik:

– Først og fremst må vi si at vi synes det er fryktelig leit å høre at personer som har bedt om hjelp til jul har slike opplevelser på Finn, og dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker at skal forekomme på vår markedsplass.

– Dessverre er det på Finn, som ellers i samfunnet, noen som ikke klarer å oppføre seg som de skal, sier Gjefsen.

Han oppfordrer alle som skulle oppleve noe uønsket om å rapportere det inn til dem, og viser til mailadressen sikkerhet@finn.no.

Geir Petter Gjefsen er leder for forbrukertrygghet i Finn. Foto: FINN.no

– Dersom vi får inn en rapportering om at noe er galt eller uønsket går forbrukertrygghetsavdelingen manuelt gjennom rapporteringen for å avdekke eventuelle brudd på reglementet. Hvis vi ser at dette bryter med reglene våre, vil vi ta grep som å stoppe annonsene eller meldingen – og eieren av kontoen vil få en advarsel, eventuelt bli utestengt.

– Er dere kjent med problemstillingen?

– Vi har dessverre sett at dette har forekommet i forbindelse med kjøp og salg på Torget tidligere, men det er svært sjelden. Vi kan heller ikke se at vi har fått inn mange klager på dette i forbindelse med «hjelp til jul»-annonsene.

– Er det noe dere evt. kan gjøre for å unngå at slike meldinger slipper gjennom til annonsører?

– Vi har en egen forbrukertrygghetsavdeling i FINN, som jobber for å sikre markedsplassen vår, og vi har måter å fange opp en del uønsket oppførsel på via god teknologi. Blant annet reagerer systemene våre på mange ulike type ord, også i meldingsmodulen.

– Noe uønsket oppførsel kan imidlertid være vanskelig for systemene våre å fange opp. Derfor setter vi stor pris på å bli gjort oppmerksom på eventuelle uønskede hendelser, og oppfordrer alle som eventuelt skulle oppleve eller se noe uønsket eller ufint i forbindelse med bruk av Finn til å si ifra til oss, slik at vi får sett nærmere på saken.