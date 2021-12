Student Christin (23) har brukt 3000 kroner på gaver til fremmede

Christin Ylva Emanuelsen er student i Bodø.

Nylig la hun ut en annonse som fikk massiv respons.

– Jeg fikk godt over 100 meldinger, forteller hun til NRK.

I annonsen skrev hun at hun gjerne ville kjøpe julegave til noen som trengte litt ekstra hjelp nå i førjulstida.

– Jeg liker å gi gaver, men har kanskje ikke så veldig mange å gi gaver til. Så tanken slo meg: Hvorfor ikke gi til noen som trenger det?

Hun har spart litt ekstra gjennom året, og jobbet litt på siden av tilværelsen som student.

Men antallet meldinger var hun ikke forberedt på.

– Det var så mye, at jeg til slutt bare måtte slette annonsen.

FRA ARKIVET: Hør den fantastiske tolkningen av Nordnorsk julesalme fra Setergrotta i Nordland. Du trenger javascript for å se video. FRA ARKIVET: Hør den fantastiske tolkningen av Nordnorsk julesalme fra Setergrotta i Nordland.

Røde Kors forteller om stort behov

At det er mange som har behov for hjelp i år, det bekrefter blant andre Røde Kors.

Kaja Heidar er leder for Røde Kors sitt nasjonale program.

Økte strømpriser på toppen av en allerede krevende situasjon med pandemi, gjør at det er en tøff førjulstid for mange barnefamilier.

– Vi opplever behovene som så store at vi planlegger for rekordmange juleaktiviteter i år, for over 18000 barn og unge, forteller Heidar.

Aktivitetene inkluderer for eksempel ønsketrær, hvor ønsker fra barn og unge samles inn. Man kan så hente et ønske fra et slik tre, og innfri det.

– I tillegg har vi juleferieopphold, hvor familier reiser sammen på juleferie. Her har vi venteliste. Vi opplever at flere ringer og spør om de kan dele ut mat og klær til dem som ikke får plass.

Stort behov, altså – heldigvis er også givergleden stor. Mange frivillige gir av sin fritid for å skape en fin førjulstid for de som er ensomme.

Mange etterspurte barneklær

Tilbake i Bodø merket også 23 år gamle Christin at behovet er stort.

Ut fra alle meldingene hun fikk, valgte ut noen hun tenkte hun kunne hjelpe.

TAKKNEMLIG: De som tok kontakt gjennom Finn-annonsen og fikk julegave av Christin, var takknemlige for hjelpen. Foto: Markus J. Thonhaugen / NRK

– Det var en som skulle få besøk av barna sine, men som ikke hadde penger til overs til julepynt. Jeg kjøpte julepynt for rundt 800 kroner. Han hadde verken stjerne eller julelys, forteller 23-åringen.

En mor trengte hjelp til å kjøpe ullklær til sin datter på seks.

– Det som var mest etterspurt i de meldingene jeg fikk, var barneklær.

Klær hun selv har vokst fra, ble også fine julegaver for andre.

– Jeg hadde mange gensere som var blitt for små til meg, som jeg sendte i tillegg. Det ble godt tatt imot.

– Hvor mye endte du opp med å bruke?

– Jeg har nok brukt 2000–3000 kroner. Men det er penger jeg har spart og som jeg ikke blir å savne. Jeg ble veldig glad av det, og de var veldig takknemlige, forteller Christin.