Vil ikke forby smartklokker

Føreløbig er det bestemt at det skal være samme regler for smartklokker som for mobiltelefoner.

Innelåst eller avslått i sekken

Det betyr at de enten må være innelåste eller ligge avslått i sekken, sier kommunalsjef Christine Reitan i Kristiansund kommune

Kommunalsjef Christine Reitan Foto: Petter Ingeberg

Hun viser til at det er mange opptaksmuligheter på de moderne klokkene og da havner en fort i et etisk dilemma.

– Det skal være trygt for elevene å si ting i klasserommet uten at de skal være redd for at det blir tatt og brukt i en annen sammenheng, sier Reitan.

Hun legger ikke skjul på at både smartklokker og mobiler er en ressurs, men det er også noe som hgjør elevene utrygge, og det må vi ta på alvor.

Følger Kristiansand S

Flere kommuner har innført strenge regler for bruk av smartklokker. Reglene gjelder ikke bare for skoleelever, også studenter har fått beskjed om å la klokka ligge i sekken.

Les også Vil hindre smartklokker i skolen

​Christine Reiten sier skolene og kommunen er helt i starten med å vurdere saken og derfor har de ikke tatt endelig stilling til hva som blir utfallet, men foreløpig har de landet på at de ikke skal forby klokkene.