I fjor oppretta Finn.no kategorien «Hjelp til jul», der ein kan be om hjelp til julemat og julegåver. Til saman i 2019 og hittil i år, har over 1000 bede om hjelp.

I år gjer aleinemora frå Skien det for første gong. Ho vil vere anonym fordi barna hennar er redde for mobbing.

– Ei lita gåve til ho minste på seks år, hadde vore fint. Nokre små leiker eller ei dokke. Og kanskje litt til julemat og julegodt. Nokre snille englar har hjelpt oss med skuleutstyr. Ei dame såg at eg ikkje hadde anna enn slippers på meg, så eg fekk eit par sko av henne, fortel ho.

Aleinemora er på gråten fleire gonger medan ho snakkar med NRK.

– Eg prøver å vere blid og fornøgd, og vise at eg er sterk nok til å klare dette her. Men det tærer hardt på meg. Det å slite økonomisk i Noreg i dag, er akkurat som ei naturkatastrofe. Du veit aldri kva veg du skal gå, eller kvar du endar opp.

– Dei siste åra har vore beintøffe. Det er endå vanskelegare no, under pandemien.

Flest aleineforeldre

Finn.no opna julehjelp-kategorien 1. november. Nettstaden merkar allereie at behovet er større enn i fjor.

– Hittil i november er det lagt inn over 400 annonsar frå folk som treng hjelp. I same månad i fjor var det 329 annonsar totalt, fortel produktdirektør Kathrine Opshaug Bakke.

På grunn av pandemien, ventar nettstaden at fleire vil trenge hjelp til jul i år.

– Jula er barna sin høgtid, og det er gjennomgåande ganske mange aleineforeldre som ber om ekstra støtte i form av julemat og julegåver, for å gje barna ei fin jul.

Ikkje nok mat

Organisasjonar og frivillige merkar òg at fleire treng hjelp. Aleinemora frå Skien har mellom anna òg fått hjelp av Omvendt julenisse.

– Dei kom med ein pose til kvart av barna med sokkar, truser, toalettsaker og ei leike til seksåringen, fortel ho.

Omvendt julenisse hjelper familiar i Telemark, Østfold og på Romerike.

I Telemark i fjor hjelpte dei 150 barnefamiliar. I år blir det 200.

– Vi er uvisse om vi klarer å komme i mål. Vi får inn for mykje godteri i forhold til mat. Vi treng pålegg og middagsmat. Og fleire gåver til barn over ti år, seier initiativtakar Runar Abrahamsen.

Behovet for hjelp er stort over heile landet. Frelsesarmeen delte ut julemat til 15 000 norske heimar i fjor, og forventar at omfanget blir større i år.

– Vi er no i kontakt med menneske som opplever for første gong å ikkje kunne meistre eigen kvardag, seier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.