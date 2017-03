Røkke ny sponsor

Kjell Inge Røkke har bestemt seg for å gå inn med flere millioner i Molde Elite, dersom det lokale næringslivet blir med på spleiselaget, skriver rbnett.no. Håndballaget spiller søndag for opprykk fra 1. divisjon, og kan gå inn i Eliteserien med et betydelig større budsjett enn forrige gang.