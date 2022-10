Vedum var selv sjokkert over «krøtterstien» – nå er veien utsatt igjen

Det kan være spennende å besøke en gruvesjakt.

Det kan være morsomt å traske opp en krøttersti.

E6 i Sørfold har blitt kalt både «krøttersti» og «gruvesjakt».

Men det er ikke positivt fortegn foran disse kallenavnene.

– Det er trangt. Hvis det kommer store vogntog imot og du er litt sliten, så er det fort gjort å dunke borti, sa Vedum etter at han besøkte veien i 2020.

Etter flere år med utsettelser kom lovnaden i mars 2021. Gjennom Nasjonal transportplan satt forrige regjering av 9.6 milliarder kroner til strekningen.

Så sent som 10. mai i år satt Statens vegvesen veien på topp 3-listen over prioriterte prosjekter.

Men i dag kom kontrabeskjeden gjennom statsbudsjettet.

E6 i Sørfold utsettes, igjen.

Planene var klare i 2015

Det er lite positivt å si om veien som binder Nord-Norge sammen med resten av Norge.

Den har gang på gang blitt kalt farlig.

Allerede i 2015 hadde Statens vegvesen klar planene for en ny trasé. Lokalpolitikerne var også klare.

Arbeidet med E6 i Sørfold kunne egentlig starte, men så kom usikre meldinger fra staten.

Nåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var den gang på besøk.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mente forrige regjeringen skapte unødvendig mye uro rundt en veistrekning det er stor enighet om. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

I likhet med de som bruker veien var han bekymret for potensielle utsettelser.

Han mente daværende regjeringen skapte usikkerhet rundt et veiprosjekt det hadde vært stor enighet om.

Nå utsetter Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen strekningen.

Sa strekningen var lite prioritert – utsetter prosjektet

Trygve Slagsvold Vedum er ikke alene om å ha hatt sterke meninger om E6 i Sørfold.

Også Bjørnar Skjæran (Ap), fiskeri- og havminister, har uttalt seg med tydelig retorikk.

I et høringsnotat fra sommeren 2021 skrev Vegvesenet at lavere fartsgrense ville gi signaler til bilistene om at tunnelene på veien ikke oppfyller dagens standard.

E6 i Sørfold er trang og kalles ofte farlig. Foto: TORBJØRN BROVOLD

Dette viste hvor lite strekningen har blitt prioritert fram til nå, sa nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.

– Det viser to ting. For det første hvor viktig det er at vi har prioritert denne strekningen i Nasjonal transportplan (NTP). Samtidig, hvor tonedøvt det er at det finnes partier som mener at prosjektet er unødvendig å realisere, sa han til NRK.

Videre sa han:

– Når Vegvesenet ser seg nødt til å sette ned farten til 60 og 70 kilometer i timen på en strekning det knapt finnes et eneste veikryss, så konkluderer jeg med at vi må bygge denne nye strekningen så fort som mulig.

Skuffet

I en pressemelding om hvilke veier som er prioritert kommer det frem at regjeringen foreslår å bruke 18.5 milliarder på investeringer i riksveier.

Av nye prosjekter legges det opp til at Nye Veier skal starte opp med disse tre veiene i 2023:

E6 Berkåk – Vindåsliane i Trøndelag (delprosjekt i E6 Ulsberg – Melhus)

E6 Storhove – Øyer i Innlandet (delprosjekt i E6 Moelv – Øyer)

E6 Sørelva – Borkamo i Nordland

Med andre ord ble ikke E6 i Sørfold med i statsbudsjettet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier følgende om prioriteringene:

– Selv om noen av de store prosjektene ikke blir startet opp nå, vil det være midler til noen mindre prosjekter. Det er jeg glad for.

Han sier også:

– Jeg har forståelse for at mange kommre til å bli skuffa når det ikke blir oppstart av prosjekter de har ventet på.

Ordføreren i Sørfold kommune, Gisle Hansen, bekrefter på lang vei nettopp det.

Ordføreren i Sørfold, Gisle Erik Hansen, må vente på ny vei i kommunen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi er skuffet, sier han til NRK.

