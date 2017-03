Volleyball-NM blir premieren for nyhallen i Træffhuset

32 lag og 100 kamper skal innta nyhallen i Træffhuset på fredag. Molde Volleyballklubb er førstegangsarrangører for årets volleyball-NM U19, og at hallen nå er helt klar for mesterskapet er en lettelse.

– Det er en hel del som kommer. Vi gleder oss veldig og er spente på denne helgen, sier turneringsleder Tor Inge Løkhaugen.

Var usikre på om hallen ble ferdig

Molde Volleyballklubb var ikke sikker på om hallen ville stå ferdig før arrangementet. Nå smiler Løkhaugen fra øre til øre.

Tor Inge Løkhaugen, turneringsleder ved Molde Volleyballklubb. Foto: Roar Strøm / NRK

– Dette har vært en byggeplass helt frem til nå. Nå har den endelig kommet og vi er veldig fornøyd med hallen. Jeg tror ikke romsdals befolkning vet hvor fin hall de har fått, for den er helt fantastisk, sier Løkhaugen.

Hele arrangementet skal spilles på seks forskjellige baner.

– Selve hovedhallen kommer vi til å dele inn i fire, og så blir det to haller i nabohallen i Træffhuset. Vi gleder oss veldig og vi er sikkert like spent som spillerne.

Kan bli opprykksfest i nyhallen

Molde HK Elite er bare tre kamper fra å rykke opp til eliteserien. Om klubben får ta festen i nyhallen, er klubbens styreleder usikker på.

Per Gjerde, styreleder i Molde Håndballklubb. Foto: Roar Strøm / NRK

– Forhåpentligvis kommer vi oss inn i løpet av denne sesongen, men det står igjen en del ting før vi kan spille kamp her. Vi må se litt nærmere på det og så ta avgjørelsen når vi kommer til den siste uken før kamp, sier Per Gjerde.

Men Gjerde legger ikke skjul på at hallen vil skape mye for regionens håndballag.

– Vi gleder oss veldig til den første kampen vi kan spille her, for dette blir fantastisk for oss. Det er plass til 2000 tilskuere, så her skal bli mye håndballmoro, sier Gjerde.