E6 i Sørfold har blitt kalt både «krøttersti» og «gruvesjakt».

Men dette er arbeidsveien til Jack-Magne Aanes Andreassen.

– Hvis jeg skal si det veldig fint er det en utfordring, skal jeg være ærlig er det et helvete, sier han.

Andreassen kjører tonnevis av kvarts hver dag til og fra fabrikken i Drag i Hamarøy.

Først kjører han steinen hundrevis av kilometer nord for rensing, deretter kjører han steinen sør, der det blir lasta om bord i båter og skippa ut i verden.

For trailersjåføren vil det si at han har 76 tunnelpasseringer hver dag.

Jack-Magne Aanes Andreassen er trailersjåfør og kjører E6 Sørfold hver dag. Foto: Jack-Magne Aanes Andreassen / Privat

– Vår hverdag gjennom tunnelene er å balansere på en knivsegg. Vedum kan sitte der og flire, men dette er vår arbeidsplass.

Gjennom Nasjonal transportplan satt forrige regjering av 9,6 milliarder kroner til strekningen.

Og så sent som 10. mai i år satt Statens vegvesen veien på topp 3-listen over prioriterte prosjekter.

Men i statsbudsjettet kom kontrabeskjeden.

E6 i Sørfold utsettes – igjen.

– Jeg blir alvorlig provosert og forbanna når de setter til side en så viktig vei. De vet ikke hva de snakker om når de sitter der nede på Løvebakken.

– Vri de store summene

Mona Fagerås er stortingsrepresentant for SV i Nordland.

Hun er helt enig med Aanes Andreassen og sier at partiet kommer til å kreve at regjeringen prioriterer annerledes.

– Dessverre har ikke regjeringen vært villig til å ta grepene innenfor sektoren som vi mener er nødvendig; Nemlig å vri de store summene fra de dyre, miljøfiendtlige firefeltsprosjektene og over til trygge hverdagsveier.

I stedet velger regjeringen i sitt forslag til budsjett å fortsette å bevilge penger til motorveiprosjekter som Hordfast i Vestland og E6 Moelv–Øyer i Ringsaker, forteller Fagerås.

Oppstart av nye veiprosjekter Ekspandér faktaboks Regjeringa foreslår å bevilge totalt 18,5 milliardar kroner til investeringer i riksveier. Mye av dette går til prosjekter som nå er under bygging. Samstidig pågår det nå arbeid med å gjøre OPS-prosjektet E10/rv. 85 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark klart for anleggsstart i tråd med tidligere vedtak av Stortinget. Det ligger til rette for at anleggsarbeidene vil kunne starte opp i 2023. E6 Berkåk – Vindåsliane i Trøndelag (delprosjekt i E6 Ulsberg – Melhus)

E6 Storhove – Øyer i Innlandet (delprosjekt i E6 Moelv – Øyer)

E6 Sørelva – Borkamo i Nordland Det kan bli startet opp arbeid på følgende utbedringsstrekninger: 70 i Møre og Romsdal

80 i Nordland

94 i Troms og Finnmark

13 Skare – Sogndal i Rogaland og Vestland

E136 Dombås – Vestnes i Innlandet og Møre og Romsdal

Sistnevnte er en ny firefelts motorvei gjennom et naturreservat.

Samtidig blir prosjekt som Fagerås mener handler om trafikksikkerhet, som fellesprosjektet Vossabanen/E16, Arna Stanghelle i Vestland og E6 gjennom Sørfold i Nordland, satt på vent.

Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV i Nordland, varsler omkamp i prioriteringene til samferdsel i statsbudsjettet.

– Nye motorveier skaper mer privatbilisme og økte klimagassutslipp, de er arealkrevende og dyre.

– Vi er derfor nødt til å nedskalere unødvendige motorveiprosjekter og heller prioritere eksisterende veier og ha trafikksikring i høysetet, sier Fagerås.

Stortingsrepresentanten sier som sin partileder at de hadde forventet en ny politikk med en ny regjering.

Slik er en vanlig hverdag for trailersjåførene i tunnelene langs E6 i Sørfold. Du trenger javascript for å se video. Slik er en vanlig hverdag for trailersjåførene i tunnelene langs E6 i Sørfold.

Og for å hjelpe dem med det har SV laget sin egen kuttliste der de lister opp hvilke prosjekter de mener regjeringa ikke bør prioritere.

E18 prosjektet inn til Oslo fra Vestøy topper denne lista.

Mens veien som ofte blir kalt en krøttersti, E6 i Sørfold, mener de bør prioriteres.

– Ikke enig

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av midler til forberedende arbeid for å sikre at flere prosjekt i Nasjonal transportplan 2022–2033 kunne bli klare for anleggsstart.

Dette gjaldt blant annet E6 Megården–Mørsvikbotn.

Men med regjeringens budsjettforslag blir det foreløpig ikke noe av veien.

Samferdselspolitisk talsperson i Senterpartiet, Erling Sande, sier likevel at han er enig med Fagerås i SV om at E6 i Sørfold er et viktig prosjekt.

– Det som er grunnen til at det er skubba ut i tid er at vi rett og slett ikke kan bruke så mye penger på samferdsel som vi trodde for kort tid siden.

Senterpartiets Erling Sande, her avbildet på E39 ved Gullkista i Gloppen. Foto: Bård Siem / NRK

– Men hvorfor har dere prioritert store miljøfiendtlige veier fremfor hverdagsveiene?

– Jeg er ikke enig i at hverdagsveiene er nedprioritert. Selv i et ganske trangt budsjett har vi skjermet det som går på drift og vedlikehold av veier som små utbedringstiltak, slik folk merker i sine veier.

Sande sier at noen av de store prosjektene blir forsinket, men at Senterpartiet fremdeles ønsker å realisere dem. Men de ikke kan bruke så mye statlige midler at de får ukontrollerte lønns, -rente og prisvekst.

– For å hindre det må vi ta ned den offentlige pengebruken akkurat nå.

– Men jeg har stor forståelse for de som har veien som sin arbeidsplass og som bruker veien til hverdags er skuffet. Men det er ikke snakk om å stoppe eller putte noen prosjekt i en skuff, insisterer han.

Nå skal det forhandles om budsjettforslaget. Sande er også leder for samferdselskomiteen, og venter innspill fra mange parter.

Primært skal de forhandle med SV for å prøve å få et flertall. Derfor er det ikke gitt at krøtterstien må forbli en krøttersti.

– Hvis det er dette SV løfter frem som førsteprioritert blir dette tema også i forhandlingene. Så får vi avvente hva som blir utfallet av dem, sier Sande.

Nestenkollisjoner er hverdagskost

Men mens politikerne skal diskutere er nestenkollisjoner er hverdagskost for trailersjåførene som kjører på E6 i Nordland.

– I formiddag hold jeg på å få en rett i kjeften. Det var på centimeteren. Han var borti tunneltaket med hengeren. Det skjer hver dag, sier Jack-Magne Aanes Andreassen.

Trailersjåføren mener det ikke er politikernes fortjeneste at det ikke skjer flere ulykker.

– Årsaken til at det ikke skjer flere ulykker er kvaliteten på sjåførene. Vi er en gjeng veldig erfarne sjåfører som lirker oss gjennom hovedåren i Nord-Norge. Den er så smal at du må dra skuldrene når du møter andre storbiler.