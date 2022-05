I forrige uke ble det klart at flere veiprosjekter ble satt på vent grunnet krigen i Ukraina.

Tre «gryteklare» utbygginger blir dermed liggende i departementet inntil videre. Det dreier seg om tre ulykkesbelastede strekninger preget av hyppige stengninger.

Alle er klare for bygging. Men Stortinget må gi grønt lys først.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt Statens vegvesen gå gjennom alle sine planer og prioriteringer på nytt.

Dette for å få enda mer klarhet i hva departementet skal prioritere når de skal levere revidert nasjonalbudsjett i midten av mai.

– Vi har bedt Statens vegvesen se om det er grunnlag for en annen prioritering av totalporteføljen; hvilke prosjekter som skal være med videre, sier Nygård til NRK.

Statens vegvesen legger i dag frem sin topp 20 liste med deres prioriterte veiprosjekter for 2023–2027.

Disse prosjektene topper listen:

E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner (illustrasjon) E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder

Topper listen

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet.

Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2022–27 er på om lag 200 milliarder kroner.

På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart.

– Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Disse fire prosjektene vil Statens Vegvesen prioritere: Ekspandér faktaboks E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

Prosjektene er vurdert ut fra plan-status, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger.

Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor. Sammen med nasjonale beredskapshensyn, ifølge Vegvesenet.

Se hele listen her:

Vegvesenets prioritering av store veiprosjekter Vegvesenets prioritering av store veiprosjekter Pri Prosjekt Sted Modenhet Kostnadsprognose (milliarder) 1 E134 Oslofjordforbindelsen (byggetrinn 2) Frogn og Asker (Viken) 5,83 2 E134 Røldal – Seljestad Ullensvang (Vestland) 3,34 3 E6 Megården – Mørsvikbotn Sørfold (Nordland) 10,27 4 E16 Hylland – Slææn Aurland og Voss (Vestland) 1,64 5 E134 Saggrenda – Elgsjø Kongsberg (Viken) og Notodden (Vestfold og Telemark) 2,44 6 E45 Kløfta Alta (Troms og Finnmark) 1,23 7 E16 Arna – Stanghelle Vaksdal og Bergen (Vestland) 14,93 8 E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) Stord, Tysnes og Bjørnafjorden (Vestland) 41,14 9 E18 Retvet – Vinterbro Nordre Follo og Ås (Viken) 8,39 10 E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) Ålesund, Vestnes og Molde (Møre og Romsdal) 26,54 11 E134 Dagslett – kryss E18 Lier (Viken) 4,16 12 E10 Nappstraumen – Å Flakstad og Moskenes (Nordland) 1,28 13 E39 Volda – Furuene Volda (Møre og Romsdal) 1,10 14 E39 Storhaugen – Førde Sunnfjord (Vestland) 3,29 15 Rv. 22 Glommakryssing Lillestrøm (Viken) 3,22 16 Rv. 5 Erdal – Naustdal Sunnfjord (Vestland) 2,29 17 E39 Ålgård – Hove Gjesdal og Sandnes (Rogaland) 4,25 18 E8 Flyplasstunnelen Tromsø Tromsø (Troms og Finnmark) 1,96 19 Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein Porsgrunn og Skien (Vestfold og Telemark) 5,77 20 Rv. 19 Moss Moss (Viken)

Må en politisk beslutning til

Nå skal Vegvesenet vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i Nasjonal transportplan en gang i året.

Vurderingen gjøres før en eventuell oversendelse til politisk behandling.

Ingrid Dahl Hovland er vegdirektør i Statens vegvesen. Foto: C.F. Wesenberg

– I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostnadene går ned, sier vegdirektøren.

Det er politikerne som beslutter når et veiprosjekt kan starte opp.

Økte råvarepriser

Krigen i Europa har forsterket en utvikling de siste årene med dyrere råvarer. Dette har blant annet rammet anleggsbransjen.

Det burde likevel ikke føre til stopp i prosjekter som strekker seg over år, mener Lastebilforbundet.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges lastebilforbund reagerer på at overmodne prosjekter settes på vent. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Krigen i Ukraina varer ikke evig. Prosjektet i Sørfold strekker seg over ti år, så selv om vi har litt nedgangstider i økonomien nå og litt høyere dieselpriser, så kan vi ikke stoppe all aktivitet på grunn av dette.

Det mener Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund.

– Vi har ikke råd til å la folk dø på veiene fordi politikerne ikke evner å ta en beslutning.

Vegvesenet ønsker å finne løsninger for de dyre kostnadene.

– Vegvesenet ønsker å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen for å finne et fornuftig kostnadsnivå gjennom en krevende periode. Det er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland