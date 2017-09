Viktige poeng på spill i Molde

Tapene mot Rosenborg og Stabæk i august gjør at avstanden opp til tabellnabo Brann på bronseplassen er på seks poeng for Molde før møtet med Odd på valgkvelden. Å komme tilbake på vinnersporet nå kan være forskjellen på medaljestrid eller ikke for Molde i høst. Det sporet kan de allerede ha funnet gjennom cupseier mot Kristiansund (2-1) og seier i treningskamp mot Djurgården (1-0) siden sist det ble kjempet om seriepoeng.

Ole Gunnar Solskjær sier til klubbens hjemmesider at han håper at samme glød og entuasiasme som i 2. omgangen mot Kristiansund vil hjelpe laget til seier.

Hør kampen på NRK Sport fra klokken 19.00:

Få skader

Da lagene møttes i Skien i vår avgjorde Ruben Gabrielsen kampen i Moldes favør fem minutter på overtid. Det kan fort bli mer dramatikk denne gangen.

– Vi vet at det er et tøft lag å spille mot, sier Ole Gunnar Solskjær i intervjuet på klubbens hjemmesider, der han også forteller om bra trøkk og kvalitet på treningene inn mot Odd-kampen.

Flere spillere er tilbake fra skader, noe som bringer ekstra kvantitet og kvalitet til treningene. Solskjær har mer å velge i enn på lenge når han skal sette opp laget, men Molde må trolig klare seg uten en ankelskadd Eirik Hestad.

