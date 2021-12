Strømprisene har vært på alles lepper de siste ukene.

Vi hører stadig om at en dusj på feil tid av døgnet kan bli svært kostbar.

Sluttsummen på strømregningen for enkelte kan virke abstrakt. Helt til fakturaen kommer. Da kan enkelte få seg en overraskelse.

En av dem som sparer strøm nå, er Dan Robin Kristensen. Han er en av dem NRK møter på gata i Bodø mandag kveld.

– Jeg slår av lys overalt og sover med dobbeltdyne. Har mindre varme på. Jeg merker at det er kaldere hjemme hos meg, sier Kristensen.

Fredrik Kjelstrup Stenbro tilbringer en del tid hjemme, siden han har perm nå. Foto: Ola Helness / NRK

Fredrik Kjelstrup Stenbro er en annen NRK har snakket med. Han er i pappapermisjon, dermed får han god tid i hjemmet.

– Man får det i fleisen i media hele tiden.

– Vi har små barn, så vi må gjøre de dagligdagse tingene uansett.

Så mye koster det

Forvaltningssjef i SKS Handel, Jonny Horsdal, tror vi må se langt etter de lave prisene som vi så i januar og februar inneværende år.

– Det kan være greit å ta høyde for at dette kan gå litt oppover. Vi har nå fått en kjedelig påminnelse om at dette kan gå skyhøyt, og langt over forventningene.

NRK har bedt Horsdal beregne hva sluttsummen på regninga faktisk kommer til å bli fremover.

Han har tatt utgangspunkt i sin egen historikk, og det som er den forventede prisen framover.

– Dette er et grovt estimat. Og prisen for framtidig pris er høyst usikker, bemerker Horsdal.

Med det i mente:

I beregningene har Horsdal sett på et forbruk på 10.000 kWh, 20.000 kWh og 30.000 kWh.

Til sammenligning lå forbruket per husholdning på om lag 16 000 kWh i 2016.

Gitt et forbruk på 20.000 kWh, vil årlig kostnad da ligge på 26.273. Mot 14.381 i fjor. Altså en økning på 11.892 fjoråret sett mot neste år.

Under ser du tallene:

Årlig kostnad med et forbruk på 10.000 kWh Forbruk 2019 2020 2021 2022 Kraftpris 4.241 kr 1.401 kr 4.045 kr 7.468 kr Nettleie 5.668 kr 5.790 kr 5.609 kr 5.669 kr Total 9.909 kr 7.190 kr 9.654 kr 13.136 kr

Årlig kostnad med et forbruk på 20.000 kWh 2019 2020 2021 2022 Kraftpris 8.482 kr 2.801 kr 8.091 kr 14.935 kr Nettleie 11.336 kr 11.579 kr 11.217 kr 11.338 kr Total 19.818 kr 14.381 kr 19.308 kr 26.273 kr

Årlig kostnad med et forbruk på 30.000 kWh 2019 2020 2021 2022 Kraftpris 12.723 kr 4.202 kr 12.136 kr 22.403 kr Nettleie 17.005 kr 17.369 kr 16.826 kr 17.007 kr Total 29.727 kr 21.571 kr 28.963 kr 39.409 kr

Merk at når det gjelder selve strømprisen har Horsdal tatt utgangspunkt i den såkalte systemprisen.

Systempris er enkelt forklart en teoretisk pris som er felles for hele det nordiske markedet.

Dette er en beregning som viser hva strømprisen ville vært dersom kraften kunne flyte helt fritt, uten begrensninger.

Ifølge Horsdal vil strømprisen i Nord-Norge ligge litt under denne, mens strømprisen i Sør-Norge tradisjonelt ligger litt over.

Prisen på nettleie er den Horsdal selv betaler i Bodø, da uten merverdiavgift.

Høyere nivå

Skal vi tro Horsdal, kommer prisene framover til å ligge på et høyere nivå enn hva man er vant til.

– Det blir betydelig dyrere enn det vi har sett før, sier Horsdal.

– Vi var bortskjemt i 2020. Ser man stort på det, så vil den rabatten man fikk i fjor nå komme som en ekstra kostnad, sier han.

En trøst er at prisene tross alt er lavere i Norge, enn i våre naboland.

Åtte tips for en lavere strømregning Ekspandér faktaboks Senk temperaturen. Oppvarmingen er normalt den desidert største posten i energiregnskapet, omtrent 60 prosent. Senker du for eksempel temperaturen fra 22 til 21 grader, reduserer du energiforbruket til oppvarming med cirka fem prosent Temperaturstyring og dag/nattsenking. Kan gjøres manuelt eller ved å bruke termostatstyrte ovner som selv skrur seg av når temperaturen er høy nok Senk temperaturen i rom som ikke brukes Monter tettelister. Dersom vinduene og dørene dine er noen år gamle, kan gummilistene ha blitt harde. Resultatet kan bli at det kommer en kald trekk inn mellom karm og dør- eller vindusblad. Etterisolere boligen. Benytt sjansen til å etterisolere om du likevel skal gjøre noe med kledningen, gulv eller tak. Når boligen holder på varmen, trenger du ikke bruke like mye energi til oppvarming Bytt til energieffektive vinduer når de gamle må byttes Spar på varmtvannet Innstaller alternativ oppvarming, som f.eks. en varmepumpe. Gjennomsnittlig gevinst for en luft-til luft-varmepumpe er på 4 800 kWh/år. Vær oppmerksom på at effekten av en slik varmepumpe er dårligere når det er på det kaldeste. Et rentbrennende vedovn er et godt supplement. Skal du ha en varmepumpe som tåler kulden bør du investere i en væske-vann-varmepumpe. Det er en stor investering, men gir også store besparelser Kilde: Enova

Jonny Horsdal er forvaltningssjef i SKS Handel. Foto: Ola Helness / NRK