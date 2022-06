Vegdirektøren kaller inn til krisemøte etter nok en ulykkeshelg på vegene

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kaller inn til krisemøte etter nok en alvorlig ulykkeshelgen på norske veier, som har krevd fire menneskeliv. Så langt har dødstallene fordoblet seg mot i fjor, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Denne helgen har fire omkommet i trafikken – to på E6 i Bardu og to i en MC-ulykke på fylkesvei 450 Rage i Gjesdal. Så langt i juni er 14 drept i trafikken mot sju i hele juni i fjor. I Ålesund døde to kvinner i en trafikkulykke 3.juni.