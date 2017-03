Vollan fikk hederspris etter Finnmarksløpet

Tirsdag morgen kom en sliten Sissel Vollan i mål og sikret seg en femte plass i årets Finnmarksløp. Vollan var da klar for å legge seg, men ikke visste hun at veterinærene hadde kåret henne til løpets beste hundepasser.

Det var Åndalsnes avis som skrev om saken først.

– Det er utrolig kjekt. Det er en anerkjennelse for hvordan du steller med hundene dine, og hvor friske de er når du kommer i mål. Prisen henger nesten høyere enn tredjeplassen i fjor, forteller Vollan til NRK.

Nominert av alle veterinærene

For å bli tildelt prisen, må personen bli nominert av veterinærene som står på hvert sjekkpunkt i løpet. Vollan ble nominert av alle.

Sissel Vollan sammen med Jørn Sødahl Kvam, som er hundenes «handler». Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Der står et team med to veterinærer på hvert sjekkpunkt du kommer inn. Der ser de over hundene og har en dialog med deg gjennom hele løpet. Uavhengig av hverandre nominerer de kandidater, før de ser over alle og bestemmer seg hvem som skal få prisen. Utrolig kjekt at jeg ble nominert av alle, forteller Vollan.

Å kjenne hundene sine er noe Vollan gjør. Med flere år sammen med følgesvennene, har hun lært å lese dem.

– Det er dette hundene elsker og det er det de ønsker å gjøre. Å løpe er livet deres. Vi har lært gode rutiner på sjekkpunktene, og man må lære seg å lese hver enkelt hun. Å være flink med foring har etter hvert blitt et norgesmesterskap i seg selv.

Må ha humør oppe hele tiden

En god huskeregel gjennom lange løp er å holde humøret oppe, for det plukker hundene opp raskt.

– Du ser på de at de blir lei og lurer på om ikke de er ferdige snart. Det er viktig å ha godt humør, for det smitter over på hundene. Passer du på at du selv er oppe, er hundene oppe, sier Vollan.

– Så du må være påslått hele tiden?

– Ja, det betyr egentlig det. Jeg ser fort på etappetiden om jeg har vært trøtt eller har vært i dårlig humør, for da ser jeg det på hundene med en gang.

Med en ærespris i kofferten reiser nå Vollan hjem til Isfjorden, og nå er det hvile som gjelder.

– Jeg sover godt om nettene, men så må jeg ta noen smådubber ut på dagen. Det er klart at å sove fem-seks timer på tre døgn når du jobber hardt, er ikke mye. Hundene er oppe og spretter, så de er sprekere enn meg.