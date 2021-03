Gir 10 milliarder til gigantisk veiprosjekt i Nord-Norge

– Er det lov å juble uhemmet?

Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen (Sp) blir i ekstase når han får høre hva som er i ferd med å skje.

I mange år har E6 i Sørfold vært en irriterende torn i siden til alle som skal nord og sør i landet. Om den blir stengt, er det ingen vei utenom, og Norge deles i to.

Nå kommer KrF-nestleder Ingelin Noresjø med en gledelig nyhet: I Nasjonal transportplan (NTP) har regjeringen satt av hele 9,6 milliarder kroner for å bygge en helt ny trase.

Det er på høy tid, sier Noresjø.

– Så vidt jeg vet er dette kanskje det største samferdselsprosjektet på vei, som Nord-Norge har sett noensinne. Her skal det bygges i 5–8 år framover. Det kommer til å bety mye for kommunen, regionen men også for Norge.

Bård Ludvig Thorheim (H), Ingelin Noresjø (KrF) og Ida Gudding Johnsen (V) fronter saken i Bodø, og er selv veldig glad for at regjeringen vil prioritere Nordland i NTP. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– En helt ny standard

Planen for å bygge ny E6 i Sørfold har lenge ligget på bordet til regjeringen. Allerede i 2015 skrev NRK om at Statens vegvesen hadde planen klar, men at pengene manglet.

Noresjø er glad for at det er hennes regjering som nå bevilger midlene, så sant dette blir godkjent på Stortinget.

– Vi er veldig klar over at mange har vært utålmodig for å få i gang denne veien. Men nå skjer det. Vi er regjeringen som leverer på dette.

Mange av veistrekningene legges over bro eller i tunnel, slik kartet viser. Foto: Statens vegvesen

Hun sier at den nye traseen ikke bare vil gjøre veien mye tryggere, men at reisetiden kommer til å kortes kraftig ned.

– Man er alltid redd for at noe skal skje, for det er smalt, trangt og mørkt. Men nå blir det en helt ny standard, hvor reisetiden kortes ned med 25 minutter.

Det er Statens vegvesen som skal være byggherre, og som dermed står med ansvaret for å holde seg innenfor rammene. Det tror KrF-toppen vil gå fint.

– Det tror det skal gå bra. Statens vegvesen skal samarbeide med næringslivet for å optimalisere og finne gode løsninger med næringsaktører og entreprenører. Målet er at det skal bli billigere enn 9,6 milliarder.

Førstekandidaten til Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, stemmer i, og mener dette er et klart signal fra regjeringen.

– Det er kjempeviktig, for dette er en ordentlig satsing på Nordland fra regjeringen. Hele Nordland tjener på det, men særlig næringslivet vi har i Steigen, Hamarøy og Sørfold. Og det var på tide.

Når vogntog får problemer i de bratte strekkene på E6 i Sørfold, kan det ta timer før trafikken får Foto: Benedicte Tverbak

En av de dårligste på E6

En som også ser den store verdien i dette, er veiguru og tidligere regionveisjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak.

– Det var jo i tråd med forslagene som vi utarbeidet for noen år tilbake. Nå har ikke jeg lenger noe med det å gjøre, men det gleder jo et gammelt veihjerte at strekningen løses en gang for alle.

Torbjørn Naimak er glad for at regjeringen vil gi milliarder til veien i Sørfold. Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

– Er dette den verste veistrekningen på E6?

– Det er vanskelig å si. Vi har ganske mange dårlige strekninger, spesielt i nord. Du har dårlige strekninger i Ofoten, Hamarøy og Nord-Troms, så det er dessverre flere strekninger som konkurrerer om å være dårligst. Men denne strekningen har stor betydning, fordi det finnes i praksis ikke noen alternativ.

Siden regjeringen ikke har flertall på stortinget, vil de være avhengig av at de andre partiene er positiv til dette punktet i NTP.