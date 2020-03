Vurderer permitteringar

Hotel Union Geiranger har varsla at dei vurderer å permittere tilsette etter at det har kome inn avbestillingar. Det er tre mindre og større konferansar som er avlyst. – Viss dette held fram er det ein veldig alvorleg situasjon for oss og reiselivsnæringa, seier direktør ved hotellet, Monja Mjelva.