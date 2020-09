Mens E6 sør i Nordland er bygget på rekordtid, går ting langt saktere lenger nord i fylket.

I Sørfold venter både lokalbefolkning, bilister og politikere på at noe skal gjøres med de 16 utdaterte tunnelene på E6 gjennom kommunen.

De lave, mørke og trange tunnelene oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav og har tidligere blitt omtalt som «gruvesjakter».

– I fjor hadde jeg to episoder der jeg møtte andre vogntog og det haglet stein over min bil fordi de hadde vært borti taket. Det er jo ikke behagelig, sier vogntogsjåfør Arnfinn Vangen.

Ikke imponert

I går hadde han selskap av Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i førerhuset. Heller ikke han er imponert over standarden på den ulykkesbelastede strekningen.

Spesielt ikke etter at han se veien slik yrkessjåførene opplever den daglig.

– Jeg er glad jeg ikke var sjåfør. Det er trangt. Hvis det kommer store vogntog imot og du er litt sliten, så er det fort gjort å dunke borti.

Ting skal imidlertid bli bedre, men nå mener Vedum at regjeringen skaper usikkerhet om et veiprosjekt det har vært stor enighet om.

For å forstå grunnen til det, må vi gå litt tilbake i tid.

Har ny trasé klar

E6 gjennom Sørfold nord i Nordland forbinder Nord-Norge med resten av landet. Dersom veien er stengt her, er eneste omkjøringsmulighet via Sverige.

Allerede i 2016 hadde politikerne i Sørfold gjort sitt for at arbeidet med en ny E6 kunne starte.

Året før hadde Statens vegvesen selv planene klar for en ny trasé med en prislapp på om lag 9 milliarder kroner.

Prosjektet er også inne på listen over prioriterte strekninger hos Staten. I Nasjonal transportplan for 2018–2029 ligger det inne en halv milliard kroner i første periode, mens resten av pengene skal komme innen 2029.

Det er til sammen 16 tunneler på E6 i Sørfold kommune, nord i Nordland.

Billigere løsning

Grunnen til at Vedum er bekymret for fremdriften er at Samferdselsdepartementets eget veiselskap Nye Veier har en annen anbefaling for Sørfold.

De ønsker en minimumsløsning på 3,2 milliarder, som ifølge Vedum kun betyr flikking på eksisterende veier og tunneler.

Det er ikke bestemt hvem av de to som for ansvaret for veien.

– Vi har vært opptatte å få til løsningen som ligger i Nasjonal transportplan. Et samlet kommunestyre og et nærmest samlet storting har også ment det, men det er nå blitt uro rundt prosjektet på grunn av den organiseringen regjeringen har gjort, der man skal gå nye runder på alle prosjekter.

Heller ikke vogntogsjåføren er imponert over de nye planene.

– Hvis de begynner å flikke på det som er nå, så er det galskap. Ikke bare litt galskap, men masse galskap, sier Arnfinn Vangen.

Slik så det ut da NRK var med langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll gjennom en av tunnelene i Sørfold i 2014. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da NRK var med langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll gjennom en av tunnelene i Sørfold i 2014.

Varsler endringer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet i går at en rekke utbygginger som har hatt «sikker plass» i Nasjonal transportplan kommer til å forsvinne eller bli utsatt på ubestemt tid.

– Mange vil bli skuffet. Og jeg er selv ansvarlig for å ha skapt forventninger som ikke vil bli innfridd, sier Hareide til Aftenposten.

I fremtiden skal prosjektene som gir mest vei for pengene prioriteres. Regjeringen ser også på en svensk modell der regioner og distrikter i større grad må konkurrere om den samme pengepotten. Noe som forutsetter lokal enighet.

– Vi skal likevel ta hensyn til norsk bosettingsmønster. Hadde vi fulgt svensk modell fullt ut ville det gitt en enorm sentralisering, sier Hareide.

Ikke bestemt hvem som skal bygge

Hva dette vil bety for Sørfold er så langt uklart.

De eldste tunnelene på E6 gjennom kommunen ble bygget på 1960-tallet. Da E6 mellom Sommarset og Mørsvikbotn sto ferdig i 1985, forsvant den nest siste ferga på E6.

I Samferdselsdepartementet er de tydelige på at tunnelene gjennom Sørfold er overmodne for utbedring, og at det skal gjøres på en skikkelig måte.

– Statens vegvesen har laget en ordentlig KVU, som innebærer en ny trasé. Det er ingen grunn til å tro at det ikke er den vi skal forholde oss til, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

– Nye Veier har ønsket å bygge ut denne strekningen, men regjeringen har ikke tatt stilling til om Nye Veier skal få denne strekningen.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) kan ikke garantere at Statens vegvesen for ansvaret for ny E6 gjennom Sørfold. Foto: Erik Andreassen / NRK

Garanterer rask avklaring

Hun vil likevel ikke garantere at regjeringen velger Statens vegvesen.

– Jeg kan garantere at vi ganske snart skal avklare ansvarsforholdet mellom Nye Veier og Statens vegvesen på akkurat denne strekningen. Vi kommer til å gjøre et godt arbeid der, sier Noresjø og legger til at en ny Nasjonal transportplan blir lagt fram til våren.

Det er med andre ord usikkert når arbeidet med en ny vei kan starte opp, men vegvesenet håper selv å ta første spadetak i 2022.

I mellomtiden har de satt av 103 millioner kroner til minimumstiltak i 2021, i påvente av at det skal bygges helt nye tunneler.