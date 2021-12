På dette senteret får du ikke kjøpt noe nytt

– Dette er viktig i det store bildet. For miljøet, verden og planeten vår. Det er mye overforbruk i dagens samfunn, vi kjøper og kaster, da synes jeg det er kjempeflott at Bodø har fått til et slik senter, sier Regine Boym.

Hun triller barnevogna mellom brukte porselensgjenstander og lokalproduserte grytekluter.

– Dette er akkurat det Bodø og alle andre byer trenger.

VENTET: Regine Boym er veldig fornøyd med at Bodø har fått et senter for både kjøp og reparasjoner av brukte ting. Foto: Petter Strøm / NRK

Senteret Boym besøker ligger nesten vegg i vegg med Nordlands største kjøpesenter, City Nord. For bare noen måneder siden ble lokalet brukt til å vaksinere Bodøs befolkning. Nå er det slått opp vegger av sponplater og gamle, brukte blikkplater fra Beiarn.

Egna heter senteret. Foreløpig finnes det ikke så mange lignende tilbud i Norge.

– Målet er å tilby sirkulære løsninger, der vi gir nytt liv til ting som egentlig havner i søpla, gir det et nytt liv og et nytt hjem, sier administrerende direktør i Frem, selskapet som står bak nysatsingen i Bodø, Børge Bøyum.

For selv om Egna ser ut som et lyst og fint kjøpesenter, er det svært lite nytt å få kjøpt her.

FÅR FOLK I JOBB: Børge Bøyum og Frem står bak Egna. I tillegg til å være et senter for gjenbruk og bærekraft, ønsker de å gi folk som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å komme seg i arbeid på senteret. Foto: Petter Strøm

Her kan du fikse gamle ting

Her er en redesignbutikk som gir helt nytt liv til ting folk gir fra seg. Her er systue og skomaker. Omatt tar gjerne imot de gamle elektroniske artiklene dine. Enten for å reparere dem og selge videre, eller for å plukke ut deler som kan brukes på nytt. Pengene de tjener går til Røde Kors. Senteret har bruktbutikk, kafé, kunstutsalg og mulighet til å kjøpe lokalprodusert mat.

– Alt som ikke er brukt, er produsert lokalt og dermed kortreist, forklarer Børge Bøyum.

I tillegg er det mulighet for å kunne levere fra deg gamle ting du ikke trenger.

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, har vært på en liten turné med boka si, «Mitt klimaregnskap». Da måtte hun også innom Egna.

– Et senter som dette er svært viktig. Vi har en bruk og kast-økonomi som skaper store miljøproblemer. Men kan vi gå over til en sirkulær økonomi, der vi kan bruke tingene våre lengst mulig, er det bra for miljøet, sier Riise.

KAFFE MÅ MAN HA: Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender er på bokturné med boka si «Mitt klimaregnskap». Men også forfattere trenger kaffe. Foto: Petter Strøm / NRK

For eksempel kjøper vi nordmenn rundt 54.000 tonn klær hvert år. Samtidig havner 24.000 tonn klær i søpla. Vi kjøpte sportsutstyr for over 21 milliarder kroner i fjor, og vi bruker flere titalls milliarder på elektronikk hvert år. Men hjemme hos oss ligger det også store mengder elektronikk som kunne vært samlet inn og brukt igjen.

– Forbruket vårt har økt. Samtidig ser vi også at stadig flere ønsker å reparere brukte ting, de ønsker mer gjenbruk og de ønsker å kjøpe brukte varer. Det er i tiden, men vi mangler gode systemer for dette. Det har vi gjort noe med, sier Børge Bøyum.

Selv om det mange som ønsker å kjøpe mer brukte ting, for eksempel til jul, er det ikke like enkelt, eller billig, å reparere gamle ting.

– Slike ting er rett og slett ikke enkelt nok. Det må en politisk endring til, men også næringslivet må gå sammen for å finne løsninger på denne utfordringen, sier Anja Bakken Riise.

– Derfor er det fantastisk å se hva de har fått til her i Bodø.

Gjenbrukssenter flere steder i Norge

Det skal sies at det finnes tilbud som ligner Egna andre plasser i Norge. Trondheim har Brukom, og utenfor Hamar finner du Resirkula.

På Resirkula har de egne butikker for sportsutstyr, klær, interiør og elektronikk. Det spesielle er at butikkene får varene de selger gratis, fra avfallsmottaket vegg i vegg.

– Tingene folk leverer inn blir da sortert, så kommer butikkene selv og henter det de ønsker, setter tingene i god stand og selger det videre, sier Karen Tømte, driftsansvarlig for Resirkula.

De åpnet senteret sitt i juni i fjor.

– Foreløpig har det gått ganske bra. Vi har både stigende omsetning og besøk. I tillegg har vi hatt mange fra andre byer og kommuner innom her for å se hvordan vi gjør dette, forteller hun.

Nylig var drøye 30 representanter fra Asker kommune innom. De planlegger også et lignende konsept.

– Tror det vil komme flere steder. Det er jo et press på nasjonalt nivå når det kommer til gjenbruk, og det finnes mange ulike måter å løse det på, sier Tømte.

TRYGG HANDEL: Karen Tømter garantere for en trygg handel på Resirkula. – I og med at det er profesjonelle aktører som driver butikkene hos oss, så fikser og reparerer de varene de får, før de selges, sier hun. Foto: Resirkula

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), er godt fornøyd med at byen hennes nå har fått sitt eget senter av denne typen.

– Et slik senter minner oss om at mange ting har en verdi etter vi er ferdig med å bruke det. Det er spesielt viktig å tenke gjennom i den måneden vi nå går inn i, slik at vi kan ta bedre vare på kloden vår og hverandre, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap)

Også Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender mener gjenbrukssenter som Egna, Resirkula og Brukom er viktige bidrag for miljøet.

Kanskje særlig når i julestria.

– Egna kan gjøre det enklere å finne en miljøvennlig julegave. En av de beste måtene å redusere miljøbelastningen fra julegavehandlingen på, er å kjøpe brukt. Og her finner du massevis av det.