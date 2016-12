Vil ha slutt på ulovlig oppskyting av nødraketter på nyttårsaften

Det er ulovlig å skyte opp nødbluss på nyttårsaften, og ved nyttårsskiftet i fjor førte dette til flere branner.

Det brant på Valderøyfjellet forrige nyttårsaften, og vitner hadde observert at det ble skutt opp nødraketter. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen/NRK

Blant annet brøt det ut brann på Valderøyfjellet i Giske kommune som førte til at 21 beboere ble evakuert.

Vitner hadde observert at det ble skutt opp flere nødraketter på Valderøya.

Svært brannfarlig

Dersom nødbluss blir skutt opp og havner i et boligstrøk, eller i skog og lyng, kan det få store konsekvenser.

Geir Thorsen er brannsjef ved 110-sentralen i Møre og Romsdal. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Et nødbluss er svært brannfarlig. De gir fra seg så mye varme at de til og med fortsetter å brenne under vann, sier brannsjef Geir Thorsen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Brannsjefen er også bekymret for alderen og kvaliteten på de rakettene som blir sendt til værs.

Tradisjon

I en felles pressemelding blir det vist til at det har vært lang tradisjon langs kysten for å skyte opp nødbluss på nyttårsaften. I pressemeldinga blir det på at rederiene har pleid å dele ut nødbluss til ansatte som tar det med hjem for å bruke det på nyttårsaften, og rederiene blir nå oppfordret til å slutte med dette.

Organisasjonen Fiskebåt for skryt for å satt i gang med forebyggende arbeid og informert sine medlemmer om reglene.

Straff

Politiinspektør Yngve Skovly ved Møre og Romsdal Politidistrikt. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / nrk

- Ved brudd på forskriften kan en straffes etter brann- og eksplosjonsvernloven og straffeloven med bøter eller fengselsstraff på inntil tre månader. Skyter du opp nødbluss uten å være i nød, risikerer du også å bli meldt for å slå falsk alarm, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal Politidistrikt.

Politiet og brannvesenet advarer også mot bruk av kinesiske lanterner på nyttårsaften.

– Kinesiske lanterner er flygende bål som kan komme opp i 800 meters høyde og brenner i 20-40 minutter. Det kan falle brennende biter av den og den kan segle flere kilometer avgårde. Når en lanterne lander mens den fremdeles brenner kan den starte brann både i hus og vegetasjon, sier brannsjef Geir Thorsen.