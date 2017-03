– Nå skal jeg bare sove

Sissel Vollan kom inn som nr.5 i dag tidlig. Starten gikk lørdag og det har ikke blitt mye søvn.

Fem timer siden lørdag

En utslitt isfjording forteller at det nesten ikke har vært søvn på henne siden lørdag. En time nå og da, og kanskje fem timer tilsammen. Det gjør at hun skal bruke tirsdagen til å sove ut.

Veldig fornøyd

Selv om det «bare» ble en femteplass er hun veldig fornøyd med innsatsen til seg selv om hundene i 8-spannet.

– Jeg hadde en drøm om pallplass, siden jeg kom på tredje i fjor, men vi gjorde vårt beste og alt har fungert helt etter planen, sier den erfarne hundekjøreren.

Sissel Vollan er superfornøyd med Finnmarksløpet sitt i 2017 Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Nå er hun bare glad for å være i mål og glad for at alle hundene er friske og uskadde. Det var veldig stabasiøst i natt med mye dårlig vær slik at jeg ikke kunne se stikkene som viser løypa heller, forteller Sissel Vollan.

Sove, spise og bankett

Det er mye søvn å ta gjen og tirsdag og onsdag skal Sissel Vollan bare kose seg med søvn og mat og bankett før hun setter kursen hjem på torsdag.